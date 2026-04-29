TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MEAALOFA TUPE MO LE KOALISI O LE KANESA

Ua fa’alauiloa mai e le Afioga ia Uifaatali Amata, le sui o Amerika Samoa i le Konekeresi, ia se foa’i tau tupe mai i le Matagaluega o Tautua Lautele ma le Soifua Maloloina (HHS), e $140,123 mo le Koalisi a le Kanesa.

Na fa’aalia e Uifaatali, ia lona agaga fa’afetai ia Dr. Danielle Eakins, mo galuega ma su’esu’ega na faia, ua mafai ai ona agava’a ia le Koalisi a le Kanesa mo lenei vaegatupe, e mafai ona fesoasoani atili i a latou auaunaga o lo’o faataunu’uina mo tagata o le atunu’u, ua feagai ma lenei gasegase faigata.

ATUGALUGA E TUSA AI MA GALUEGA FUAFUAINA I SAMI LOLOTO I GATAIFALE A AMERIKA SAMOA

O se fa’aaliga mai i se tasi, i luga o upega tafa’ilagi, sa ave ai se faasea e faasaga i le sui Failautusi o le Ofisa o le Initeria, ia Katherine MacGregor, ina ua ia faaleoina i lana tautalaga i le aso o le Sisiga Fu’a a Amerika Samoa, ia Aperila 17, 2026, ia se tinoitupe e $270,000, mo le teritori, e patino mo a’oa’oga faapea ai ma le fa’amalamalamaga atili o ni mataupu taua, e aofia ai minerale o le moana loloto.

O lea fa’aaliga sa tu’uina i luga, e Ti’a Reid, lea na ia fa’aalia ai sona popolega e tusa ai ma le a’afiaga o Amerika Samoa, i lenei fuafuaga mo le maina (mining) o le sami loloto. Ma na fa’aalia e Reid, ia lona le ‘auai i ni faalapotopotoga ma’oti o lo’o finau mo le puipuiga o le siosiomaga. Ae e na te lagolagoina ia faalapotopotoga e pei o le Puipui Measina, Finafinau, Faasao Amerika Samoa ma le Koalisi o motu o le Pasefika, lea o lo’o tu’uto i mataupu e a’afia ai le siosiomaga ma finau mo le lumana’i o le atunu’u.

I se tusi mai i le vaega Ripapilikana, sa lomia e le Samoa News i le aso ananafi, sa ta’ua ai e lenei vaega e faapea, e ui ina ua ta’ua e nisi ia le fa’aaogaina o lenei tinoitupe e u’una’i ai fuafuaga a le Faigamalo a Trump, ae le o fa’amatalaga moni, e taua ia le fofolaina o itu uma o se mataupu, ina ia mafai ona faia ai faaiuga e faavae i mea moni, ae le o le fefe.

I se fa’amatalaga mai i le Faipule a Amerika Samoa i le Konekeresi, le Afioga Uifaatali Amata, na ia ta’ua ai lona tete’e i lenei fuafuaga, o le maina o ogasami o lo’o siosiomia ai Amerika Samoa, talu ona fa’ata’atia e le malo feterale, i tausaga ua tuanai.

Ma na fa’aalia mai e Amata e faapea, ua mae’a ona ia fa’ao’oina atu ni ana faamatalaga i le Ofisa o le Initeria, e tusa ai ma lona tete’e i lenei mataupu, ina ua tatalaina mai le avanoa, e fa’ao’o atu ai manatu ma lagona o tagata o le atunu’u, i le tausaga ua tuanai.

E le gata i lea, sa ia faaleoina foi lona tete’e i lenei fuafuaga, i luma o iloiloga a komiti o le Konekeresi. Sa fa’aalia e Amata le ave o lana fa’amuamua i ona tagata.

Ma na ia ta’ua e faapea, o le sami o lo’o siosiomia ai Amerika Samoa, o le meatotino lea a tagata o Amerika Samoa. O lona fa’asinomaga lea.

FA’ASOA AMATA MA FANAU A’OGA MATAFAO

Sa fa’aalia e le Afioga i le Faipule i Uasigitone, ia Uifaatali Amata ia lona fiafia tele, i le avanoa na maua, e asiasi atu i le vasega 7 a le A’oga Tulaga Muamua a Matafao ma o latou faiaoga, i le vaiaso ua mavae.

Sa ia ta’ua le mitamita o lona agaga, i fesili na faaleoina e nei fanau a’oga, e fa’atatau i le malo, ma sa ia fa’aalia le lelei o le aoaoina o nei fanau a’oga e a latou faiaoga.

O lana feau taua mo nei fanau a’oga, ia fa’aauau ona a’oa’o ma tu’ufesili. Ma e mafanfana lona loto e tusa ai ma le lumanai o le atunu’u, i so’o se taimi e na te fa’asoa ai ma fanau talavou.

O nisi o mataupu sa faapea ona fesiligia ai e fanau aoga ia le Afioga Uifaatali, na aofia ai le Pili o Aia Tatau, o le Faavae a le Iunaite Setete, o lala e tolu a le malo, o le Konekeresi, o le avea o pili ma tulafono.