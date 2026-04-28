TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FONOTAGA LAUTELE E LUA A LE MATAGALUEGA O UAFU MA MALAEVAALELE

O le afiafi ananei, i le va o le 4:00pm ma le 6:00pm, o le a faataunu’uina ai se Fonotaga a le Matagaluega o lo’o mataituina uafu ma malae va’alele i le potu fono i le malae vaalele. O lea fonotaga, ua faapea ona vala’aulia uma ai le mamalu o le atunu’u ma pa’aga a le matagaluega, e maimoa ma fa’afofoga i fuafuaga a le Matagaluega, aua le fa’aleleia atili o le malaevaalele ma uafu, a le teritori.

O nei fonotaga, o ni vaega taua i galuega a le Matagaluega o uafu ma malaevaalele, mo le aoina o ni manatu mai i le mamalu lautele, ina ia mafai ona o gatasi a latou fuafuaga mo le fa’aleleia atili o malae vaalele ma uafu i le lumana’i, ma mana’oga o tagata o le atunu’u.

E le gata i le fonotaga ananei, ae ua faapea foi ona fa’atulagaina seisi fonotaga, i le aso a taeao, i le taimi lava e tasi, i le potu fono a le ofisa o uafu, i le Pago Plaza.

O le susuga i le alii Faatonusili ia Barney Sene, o le a fa’afoeina nei fonotaga, ma na ia fa’aalia le taua o nei avanoa, mo le mamalu o le atunu’u, e fesiligia ai nei polokalama fa’ata’atia po o le fa’aalia o ni manatu, i auala e mafai ona fa’aleleia atili ai nei polokalama.

TOE AMATA FAIGAMALAGA MV MANU’ATELE

Ua fa’alauiloa mai e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia le toe amataina o femalagaiga a le va’a o le MV Manu’atele, i le aso ananafi, i le va o Tutuila ma Manu’a.

Sa faia se malologa a le MV Manu’atele, mo ni nai vaiaso, aua ni galuega mo le toe fa’aleleia, o se tulaga sa faapea ona fesoasoani malosi ai le ofisa a le kovana, ina ia mafai ona o gatasi alagamanuia ma ia toe vave fa’amae’aina galuega, aua le toe fa’aauauina o le tautua mo le mamalu lautele.

FEILOAIGA A AMATA, KOVANA, PERESETENE O LE SENATE, FOFOGA FETALAI MA TAITAI O LE OFISA O LE INITERIA

Na feiloai ia le Afioga Uifa’atali Amata, le sui o Amerika Samoa i totonu o le Konekeresi, o le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa Tuaolo Manaia E. Fruean faapea le Afioga i le Fofoga Fetalai, le Tofa Savali Talavou Ale, ma le sui Failautusi o le Initeria, ia Kate McGregor faapea le Sui Lagolago o le Failautusi o le Inisula, Faavaomalo ma Gataifale, ia William Hague, aua le toe soalaupuleina o le mataupu i le suaina (mining) o ogasami o Amerika Samoa, ma le toe faamautuina o penefiti a le teritori, o le a maua mai i lenei fuafuaga.

Ae le gata i lea, o le fa’amautuina o se feso’ota’iga sili atu, i le va o le Initeria ma Amerika Samoa, e tusa ai ma lenei fuafuaga, faapea ai ma vaegatupe a le malo feterale, mo le fa’aleleia atili o auala ma fale a le teritori ma va’a mo le US Coast Guard.

Na fa’aalia e Amata ia le sologa lelei o tulaga uma, o la latou fa’asoa ma taitai o le malo feterale, ma ia fa’aleoina le agaga fa’afetai, i lenei avanoa ua mafai ai ona feiloai ia taitai o le teritori ma le ofisa o le Initeria.

E le gata i lea, sa faapea foi ona asia e Amata ma McGregor ma Hague, ia le kamupani i’a a le StarKist ma lana ‘aufaigaluega.

Na fa’aalia e Amata e faapea, o taimi lava e asiasi atu ai i le StarKist, e o’otia lava lona loto i pesega ma talosaga molia, a tagata o le atunu’u ma sa ia fa’aalia lona mitamita, ona ua avea lava tagata faigaluega a le StarKist ma sui o tatou tagata, i le asiasi atu o taitai o le malo feterale.