TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE FO’I MAI IA LE ‘AU PI’I A AMERIKA SAMOA MA PINE E 68

I Ta’aloga o le Pasefika o le 2025, i Palau, na ausia ai e le ‘Au Pi’i a Amerika Samoa ia le tulaga tolu ma o latou toe taliu mai ma le tele o pine, ma ua faapea foi ona toe ausia e le ‘au ia seisi foi laasaga maualuga, ina ua toe taliu mai Samoa, ma ni pine e 68.

E 19 pine na fo’i mai ma le ‘au i ta’aloga i Palau, ia Iulai o le tausaga ua mavae. Ae i le latou ‘auai atu i Taamilosaga mo fa’agatama o Piiga a le Pasefika 2026 ma le Taamilosaga Faavaomalo a le Oceania, o le 2026, na toe fo’i mai ai le ‘au ma pine e 68, e aofia ai ma pine auro e 18.

MANUMALO TAMAITAI A’OGA TAFUNA I LE TAUVAGA TUSI ATA MALOFIE KONEKERESI 2026

Na fa’aalia e le Afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa i le Konekeresi i Uasigitone, le Afioga Uifa’atali Amata, ia le agaga fiafia ma le fa’amalo, i le tamaitai o Eve Filomena Snow, lea ua manumalo i le Tauvaga Ata Malofie a le Konekeresi, mo lenei foi tausaga.

Ae le gata i lea, mo fanau aoga uma sa tausinio i lenei tauvaga, faapea ma a latou faiaoga, o fa’amasino sa gafa ma le tiute faigata o le filifiliga o se manumalo, faapea i pisinisi, kamupani ma i latou na lagolagoina lenei faamoemoe, aemaise ai le faalapotopotoga a le Arts Council.

O le tamaitai o Eve, o se lupe faalele a le aoga maualuga a Tafuna, ma o lana ata sa fa’aigoaina faaperetania, o le “The Beauty from one generation to the next”. O le a fa’atautauina lana ata, i le laumua i Uasigitone (U.S. Capitol) mo le tausaga atoa. Ma ua ia manumalo foi i se malaga faapitoa, i Uasigitone, e faatasi atu ai ma isi o fanau a’oga ua manumalo mai i o latou itumalo.

Na momoli foi le agaga fa’afetai ma le fa’amalo a le Afioga Uifaatasi, ia Joshua Utone mai i le aoga maualuga a Fagaitua, lea a ausia e lana ata tusia ia le tulaga lua ma le tamaitai o Christina Hudson mai i le aoga maualuga a Tafuna mo lana ata sa tu tolu, na fa’aigoaina o “Taema ma Tilafaiga”.

O le tulaga fa na ausia e le alii o Amosa Feagaiga mai i le aoga maualuga i Leone ma le tulaga lima, sa ausia e le tamaitai o Kayla Letufuga mai Leone foi.