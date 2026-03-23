TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

PASIA SUI FOU O LE KOMITI FA’AFOE A LE ASCC

Na pasia e le Senate ia sui filifilia a le Kovana, e to’alima, mo le Komiti Faafoe a le Kolisi Tu’ufa’atasi a Amerika Samoa.

O i latou, e aofia ai Brigitte Taeatafa Moala, Loata Sipili, Sesula Fepuleai McMoore‑Tufele, Dr. Oreta Mapu Crichton, ma Dr. Lina Galeai Scanlan.

I le iloiloga sa faataunu’uina i le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, sa ta’ita’ia e le Afioga i le Senatoa Vailu’ulu’u Vaimili, na faapea ona taula’i i le tele o mataupu autu, e pei o galuega a sui filifilia, pe sa talosagaina muamua i latou e avea ma sui o le komiti fa’afoe, pe sa faia ni a latou a’oa’oga, ma o latou fa’amoemoega mo le Kolisi Tu’ufaatasi a Amerika Samoa.

Na fa’aalia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa Tuaolo Manaia Fruean, ia le leai o sona atugaluga e tusa ai ma le agava’a o sui filifilia. Ae o lana fesili sa iai, pe na maua se latou feiloaiga ma le Kovana, ae e le’i fa’aulu mai o latou suafa.

Sa saunoa le faletua ia Sesula, e ui ina e le’i talanoa sa’o i le Kovana, ae sa ia fa’ailoa atu i le afioga i le Lutena Kovana lona mana’o ina ia auauna, ma sa ia fa’aleoina lona agaga fa’afetai, i le filifilia o ia.

Sa fa’aalia e Loata ma Lina, le fa’afeso’ota’ia o la’ua e Andra Samoa mai i le Ofisa o le Kovana.

O le faletua ia Oreta, sa ia fa’asoa atu i le Kovana lona mana’oga e fa’aauau lana auaunaga mo le mamalu lautele, aemaise lava i totonu o le Kolisi.

O le faletua ia Brigitte na fa’asoa atu lona mana’o i le Kovana.

Na fa’aalia e le Afioga Senatoa Magalei Logovii, ia sona popolega, i le fa’amutaina faatasi o tautua e sui e to’alima, ma o le mafuaaga lea e masani ona tofia ‘ese’ese sui o komiti faafoe, ina ia le motusia le auaunaga.

Sa fesiligia e le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono le aofaiga o sui o le komiti, o iai. Na ta’ua e Loata, e to’avalu totino o le komiti faafoe. Ona fesiligia lea e Togiola pe ua feso’ota’i atu totino o le komiti faafoe, i sui filifilia, e latou te feiloai ma fa’amasani i tiute ma matafaioi a le komiiti.

Na fa’aalia e Loata, ua mae’a ona o latou auai atu i nisi o a’oa’oga ma le komiti, faaftasi ma Brigitte ma Sesula. O nei a’oa’oga na aofia ai tiute autu a le komiti faapea ma se aotelega o le fa’agaioiga o le Kolisi. Ma na ia ta’ua foi le tele o eria o lo’o ave iai le faamuamua a le komiti, a’o galue i le fa’amalosia ma le fa’aalualu i luma o le Kolisi.

Sa faapea foi ona fesiligia e Togiola ia tulaga o galuega a sui filifilia ta’itasi.

O le faletua ia Sesula Fepuleai McMoore-Tufele, o lo’o fa’afoeina se pisinisi mai lona aiga; o Loata Sipili o se Tausima’i (RN) ma o lo’o mataituina e ia, ia le ofisa o le tausiga o ma’i suka faapea ma vaega tau a’oa’oga.

O le faletua ia Dr. Oreta Mapu Crichton ua ritaea mai galuega; o le faletua ia Brigitte Taeatafa Moala o lo’o galue i le Ofisa a le Kovana, i le vaega o lo’o mataituina Galuega ma Polokalama Faapitoa, ae o le faletua ia Dr. Lina Galeai Scanlan, o lo’o faiaoga i le Vasega 4 a le South Pacific Academy.

MAFAI ONA FA’AAOGA E LE ASTCA IA LE GSA E FAI AI A LATOU FA’ATAUGA

I le feagai ai o ofisa ma matagaluega ‘ese’ese a le malo o Amerika Samoa ma faigata i le faia o ana fa’atauga mai i kamupani i atunu’u i fafo, e aunoa ma le totogi muamua o ana oloa, ua fa’alauiloa mai e le Ofisa Telefoni a le malo (ASTCA) le faia o se latou feutagaiga ma le GSA (General Service Administration), e mafai ona fa’amautu ai le mafai ona faia o fa’atauga a le latou ofisa.

O le GSA, o se ofisa feterale e mataituina ia fa’atauga a le malo feterale. Ma ua mafai ai nei e le ASTCA ona fa’aaoga

I le auai atu o le ASTCA i se fa’aaliga ma fonotele na faia i Kalefonia, sa mafai ona faia ai se feutagaiga ma le GSA, ua mafai ai e le ASTCA ia konakarate a le GSA.