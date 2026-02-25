TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMO

MASALOMIA LE IAI O SE SO’OTAGA I LE PE O LE ELETISE I LE ASO GAFUA MA LE TAUMAFAIGA A SE ALII E GAOI LE ‘ATM’ I LE LAUFOU

Sa fa’amaonia mai e le Komesina o Leoleo, le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, i le sui o le Samoa News, ia le masalomia o se so’otaga i le va o le pe o le eletise, i le vaveao o le aso Gafua na se’i mavae atu, ma le taumafaiga a se alii e gaoia le masini tupe (ATM) i le Laufou.

Na faapea foi ona faamaonia e Moliga, ia le iai o lenei alii, i a’ao o leoleo. Sa ia ta’ua le pe o le eletise, i le taimi tonu lava sa taumafai ai lenei alii e gaoi le ATM, ma sa faapea ona su’esu’eina lea tulaga e leoleo.

E le o se taimi muamua lenei ua molia ai lenei alii i fa’alavelave faapenei.

O le vaveao o le aso Gafua, sa fa’alauiloa mai ai e le Matagaluega o Eletise ma Vai (ASPA), ia le pe o le eletise, na amata atu i Tafuna ma aofia ai afioaga i le itu i Sisifo o le motu, faapea ma Aoloau, se’ia o’o mai i Faga’alu.

O le mafua’aga o lea fa’afitauli, ona o se tulaga fa’aletonu i e afi, o lo’o i fafo o le ASPA i Tafuna. Na o’o lava i le ta o le 11 o lea taeao, o fa’aauau pea ona pe le eletise i Tafuna, e ui ina sa mafai ona fa’aola mai nisi o vaega o Tafuna ma Aoloau ma le itu i Sisifo.

FA’AO’OINA ATU I LE SENATE, SUAFA O I LATOU UA FILIFILIA E LE KOVANA MO LE KOMITI FAAFOE A LE ASPA

Ua fa’ao’oina atu nei i le Maota o le Senate, mo la latou iloiloga, ia suafa o i latou ua mae’a ona filifilia e le Afioga i le Kovana ia Pulaalii Nikolao Pula, avea ma totino o le Komiti Faafoe a le Matagaluega o le Suavai ma le Eletise (ASPA), mo le ta’i fa tausaga.

O i la’ua ua filifilia e le Kovana, o Jansen Poyer ma Theodore “Ted” Le’iato, ma afai ae pasiaina i la’ua, o le a faamutaina le la auaunaga, ia Ianuari 26, 2030.

E tusa ai ma se fa’aaliga mai i le Kovana, o le filifiliga o Poyer, ua ausia ai vaega ua faatulagaina, ina ia umia e se tasi o sui filifilia, ia agava’a i fuafuaga o poloketi, inisinia ma agava’a faaletaitai faapea ma le lelei o feso’ota’iga fa’aleta’ita’i.

O Poyer na fa’au’uina mai i le aoga maualuga a Fagaitua, ma ua silia ma le 17 tausaga o galue i tofiga fa’aleta’ita’i i galuega fa’ainisinia. Ma afai ae filifilia o ia, o le a faapea ona ia sui tulaga ia Afalava Eliki Afalava.

O le susuga ia Theodore ‘Ted’ Le’iato, ua toe galue nei o se Inisinia Eletise. Ua atoa le 25 tausaga o ia galue i le ASPA, i ona vaega ‘ese’ese aemaise i tofiga fa’aleta’ita’i.

TOE FA’AMALOLO NISI O LE AUFAIGALUEGA O LE OFISA O SAILIGA MA LAVEA’I – E AUNOA MA NI TOTOGI

O lo’o tumau pea le le mautonu o le tulaga i ni tagata faigaluega e to’a 60, sa fa’afaigaluega fa’atopetope, i totonu o le Ofisa o Sailiga ma Lavea’i (DSAR). I ni nai vaiaso, talu ona fa’afaigaluega i latou, i le Vaega Tineimu ma Leoleo o le Gataifale, sa fa’afuase’i ona toe fa’amalolo i latou.

Na faapea ona fa’afeso’ota’i mai e aiga o nei tagata ua faamalolo, ia le ofisa a le malo, e taumafai e saili se fa’amanino, pe maua ni o latou totogi, pe mafai ona toe fo’i mai e faigaluega.

Ae e foliga mai, sa le’i pasia mai e le Ofisa o Tagata Faigaluega (HR) ia le fa’afaigaluegaina o i latou nei. Na faapea ona fa’ailoa atu e le HR i le DSAR, le leai o se tulafono e fa’avae ai le fa’afaigaluega o i latou nei.

Sa le faamanuiaina taumafaiga mo se faamatalaga mai i le ofisa a le HR. Ae na fa’amaonia i se saunoaga a le Afioga i le sui Kovana, le matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., ia le le’i maua o totogi a i latou na galulue talu mai Ianuari.

I se fa’atalanoaga ma le vaega fa’asalalau a le KHJ, sa fa’aleoina ai e Pulumataala ia sona popolega, ina ua maua faamatalaga i le fa’amaloloina o alii ma tamaitai talavou, na galulule, e aunoa ma le fofoina o le mataupu.

Na fa’aleoina foi e matua ia lo latou le fiafia, ona sa galulue ma le faamaoni a latou fanau, i le fitu vaiaso, ae ua le totogia. O lea na talo ai e le sui Kovana ia se fonotaga i le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai ma faatonu o le DSAR ma le ARPA, e soalaupuleina ai lenei mataupu.

O iina na nofo malamalama ai le sui Kovana, atonu o le a mafai e le ofisa a le DSAR ona fa’aaogaina a latou vaegatupe mai i le ARPA e totogi ai i latou ia. Ae peitai sa fa’amanino e le Faatonu o le ARPA, le susuga ia Puialii James Faumuina, o nei vaegatupe e patino lava mo le fausiaina o ofisa fou mo le aufaigaluega a leoleo o le gataifale, e le mafai ona totogi ai se aufaigaluega.

O i latou ia sa fa’afaigaluega i se auala faatopetope, sa galulue i totonu o le EMS, ofisa a leoleo e mataituina le gataifale ma le vaega tineimu, aua se taumafaiga ina ia fofoina le fa’afitauli i le le lava o le aufaigaluega.

Ina ua fa’afaigaluegaina i latou, sa fa’aalia ai e le Faatonu o le DSAR, le susuga ia Utumoe Alefosio ia lo latou auai i ni a’oa’oga, i le ulua’i a’oga a le matagaluega, lea sa fuafua e amata i lenei masina.