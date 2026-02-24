TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TAUNU’U I LE OFISA A LE LOIA SILI IA LE MATAUPU I LEOLEO NA TU’UA’IA I LE FA’AO’OLIMA

Ua fa’aalia mai e le Komesina o Leoleo, le susuga ia Taaga Saite Moliga, ia le sologa lemu o le su’esu’ega a leoleo, i tu’ua’iga e fa’asaga i ni leoleo se to’atele, i lo latou fa’ao’olima i se alii i Leloaloa.

Ma sa fa’amaonia e Moliga, le fa’ao’oina atu o le ripoti i le Ofisa o Leoleo, mo le fa’aauauina o la latou iloiloga ma le faia o se fa’ai’uga.

I sana saunoaga i le ofisa fa’asalalau a le KVZK-TV, na ta’ua ai e le alii Komesina, ia le fa’aauau pea ona galulue o leoleo na molia, i a latou tiute fou, a’o fa’agasolosolo pea su’esu’ega.

Ma na fa’aalia foi e le alii Komesina, ia le soalaupuleina e itu uma o lo’o aofia i lenei mataupu, ia le fofoina o lenei mataupu, e ala i tu ma aganu’u masani.

Ae na faamamafaina mai foi e Moliga, ia le taua o le tausia o le tulafono, ma e leai seisi e i luga a’e o le tulafono.

TOTOGI TAGATA FAIGALUEGA A LE MALO O LE A TA’A’ALO I TA’ALOGA O LE SISIGA FU’A

O lo’o ua u’una’ia ia tagata faigaluega a le malo, ina ia lagolagoina gaioiga uma o le Sisiga Fu’a mo lenei tausaga, e pei ona fa’atulagaina e le Ofisa o Mataupu tau Samoa. Ma o le a faapea ona totogia le ta’i lua itula, mo tagata faigaluega a le malo, o le a ta’a’alo i so’o se fa’agatama o le Sisiga Fu’a.

I se fa’aaliga auiliili na sainia e le Afioga i le Sui Kovana, le matua ia Pulumata’ala Ae Ae Jr., sa fa’amanino mai ai le agava’a o tagata faigaluega uma a le malo, mo lenei penefiti, pe afai ae latou te auai i so’o se fa’agatama o le Sisiga Fu’a, e aofia ai ma toleniga, i taimi faigaluega.

O lenei ‘auga o lenei fa’amoemoe, ina ia atina’e ai le agaga o le Sisiga Fu’a, faapea ai ma le soifua maloloina o tagata faigaluega.

Ua faapea ona u’una’ia e le Afioga Pulu ia tagata faigaluega uma a le malo, ina ia latou ‘auai i gaioiga o le Sisiga Fu’a o lenei tausaga, faapea ai ma le tapenapenaga mo le fa’amanatuina o le 250 tausaga a Amerika.

FILIFILIA ABIGAIL MARIE POYER E AVEA MA KOMESINA O SE FAALAPOTOPOTOGA FOU

Ua filifilia nei e le Afioga i le Kovana, ia Pulaalii Nikolao Pula, ia le tamaitai o Abigail Marie Poyer, e avea ma Komesina o le ulua’i komisi po o fa’alapotopotoga o le HCBS (Home and Community-Based Services).

O lenei faalapotopotoga, o le a avea ma se lala o le Ofisa a le Kovana ma o le a gafa ma taiala i le atina’eina, fa’atulagaina ma le faagaioiga o polokalama a le HCBS ma tulafono i totonu o Amerika Samoa.

O le a galue Poyer e avea ma sui i le va o le Ofisa a le Kovana faapea le faalapotopotoga fou. Ma e tusa ai ma le fa’aaliga mai i le Kovana, o ona tiute e aofia ai le mataituina o le fa’agaioiga o le polokalama, ina ia fa’ataunu’uina i taimi fa’atulagaina, fai o ia m a sui o le HCBS i fegalegalea’iga ma le atunu’u, atoa ai lona mataituina o le paketi a le Komisi.

O totino o le Komisi e pei ona sa fa’alauiloa mai e le Kovana, ua aofia ai Salaia Tuileta, Ray Tulafono, Alofaeleuma Faualo, Tafaimamao Tupuola, Dr. Lois Phillips Pula, Beauty Ale, Fainuulelei Alailima-Utu, Losalia Sialega, Dr. Evelyn Fa’ai’uaso ma Norma Smith.

O isi o totino (ex officio) o le komisi, e aofia ai Bethany Malae Toelupe, Louise Kuaea, Scott Anesi, Paopao Kuresa F. Paopao, Paulia Pelenato, Josephine Fuga, Thor Tinitali, ruth Matagi, Magdeline Lina Petaia ma Sandra Lei Ho Ching.