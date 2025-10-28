TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaiaso ua mavae, na alo atu ai le A’oga Maualuga a Leone, i le faamanatuina o le latou 60 tausaga, talu ona fa’avaeina le a’oga i le Falelima i Sisifo.

Sa le gata i le auai ai o alo ma fanau a’oga o lo’o a’o’oga nei i le Laumua o le Liona, ae faapea alii ma tamaitai tuai sa fa’au’uina mai i lea aoga, lea sa aofia ai ma le ulua’i vasega fa’au’u o le 1977.

O lenei fa’amanatuga sa faapea ona atoa lelei le vaiaso o faataunu’uina, lea na aofia ai se Sauniga Lotu sa tatala aloa’ia ai le vaiaso fiafia, o savaliga fa’aaloalo, o fa’aaliga o vasega ta’itasi, o fa’atasiga a vasega lava ia ma fa’ai’uina i se siva tele sa fa’ataunu’uina i le po o le aso Toona’i.

I le savaliga e fa’alauiloa ai vasega ta’itasi, sa fa’alaulauina ai e fofoga o le aso, ia nisi o tofiga fa’alemalo, fa’aleatunu’u, fa’aletalalelei, o nisi ua avea ma foma’I, faiaoga ma matata ‘ese’ese ua mafai ona ausia e nisi o lupe fa’alele a lenei a’oga.

E le gata i lea, sa aloaia ai foi le Faiaoga o le Tausaga a le Teritori, lea sa mafai ona tauva ma avea ma Faiaoga o le Tausaga Fa’avaolemalo, o Mikaela Saelua.

I sana saunoaga i lea aso, sa fa’aleoina ai e le Pulea’oga a le aoga maualuga, ia Leo’o Patrick Danielson, le agaga fa’afetai i alii ma tamaitai tuai o le a’oga, mo le latou lagolago malosi i le aoga ma fanau aoga. Sa ta’ua e Leo’o le amataga o lana tautua i totonu o le a’oga, sa galulue ai i totonu o se ofisa pito sili ona laititi ma tuai. Ae o le taimi nei, ua o latou galulue i totonu o se ofisa fou, o se molimau lea i le tuputupu ma le olaola o le aoga, ma le tu’uto a tagata o le atunu’u i le aoga.

Ae peitai, na tu’uina atu pea se talosaga a le alii puleaoga, i taitai o le malo na auai i lea, na aofia ai le Afioga i le Lutena Kovana Pulumataaa Ae Ae Jr., le Afioga i le Fofoga Fetalai Savali Talavou – o se tasi na fa’au’u mai i le vasega 1971 a Leone – o le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean faapea le Faatonusili o A’oga, ia Maefau Dr. Mary Taufete’e, mo se fale ta’alo a le Liona.

Na faapea ona fa’aleoina e le Afioga Pulumataala, le Lutena Kovana, ia lona agaga fa’amalo i le aoga maualuga a Leone, i le faamanatuina o le latou Iupeli Taimane ma sa ia fa’ailoa atu i fanau a’oga, o le a iai se aso o le a faapea foi ona tutula’i mai i latou, e avea ma ta’ita’i, e pei ona iai o ia ma ta’ita’i o le Maota Fono.

Sa ia u’una’iina foi matua ina ia lagolago malosi i soifuaga o le fanau. Ma ia u’una’ia fanau, ina ia tumau i totonu o a’oga, ma alo’ese mai I fualaau faasaina.

Na fa’aleoina foi e le Afioga i le Lutena Kovana lona lagolagoina o le talosaga a le alii pulea’oga, mo se fale ta’alo fou a le a’oga.

FA’AMUTAINA LE FA’AILO MO FEMALAGAIGA A LE HAWAIIAN EA (HA) I LE FA’AI’UGA O APERILA 2026

Ua fa’alauiloa mai e le kamupani va’alele a le Alaska Air Group, le fa’amutaina ona toe fa’aaogaina o le fa’ailo mo femalagaiga a le Hawaiian Ea (HA), ae o le a suia atu i la latou fa’ailo, ia Aperila 2026.

O lenei suiga, faatasi ai ma nisi suiga o lo o foufou mai, o le a amata ona fa’alauiloa mai, ma va’aia, a’o fa’agasolo pea suiga o le puleaina e le Alaska Ea, o le kamupani va’alele a Hawaii.

O faigamalaga uma a le Alaska Ea, o le a amata ona fa’aaogaina le latou fa’ailo o le ‘AS’ ma o le a fa’apea ona amata ona fa’aaogaina e le Hawaiian Ea,. Ma o le a faapea foi ona fa’aopoopoina i luga o uepesite o lo’o fa’aaogaina e totogi ai faigamalaga, ia se fa’aupuga e ta’ua ai le iai o le Hawaiian Ea, i lalo o le fa’amalumaluga a le Alaska Ea.

FA’ATAUNUINA SE FA’ATASIGA A LE ITU RIPAPILIKANA I LE FAAIUGA O LE VAIASO

O le fa’ai’uga o le vaiaso na se’i mavae atu, sa fa’atasitasi ai totino lotoifale o le Itu Ripapilikana, mo sa latou ‘aiga fiafia, i le fale’aiga a le DDW i Utulei. Na auai ai foi i lea faatasiga (Coleman Eisenhower Dinner) ia ta’ita’i o le malo ma i latou e lagolagoina lenei pati, ina ia fiafia faatasi, ae le gata i lea, o le aloa’ia o le afioga Peter Tali Coleman.

Sa ta’ua e le sui Taitaifono a lenei pati, le susuga ia Michael McDonald, sa ia faamamafaina ai le taua o lenei o lenei faatasiga.

O le afioga Peter Tali Coleman, na soifua mai i le afio’aga o Pago Pago, ia Tesema 8, 1919 ma sa fa’aauauina ana a’oa’oga i le Iunivesite a Georgetown lea sa ia ausia ai se fa’ailoga o Tulafono (Bachelor of Laws). Sa faapea foi ona ia ulufale atu i vaega’au a le Malo Tele ma i le vaitaimi o le Taua Lona Lua o le Lalolagi, sa faapineina ai o ia i le tofiga o le Kapeteni.

I le 1956, i tala’aga faasolopito o Amerika Samoa, na filifilia ai e le peresetene o Amerika, ia Dwight D. Eisenhower, ia Coleman, e avea ma ulua’i Kovana Samoa i totonu o Amerika Samoa, ma o lana ta’ita’iga, na fa’amutaina i le 1961. Ae i le va o le 1955 ma le 1956, sa avea ai Coleman ma ulua’i Loia Sili o le teritori.

Sa ta’ua foi e McDonald ia le taua o le aloa’ia o Coleman i lenei masina, aua o le masina lenei, i lona aso 14 o le tausaga e 1890, na soifua mai ai le alii Peresetene o Eisenhouwer i Texas, i Amerika ma o le uiga tonu lea o le fa’aigoaina o lenei fa’atasiga, o le ‘Coleman Eisenhower Dinner’.