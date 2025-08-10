TALA I LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

GALULUE FAATASI SENATOA MA LE FAIGAMALO I LE TAOFIA O LE FA’AULUFALEINA MAI O TAAVALE E LE TAUSIA TULAFONO FETERALE

I le saunoaga a le Afioga i le Senatoa Gaoteote Palaie Tofau, i le iloiloga a le Maota o le Senate ma nisi o fa’auluuluga o matagaluega ma ofisa a le malo, e tusa ai ma le mataupu i ta’avale e 32 lea sa aumai mai Saina, ae e le’i pasia i tulaga o tulafono a le malo feterale ma le lotoifale, sa ia faapea mai ai, o le mea lea ua tupu, ua o’o mai taavale nei. E le toe aoga le toe su’esu’e pesailiili tulaga o le tulafono (lotoifale pe feterale) e saili mai ai le faaiuga sa’o.

Sa faamamafa e le afioga i le Senatoa e faapea, o le autu moni o le mataupu, e le o tausisia tulafono feterale faatulagaina mo le saogalemu.

Ma i sona talitonuga, e faigofie lava le fofo. E le o ausia e nei taavale ia aiaiga faatulagaina a le malo feterale, ma ua manino mai i le tulafono, e le tatau ona taliaina. O le mea lea e tupu pe a aumai e tagata ia ni taavale, ae le faamautuina muamua pe ua pasia uma tulafono.

E le gata i lea, na saunoa Gaoteote, ia avea lenei faafitauli ma lapata’iga po o se lesona, i nisi o lo’o fuafua e aumai ni a latou taavale i le teritori.

Sa fesiligia e le Afioga i le Senatoa, le susuga ia Noa F. Vae, ia le agava’a o le ASEPA e latou te mataituina ai asu mai i taavale, po o iai ni a latou ofisa e faia ai ia ituaiga su’esu’ega, na tali le susuga ia William Sili, e leai.

O le popolega a le Afioga i le Senatoa, le susuga ia Leatualevao Asifoa, e pei ona sa ia faaleoina, o lona va’aia o nisi taavale ua mae’a ona tatalaina i tua mai luga o le uafu, i le tausaga ua tuanai, e pei o taavale ia o lo’o taofia nei. Sa saunoa le afioga i le Senatoa, o nisi nei o taavale o lo’o fa’aaogaina e faipinisi Saina mo a latou pisinisi si’i atoa, mo le kilivaina o a latou oloa, i tagata fa’atau.

Na fia malamalama Leatualevao, pe na fa’apefea ona tatala mai i tua ia taavale ia. I sona talitonuga, o lo’o fesoasoani tagata Samoa ia o lo’o ‘sponsor’ i fai pisinisi Saina ma Asia, e tatala mai tua taavale, i ni auala e le tatau. Ma sa ia tu’uaia foi le fa’aaogaina e nei ‘sponsors’, o a latou so’otaga i totonu o ofisa a le malo, e tatalaina ai i tua nei taavale.

Ma sa faamamafaina i le saunoaga a Leatualevao e faapea, o le tiute e pa’u i luga o tagata faigaluega ta’itasi, o lo’o faatosina i e faia o ia tulaga, ae le o fa’auluuluga po o faatonu, o ofisa ma matagaluega a le malo.

Sa saunoa le Tausitupe a le Malo, le susuga ia Donald Kruse, e faapea, e na te le silafia pe faapefea ona tatalaina mai i tua ia taavale ia, ona sa tupu lea tulaga i le faigamalo ua tuanai atu. Ae o taavale ia, sa aumai ma se talitonuga, o le a fa’aaogaina e aiga, ae o lea ua fa’aaoga e le au faipisinisi mai Saina, mo a latou faleoloa si’i atoa.

Ma sa ta’ua e Kruse, ua mae’a ona o la soalaupuleina ma le Komesina o Leoleo, le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, lenei mataupu ma o lo’o la taumafai e saili se auala, e mafai ai ona fa’amalosia ia tagata faipisinisi nei ua faaogaina nei taavale, e totogi le lafoga fa’ae’e e 15%, lea e totogia pe a to’ai taunu’u taavale i le teritori.

Na saunoa foi le Afioga Tuana’itau Malaki Togiola, atonu ua mafua ona aumai nei taavale o lo’o taofia, ona o le taugofie. Sa faamatalaina e le afioga i le Senatoa, o taavale ia, e pe a ma le $19,000, e matua’i taugofie lava, pe a faatusatusa i le tau o pikiapu a le Ford, lea e i le va o le $80,000 ma le $90,000 lona tau lotoifale. Afai o taavale o le F-250, F-350 ma le F-450, e pe a ma le $200,000 lona tau.

Ae a tu tu faatasi ia taava le a Ford, Nissan, Chevy ma taavale nei mai Saina, sa saunoa Tuana’itau, e na te fa’atauina ia le taavale mai Saina, ona e taugofie.

Na faaleoina e le Afioga i le Senatoa ia Olo Uluao Letuli, le agaga fa’afetai i le Tausitupe a le Malo, le susuga ia Kruse, ona o lona ma’ema’ea, ua mafai ai ona taofia le tatalaina i tua o nei taavale ma sa ia u’una’ia ta’ita’i o ofisa a le malo, ina ia fa’aauau ona nofo mataala, aua o taavale ia sa fa’aaogaina muamua e aumai faanana ai vaega o fualaau faasaina ma isi oloa faasaina.

Sa fautuaina e le Afioga Olo ia Kruse, ina ia su’esu’e pe o iai nisi o tagata faigaluega a le malo, o lo’o a’afia i lenei mataupu.

Na fa’ai’uina e le Afioga i le Taitaifono o le Komiti a le Senate, ia Utu Sila Poasa, ia le iloiloga, e ala i le faaleoina o le tele fautuaga mo le Tausitupe a le malo faapea le Faatonu o le Ofisa o Fefaatauaiga.

Na fautuaina e Utu ia Kruse, afai ae mafai ona faataga mai e le Komesina a Leoleo, le fa’aauauina o taavale ia e le o o gatasi ma tulaga o le tulafono, lea ua mae’a ona tatalaina i tua, e tatau i le Ofisa o Taavale (OMV) ona fa’amautuina le ausia e nei taavale o tulafono e mafai ai ona fa’aaogaina i luga o alatele a le atunu’u.

Sa fautuaina foi e Utu ia Magdeline Lina Petaia, le Faatonu o le Ofisa o Fefaatauaiga, afai ae tatalaina i tua taavale ia o lo’o taofia i le taimi nei, ma fa’aaogao e fai ma taavale ‘rental’, e tatau ona fa’amalosia le tagata na aumaia nei taavale, ina ia totogi le 15% atoa o le lafoga fa’ae’e. Ma sa ia fautuaina foi Petaia, ina ia Iloilo faalelei le a’afiaga lautele o le tamaoaiga, ona o nei pisinisi fou, ma ia fautuaina le iai o ni a’afiaga o pisinisi o iai nei, pe a tele ni pisinisi fou e fa’atuina i totonu o le teritori.

Sa faamamafaina foi e Utu ia tulaga o tulafono o le ‘zoning’, e avea ma vaega autu i taimi e iloiloina ai talosaga mo laisene faipisinisi, aemaise lava ia a’afiaga o le siosiomaga. Ma e tatau lava ona ma’oti aiaiga mo pisinisi o taavale ‘rentals’, e aofia ai ma pakaga talafeagai. Afai e leai ni avanoa mo pakaga, e le tatau ona pasia ia laisene faipisinisi.

Ma sa fautuaina foi e Utu le le tatau ona lesitala ia taavale ia o lo’o taofia nei e le malo, e fa’aaoga i pisinisi mo taavale ‘rentals’. Na saunoa Utu, e tatau ona fa’asala tagata nei. Ua o latou aumaia nei taavale ae o lo’o latou malamalama lelei lava, e le faatagaina ma e le o o gatasi ma tulafono feterale. Sa ta’ua e Utu e faapea, afai e le mafai ona o latou fa’aagaina taavale ia, e fai ma ‘rentals’, ia ona faatau atu lea i tagata, e tusa lava pe na’o le $50 e faatau atu ai.

TOE TU’U I TUA LE ASO E AMATA AI A’OGA, IA SETEMA 2, 2025

I se fa’aaliga fa’alauaitele mai i le Malo i le ogatotonu o le vaiaso, ua fa’alauiloa mai ai le fono o le Faatonu o A’oga, le susuga ia Maefau Dr. Mary Lauagafaia Taufete’e ma le Faatonu o le Ofisa o le Soifua Maloloina, le susuga ia Dr. Saipale Fuimaono, e soalaupuleina auala e mafai ai ona fa’asagatau i le pipisi o le fa’ama’i o le Fiva o Ponaivi (Dengue Fever), i fanau aoga.

O lo’o ta’ua ai foi i lenei fa’aaliga, ia se fonotaga lata mai ma le matagaluega o le Soifua Maloloina, e to’a 2,277 i latou ua a’afia i lenei fa’ama’i, i le motu tuaoi o Samoa. Ae e na’o le 21 le fuainumera o gasegase i Amerika Samoa, ae o lo’o fa’aauau ona si’isi’i i luga.

Ma o le mafua’aga lea ua a’e ai se manatu i le Tamaitai Faatonu o A’oga, e toe tolopo le amataina o a’oga, lea na fuafua e amata ia Aukuso 25, 2025. Ae ua toe tolopoina nei, e amata ia Setema 2, 2025.

Se’ia vagana ai tagata faigaluega o le Ofisa o Aoga, e aofia ai faiaoga ma taitai a’oga, e amata ona galulue ia Aukuso 18, 2025.

O lo’o ua ta’ua i lenei fa’aaliga, le fa’aauau peaona galulue faatasi ia le Ofisa o A’oga ma le Ofisa o le Soifua Maloloina, faapea isi ofisa o le malo ma faalapotopotoga, ina ia fa’alauiloa atu pea nofoaga o lo’o fofoa ai namu, ma fa’amautuina le tafanaina (fa’aasu) o nei nofoaga, o lo’o tu lata i a’oga.

I le tolopoina o le amataga o a’oga, ua tu’uina atu ai se taimi i le Ofisa o A’oga, e fa’amautu ma faatino ai a latou fuafuaga, e taofia pe tineia ai le pipisi o le fa’ama’i o le Fiva o Ponaivi (Dengue Fever), ina ia saogalemu ma saunia ai aoga uma, mo le toe fo’i atu o alo ma fanau i aoaoga.