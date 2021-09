Tala o le Lalolagi

Pago Pago, AMERIKA SAMOA

FA’ALAUILOA MEASINA A SAMOA I LE FALEOLOA & PA’AGA I WASHINGTON

I le aso Gafua na te’a nei, sa malaga mamao ai lava le tamaitai Faipisinisi a’o le Taitai foi o le Fa’alapotopotoga Lima Foa’i a le “Lend a Hand Foundation” Fiapia Tasi Taito, ina ia fa’afetauia nisi o sui e lauiloa i tulaga o Siakili Eseese i Washington, Don Gomez. O ia lea o le tuagane o le tamaitai o lo’o la’ua fa’apa’aga i le taumafaiga ia tumati’e se sao o le Arts of Love Shop, lea e faatau atu ai ma fefa’ataua’i oloa tau measina a Samoa ma isi atumotu uma o le pasefika i le mamalu lautele i lenei setete.

Ona o le sao o lea ali’i o tulaga tau teuga mo so’o se tagata, e aofia ai lavalava o so’o se ituaiga ma oloa taulima ma asoa e fa’afetauia ai, o lea ua avea ai fo’i o ia ma se tasi ua fa’apa’aga atu i ai le Arts of Love Shop, i ana fefa’ataua’iga.

“E i ai avanoa lelei o le a mafai ona maua ai i lenei fa’apa’aga fa’apisinisi ua amata fafau. E i ai taimi o le a va’aia ai e le mamalu o le atunuu latou oloa tau teuga, ua la’eia fa’atasi atu e le mamalu o tagata lautele, faatasi o ma o latou teuga o sikaili eseese fa’avaomalo.” O se tala lea a le tamaitai Faipisinisi Samoa, Fiapia Taito.

O le tamaitai o Dovi Gomez Napora, lea e fa’apa’aga ma Fiapia Tasi Taito i le Arts of Love Shop i Washington, ae o lea ua soso’o mai ai ma le tuagane o lenei tamaitai, ona ua ia va’aia le tele o ituaiga oloa tau teuga fa’asamoa ua fefa’ataua’ia e le Arts of Love Shop. Manatua o lo’o ua i ai foi feso’ota’iga tau initeneti ma tafailagi a nei pisinisi e mafai ona talanoa mai ai le sui o gaosia nei oloa i lo tatou atunuu ina ia mafai ona maketi mai ana oloa i le Arts of Love Shop.

Ua lauiloa le ali’i o Don Gomez i Washington State aua e i ai lava lana ituaiga o siakili ua mae’a fa’alauiloa ma e alumia tele ana sikaili i le Iunaite Setete. Ona o lenei vaitau o le Covid-19, ua matele ai ina faia fefa’ataua’iga i luga o laina o le initeneti, ia fa’apena fo’i ona tupu lea ituaiga faiga fou i o tatou pisinisi i tatou atumotu.

Mai le tautua a le Lend a Hand Foundation, na fa’afetaia foi e i latou le foa’i ane a le Simplified Labor Staffing Solutions sa latou taua’aoina ane ai pusa o ‘Ofu Fa’ailo / Fa’aola Tau Leoleo Auala’ Safety Vests ina ia fa’aauupegaina le aufaigaluega ma sui Volenitia uma lava i taimi e faia ai latou tufatufaga o mea taumafa ma pusa o oloa taumafa eseese.

Na fa’aaogaina lea foa’i taua i le to’atele o sui volenitia sa fa’atasi ane e fesoasoani ma limalima le tufatufaga sa faia i le fa’aiuga o le vaiaso na te’a i Pacific Northwest Community, Puyallup. O le tamaitai o Roshina Wilson Kerisiano sa avea ma sui o lea pa’aga na te taua’aoina aloaia mai lea foa’i i le Lend a Hand Foundation.

I le tufatufaga foi a le Lend a Hand sa fa’atino lea i le aso Toona’i sa faatasi ane ai le tamaitai o Yolanda Trout Manuel, o ia lea o lo’o toe taumafai fo’i mo le tofi Pulenuu, o tula’i ai mo le tolu ai lenei o nofoaiga ua toe taumafai ai.

Fa’aalia fo’i le agaga fiafia o lea tamaitai Pulenuu, ona ua matauina pea lava le galulue malosi o le Lend a Hand ina ia fa’auia i le mamalu o lona itumalo, le anoanoa’i o oloa tau mea’ai, ina ia mautinoa o lo’o fagaina le mamalu o le atunuu lautele.

FOA’IA MEAALOFA ASCC I LATOU FAIA TUI PUIPUIA COVID-19

I se pepa o fa’amatalaga ua fa’ailoa ai e le Kolisi Tuufa’atasi a Amerika Samoa le taumafaiga a le Malo lea ua mae’a fa’alauiloa “Puipuia Fa’atasi” ma ua latou talosagaina ai le Matagaluega o le Soifua Maloloina, ina ia tapena atu se laulau a ni tamaitai ma ali’i foma’i latou te faia tuiga puipuia o le Covid-19.

I le taimi o le lesitala mo le fanau e ulufale ai i le Kolisi ma i latou foi e fa’aauau vasega i le kolisi, sa faia ai tui puipuia.

O le aotelega o i latou ua mae’a faia tui e lua mai ia Iulai 2021 e 81% o le fanau a’oga ma le aufaigaluega i le ASCC. Peita’i o le taimi nei o le lu’iga o lo’o feagai ma le Pulega ma le Aufaigaluega ia ausia lava le 98% o le aotelega o i latou uma ua mae’a faia tui puipuia uma e lua o le Covid-19 ia Tesema 2021.

Ua fa’atulaga fo’i le foa’i mo i latou o lo ua mae’a faia tui puipuia ma ua maua le pepa e talafua ai oloa mai le faletusi o le Kolisi e $20 mo fanau a’oga ua maea faia le tui muamua, ae o le meaalofa $50 e toesea mai le lesitala a le fanau ua atoa ona faia tui e lua.

Ua ese mai lea foa’i fa’atulaga ua faia le lulu ma o latou fa’ailoga sa tuufa’atasia mai e le pulega ma le SGA ina ia fesoasoani i le fanau aoga e oo lava ia Novema, lea ua mae’a faia o latou tui puipuia a’o le’i mae’a le tausaga.

Mo i latou o lo’o faigaluega ua faia o latou tui, ua mafai ona maua lo latou taui o le aso atoa e malolo ai ae totogi pea mai le galuega i le aso lava lea e faia ai latou tui. E fa’ato’a maua foi le avanoa lea e maua ai le livi mai le galuega e le sui faigaluega, pe a oo ina mae’a uma ona tui e lua.

Ina ia maua uma fa’amaumauga o sui ua ame’a faia tuiga mo le Covid-19, ua mae’a fa’atulaga uma se vaega o le fanau a’oga ma nisi o le aufaigaluega ina ia latou galulue e fa’atino lea tulaga o fa’amaumauga.

O lenei fa’amoemoe o le Kolisi Tuufa’atasi e afua mai ina ua fa’alauiloa mai e le Malo o le a tatala feoaiga mai le fa’asa ua leva ona taofia ai, ma ua tatau ai ona nofo sauni le Kolisi e tapena le fanau a’oga fa’apea ma le aufaigaluega ina ia mafai ona fa’ataututu le fa’ama’i Covid-19.