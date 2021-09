Tala o le Lalolagi

Pago Pago, AMERIKA SAMOA

2 MALAGA HAWAIIAN AIR MO AMERIKA SAMOA I LE MASINA

Ua mafai nei ona fa’amaonia mai e le afioga le Lutena Kovana, a’o le Taitaifono fo’i o le Komiti Fa’afoe a le Koviti i Amerika Samoa, le fa’ai’uga ua fa’atulaga mo malaga a le Hawaiian Air mo Amerika Samoa. “E lua malaga i le masina, pe faia le malaga e tasi e lua vaiaso ma malaga mai.”

O tulaga o malaga a le Hawaiian Air mai Honolulu: Setema13 and 27; Oketopa 11 and 25; Novema 8 and 22; ma Tesema 6 and 20.

Peitai, o nei uma faigamalaga ua fa’atulaga mai, e ono i ai lava le avanoa e suia ai. Mo e uma e fia faimalaga mai i isi setete e fia uia Hawaii ina ia malaga i se tasi o nei malaga a le Hawaiian air ua talosagaina e latou Ulufale ane i le Uepesite a le SafeTravel Hawaii Program i le tuatusi https://travel.gov/#/registration ma fa’aulu mai ai i’uga o au suega o le Covid-19 mai le 19 aso ao le’i e malaga mai, ma le 10 aso a’o le’i e malaga mai i Hawaii. O le tusi o le 5 aso ma le 2 Aso e malaga mai i Amerika Samoa e faia lea i Honolulu. O suega nei e faia i Hawaii ua fa’alauiloa mai e totogia lea e le Malo o Amerika Samoa mo ona tagata aoga. Peita’i o nisi e tafafao mai isi atunuu e fia ulufale i Amerika Samoa poo faipisinisi e totogi e i latou lava o latou tui.

Pe afai e te le ulufale i le Uepesite a le SafeTravel Hawaii lea, ae ua e sau sa’o i Hawaii, e te nofova’ava’aia mo le 10 aso fa’ato’a e malaga mai ai i Amerika Samoa nei.

Ua fa’ailoa mai fo’i ua na’o le Matagaluega o le Soifua Maloloina a Amerika Samoa ua mafai ona fa’aaogaina le Safe Travel Hawaii e fa’aulu atu ai latou suega o le Covid-19 ina ia mafai ona toe malaga ai.

FA’ATASIA I LE ALOFA & LE FA’AMAONI - TAULAPAPA ED & MA MELEISELEISA ELISARA REUPENA

O le aso Toona’i na te’a nei sa fa’atasia ai le aiga fou i le Malumalu First Samoan Christian Church Tacoma, Washington ma sa ta’ita’ia lea sauniga mamalu e le susuga le Faife’au Rev. Ulumoo Talauega Ale. O lea galuega i Tacoma o lo’o galulue ai Rev. Ulumoo & A’ano Talauega Ale ma le fanau.

O le fa’afetai ua sii a’e fa’afetai e le pa’ia o aiga, aua o lenei fa’amoemoe sa tolopoina mai i le tausaga ua tuana’i ona o a’afiaga lava o le Covid-19 i le lalolagi ma sa le mafai ai ona pa’au mai le pa’ia o aiga. O lea ua talafeagai lenei vaitau ma le fa’amoemoe o aiga na lua, ma ua fa’afetaia ai le avanoa e le to’atele sa masii mai Amerika Samoa ma isi fo’i setete o le malo tele.

O le aso faapitoa na faia lona aiga tele i le Hall tele a le Ekalesia i Tacoma lava ma sa matua fa’atumulia le fa’amoemoe i le pa’ia o aiga, le mamalu i uo mamae a le ulugalii fou ae maise fo’i le Ekalesia i Tacoma lava.

Na tutula’i fo’i le fofoga o le aiga Sa Elisara mai Vailoatai mo le fa’amoemoe o Ma Meleiseleisa, ona o ia fo’i o se tamaitai sa iloga i lona soifua a’e i Amerika Samoa, o le ulua’i tausala lalelei o le Vaiaso o le Moso’oi a le atunuu pele.

Na molita’i mai le tamaitai o Ma Meleiseleisa Elisara-Reupena e ona tina matutua o Maluapapa Tufono Lemalu ma Niva Saelua, o nisi e latalata i ai lona soifua mafuta i lona olaga o se tamaitai Samoa. O loo galue fo’i le susuga Taulapapa Ed Salatielu, le faato’a faiava, i lona tofiga Tiakono i lana ekalesia i Tacoma lava.

Matua saunia lelei fo’i aiga mo le taligamalo i lea aso, ma sa matagofie fo’i le itu tau fa’aaloaloga sa pa’au i ai aiga ona o le agaga fiafia ma le fa’agae’etia ona o le aso fiafia o le susuga le Tiakono ma le Tausi.

SADIES BY THE SEA - NOFOAGA FA’AAGAAGA MO LE NOFOVA’AVA’AIA

Ua fa’atulaga nei le Faletalimalo o le Sadies by the Sea e avea ma le isi nofoaga fa’aagaaga mo le mamalu lautele o le a malaga mai Hawaii ma e malaga mai Samoa e nonofo vaava’aia ai mo le umi ua fa’atulaga e le Komiti Fa’afoe o le Covid-19 i le tatou malo. O lo ua fa’ailoa mai i le taimi nei e 10 aso e ao ina nofova’avaia ai pasese mai Hawaii, ae o Samoa o lo’o fa’atulaga le 3-5 Aso.

E afua mai ia Oketopa 10, 2021 o le a tapunia ai le tautuaina e le Sadies by the Sea o nisi o le mamalu lautele, ae amata ona fa’aagaaga mo le fa’amoemoe o lo’o ua atofaina nei i ai. E aluga fa’atasi ai i lea fa’amoemoe ma le Goat Island Restaurant i totonu lava o le Sadies by the Sea.

O le a fa’amoemoe o ai lava e le mafai ona fa’amautu i le Tradewinds Hotel lea ua loa o avea pea ma nofoaga e fa’anofova’ava’aia ai aumalaga mai fafo, o le a fa’amautu loa lava i le Sadies by The Sea, ma e aofia ai ma pasese o e malaga mai i Samoa.