Su’esu’e e vaega faapitoa a leoleo ia se fa’alavelave na a’afia ai ni pagota se to’atolu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o ua feagai nei se vaega faapitoa a le Ofisa a Leoleo (CIIB-Criminal Investigation and Intelligence Bureau), ma le susuga o se mataupu, po o se sauaga, o lo’o a’afia ai ni pagota se to’atolu, i le to’ese i Tafuna.

O lenei fa’alavelave, ua ta’ua, sa tupu ia Aukuso 11, 2025. Ma o lenei su’esu’ega, o lo’o taumafai, e faamanino ai po o le a tonu le mea na tupu, ina ia mafai ona fofoina.

Na mafai ona fa’amaonia mai e le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Falana’ipupu Ta’ase Sagapolutele, i se faatalanoaga lata mai ma se sui o le Samoa News, ia le fa’agasolo o lenei su’esu’ega, lea sa amataina mai i le aso Lua, ona o se talosaga aloaia mai i le ofisa a le Loia Sili.

Sa ta’ua e Falana’ipupu, ona o lea fa’ato’a amata fa’agasolo ia le su’esu’ega, o le a le mafai ai ona tu’uina mai ni vaega patino o la latou suesuega.

Ae i se fa’atalanoaga ma se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Falepuipui, sa ia fa’ailoa mai ai le fa’ao’oina atu o se tasi o pagota i le LBJ, mo le togafitiga o ona manu’a.

Ma sa ia ta’ua foi, le aafia o ni pagota se to’atolu, ina ua o latou osofa’ia se tasi o a latou uso a pagota, i totonu o le falepuipui. E toatasi le pagota sa taofia i le LBJ mo le fa’aauauina o le togafitiga o ona manu’a, e to’alua na mafai ona togafiti o la manu’a ma toe fa’afoi mai i le falepuipui.

Sa ta’ua foi e lenei sui mai i le falepuipui, le tupu o lenei faalavelave, i le amataga o le masina o Aukuso ma e fai lava sina tuga o manu’a o le pagota sa taofia i le falemai.