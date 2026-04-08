Sola se alii mai leoleo ae toe maua i luga o le pasi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 5 o Mati, 2026, na o’o atu ai se valaau a se tamaitai, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo se fesoasoani e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i se aiga i Pago Pago.

O se taimi mulimuli ane, na ave faapagota ma molia ai le susuga ia Daniel Tamaalemalo, i moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i lea afiafi, na o latou feiloa’i ma le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, i fafo o le fale. Ma na maitauina le loto mafatia o le tamaitai. Sa ia faamatalaina i leoleo ia foliga o le na molia ma ona la’ei sa la’eiina. Ma ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le sola ‘ese o le alii, ae e le’i taunu’u atu leoleo ma na mulimuli va’aia o ia, o agai atu i le itu i Sasa’e, i tafatafa o se fanua.

Na amata loa le galuega a leoleo mo le sailiga o le na molia, ma sa o latou fetaui ma nisi na va’aia le na molia, na o latou faailoa i leoleo, le va’aia o le na molia, i totonu o se pasi nap aka i tafatafa o se faleoloa.

Sa fa’atopetope atu iai leoleo ma fa’amaonia le iai o le na molia, i totonu o le pasi, ma o latou ave’ese mai ai le na molia, mai i luga o le pasi, ma tu’uina o ia i totonu o se taavale a leoleo.

Ona toe taliu atu lea o leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave mo le fa’aauauina o le latou asiasiga. Sa faamatalaina e le tamaitai na vala’au i leoleo, ia le fa’ate’ia o ia mai sana malologa, i tau ‘alaga a se tagata mo le fia maua o se fesoasoani.

Ma ia va’aia ai le na molia, o faatupu vevesi i totonu ma fafo o le fale, e ala i le ‘e’e leotele ma palauvale agai i seisi tagata e nofo i le fale. E le gata i lea, sa tau’ai e le na molia, ia le tagata na la misa, i ni meatotino mai totonu o le fale, faapea ma ma’a, i fafo o le fale.

Sa faapea foi ona talanoa leoleo ma le tagata na misa ma le na molia ma sa ia faamatalaina le tupu o le la misa, ona o le fa’aaogaina o se taavale. Sa ia ta’ua le fa’ateteleina o le la mataupu, ma I’u ai ina tau’ai o ia e lsalupe na molia, i se suo, ma’a ma se ‘dustpan’.

E le gata i lea, sa faamatala e le na misa ma le na molia, ia le alu o le na molia, i totonu o le fale, ma amata ona tau’ai solo ia mea’ai ma meainu sa i totonu o le fale.

O moliaga na faia e faasaga ia Daniel Tamaalemalo, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ I solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalalauga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se tupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.