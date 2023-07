Siitia tau pasese malaga i le taimi tonu ua tatala malaevaalele i Fagali’i

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le lotolotoi o tapenaga mo le toe faaauauina o faigamalaga i le va o le malaevaalele i Fagalii i le Aso Lua ma Pago Pago, ua siitia ai le tau o pasese o kamupani vaalele i le va o Apia ma Pago.

Na lipotia e le nusipepa a le Samoa Observer i Apia le siitaga o lana lomiga i le Aso Gafua. Peita’i, ua fa’ailoa mai e le kamupani va’alele a le Talofa Airways i Pago i le Samoa News, e le o faaaogaina e latou Fagalii ona o lo latou popolega i le tulaueleele.

Lipotia e le Samoa Observer, o pasese mo le Talofa Airways i le va o Apia ma Pago pago e tatau ona totogi le siitaga o le pasese e SAT $767 mai le SAT $676 mo le pepa toe foi mai e aofia ai le lafoga o le malaevaalele, lea e totogi eseese e le pasese, ae ua ua aofia nei i le pepa malaga.

Ua siitia foi le pasese a le kamupani vaalele a le Samoa Airways mai le SAT $822 i le SAT $835 mo le toe foi mai ae o le pasese e tasi le auala e siitia mai le SAT $420 i le SAT $492. O tau o le malaga a le kamupani vaalele e aofia ai pea le lafoga o le malaevaalele.

(O le fesuiaiga o le SAT - Tala Samoa - i le Tala Amerika, e $2.71, mai le aso 26 o Iuni, ae ui i lea, o le US $2.50 o le fua masani lea e masani ona faaaoga e le vaega tumaoti — o lona uiga o le Talofa Airways pepa malaga toe foi e tusa ma le US $306, ae o le Samoa Airways pepa malaga toe foi e e tusa ma le US $334.)

Na lipotia e le Samoa Observer e faapea, o le Minisita o Atina’e a le Malo o Samoa, Leatinuu Wayne Fong na ia faamatala a o saunoa i luga o le polokalame a le EFKS Soalepule i luga o le televise e faapea, ua talafeagai le siitaga o pasese i luga o le vaalele i le suiga o galuega i Fagalii, ona o le tau o kamupani vaalele ma le Malaevaalele a Samoa.

Sa fa’amaonia e le Pule Sili o le Pulega o le Malaeva’alele a Samoa, Silimanai Ueta Solomona, o le aso Lua (Aso Gafua i Amerika Samoa) o le vaiaso nei, o le a fa’agasolo ai le fa’agaioia o va’alele i le mae’a ai lea ona maua le Tusi Fa’amaonia o le Malae Va’alele mai le pulega i le lua vaiaso talu ai.