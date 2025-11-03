O SE AUUSO NA LEILOLOA
VAEGA 01
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O SE AU USO NA LEILOLOA
I aso a la ua leva, sa iai se teine aulelei ma le poto. Ma o lenei tamaitai sa alolofa iai ona tuagane matutua, faapea taulele’a o le malo, e o atu e fia faaipoipo ia te ia.
Sa ia foi la ma se alii e igoa ia Fialelei, na alu atu foi e saili sona avanoa i le tamaitai. E le iloa e seisi po o ai lenei tagata e igoa ia Fialelei, ma po o fea se nu’u e sau ai. Ae na pau le mea sa maitau e tagata, o le la’ei mama ma le taugata faapea foi le fa’aaloalo o lenei alii. Ma e nofo foi i se fale tele.
E leai se teine o le nu’u, e le fia so so i tafatafa o lenei alii ma sa faapena foi le tamaitai aulelei lenei. Ma e le’i umi ona fa’amasani ia Fialelei ma le tamaitai aulelei lenei, ae fa’amautu loa le la aso faaipoipo.
Ma e pei ona sa fai atu, o le tamaitai lenei, e le gata i le aulelei, ae atamai, ae o se tagata foi e sogasoga lona mafaufau. Ma o se tasi aso, ae la te le’i faaipoipo, ma ua faimalaga Fialelei i ni ana pisinisi i se nu’u mamao, na alu atu ai lenei tamaitai, e va’ai le fale lea e nofo ai Fialelei.
Ma sa matua’i faamalieina le loto o le tamaitai, e fai o le matagofie o le fale, ae o le tele foi ia. Ae sa alu lava le ulu o le tamaitai i ni fa’aupuga, o lo’o tusia i luga a’e o le pa o lo’o puipuia ai le fale. Fai mai upu ia: IA TO’A LE LOTO, IA TO’A LE LOTO.
Ma sa le gata i luga o le pa puipui o le fale, ae sa va’aia foi i luga a’e o le faitoto’a o le fale: IIA TO’A LE LOTO, IA TO’A LE LOTO, AE AUA LE TO’A TELE
Ma i totonu o le fale, sa tau atu ai foi le tamaitai, i se faitoto’a o lo’o tusia ai foi upu nei: IA TO’A LE LOTO, IA TO’A LE LOTO, AE IA LE TO’A TELE INA NE’I MALULU LOU FATU.
Ina ua tatalaina e le tamaitai le faitoto’a, na matua’I faate’ia le tamaitai ina ua ia va’aia ni auivi o ni tamaitai faaipoipo. O nisi fa’ato’a maliliu atu. Ae o nisi ua leva ona maliliu, ua toe o ponaivi. Ae e foliga mai, na le
Ua toe tago le tamaitai ma toe tapuni fa’atopetope le faitoto’a, ae tamo’e agai i lalo o le sitepu o le fale. Ma na toeititi lava a o’o le tamaitai i fafo ma le fale, ae ulufale atu loa ia Fialelei ma le tino maliu o seisi tamaitai faaipoipo.
Na oso le tamaitai ma ua lafi i tua o se pou o le fale ma taumafai e ‘aua ne’i lagona mai e Fialelei ia lana auselasela. Ma sa va’aia e le tamaitai, le fa’aauau ona si’i atu e Fialelei ia le tino maliu o le tamaitai faaipoipo i luga o le sitepu ma sa tu le alii o Fialelei ma taumafai e se’i ‘ese se mama faaipoipo na i le lima tu’u mama a le teine faaipoipo lea ua maliu.
Ae ona o le mase’ese’e o lima a Fialelei ma pa’u ai le mama ma taavale mai i lalo ma ta’atia lelei lava i tafatafa o le tamaitai lea o lo’o lafi i tafatafa o le pou o le fale.
Sa matua’i fefe lava le tamaitai ina ne’i iloa pe toe fo’i mai Fialelei i le mea lea e tu ai, e su’e le mama. Ae peitai, sa toe fa’aauau ona savali Fialelei ma le tino maliu o le teine faaipoipo.
O le taimi lea na le’i toe fa’atali ai le tamaitai lea sa lafi, ae ua pefu ma le atoa I fafo o le faitoto’a.
[E FAIA PEA]