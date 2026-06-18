Ripotia mai Samoa ia le fa’aaoga sese o tupe i totonu o le OGG mo a’oga

Apia - SAMOA

I le folasaga a le Afioga i le Minisita o A’oga, le susuga i le alii Polofesa ia Aiono Alec Ekeroma, i luma o le Palemene, i le ulua’i aso o le iloiloga o le tala o le tupe o le tausaga tupe 2026/2027, sa ia faaleoina ai le fa’aaoga sese, o vaegatupe o le polokalama o le OGG (One Government Grant), lea sa faatulagaina, e fesoasoani i aoga, ma ua iai nisi o puleaoga, ua loma o latou faamasinoga, i moliaga o le gaoia o tupe.

Ma sa fa’alauiloa ai foi e Aiono, le le faataunu’uina o ni su’esu’ega a le ofisa su’etusi, i nei vaegatupe, i le valu tausaga.

O le saunoaga a le alii Minisita, o se talifuaitau lea i le finau mai a le Afioga i le Minisita ia Leatinuu Wayne Fong, ina ia toe faafoi le OGG i lalo o le Minisita o Aoga ma komiti o aoga, e pei ona sa iai muamua.

O se taimi lata mai nei, na ave’esea ai e le Faigamalo ia le OGG mai i le ofisa o aoga, ae tu’uina atu i lalo o le taitaiga a le Fono Faavae, ona o le tele o faafitauli, e aofia ai ma le fa’aaogaina sese o tupe.

Ua talitonu Leatinu’u, o le a sili atu ona faaletonu le tulaga o tupe a le OGG, i lalo o le Fono Faavae ma e lelei le tumau ai pea i le Minisita o Aoga, ona ua mae’a ona fa’atulagaina auala ma tulaga, e faafoe ai ma mataituina ia le faaogaina o tupe.

Ae peitai, sa finau mai le susuga ia Aiono, e leai se molimau e faamautu ai le finau a Leatinuu, ma e leai foi se molimau e faamaonia ai le fo’i o le OGG i se tulaga lelei, i lalo o le va’ava’aiga a le Minisita o A’oga.

Na fa’aalia e le Afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa ia lona lagolagoina o le fuafuaga mo le fa’ase’e atu o le OGG i lalo o le va’ava’aiga ale Fono Faavae, ona o le ‘oga’oga o le faafitauli ua tulai mai, aemaise ai le leai o ni su’esu’ega sa faia i lenei teugatupe, mo le valu tausaga.