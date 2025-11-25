Ripoti mai i le Taitaifono o le komiti faafoe a le LBJ i le fa’ai’uga o lana nofoaiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na tali mai le susuga i le alii foma’i ia Dr. Malouamaua Tuiolosega, i se ripoti na lomia e le Samoa News, na fa’aulutalaina i le fesiligia o le silia ma le $300,000 i alauni mo sui a le Komiti Faafoe a le LBJ, sa ta’ua ai le tuto’atasi o le falema’i autu a Amerika Samoa (LBJ), ina ia taofia ai le fa’aaoga sese o tupe feterale, lea sa tu’uina i totonu o se Teugatupe Lautele a le malo, ae ua le fa’ao’oina atu i le falemai.

Sa ia ta’ua, o le vaitaimi lea, sa pa’u ai i le faigamalo, ona totogia ia falema’i i atunu’u i fafo, o lo’o si’i gasegase atu iai le mamalu o le atunu’u, faapea ai ma le le totogia o le tele o kamupani na sapalaia maia le falemai ma kamupani sa okaina mai ai vailaau – ae ua mae’a ona fa’aagaga e le vaega a le CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) ia vaegatupe.

Ae ua ave nei tupe ma tu’u i totonu o se Teugatupe Lautele, ae le fa’aaogaina mo le tausia o tagata o le atunu’u.

Ma o le mafua’aga lea sa taofia ai e le Ofisa o le Initeria ia tupe, se’ia fa’avaeina se ofisa tutoatasi e mata’ituina tupe a le LBJ, ma i’u ai ina faavaeina ia le ASMCA (American Samoa Medical Center Authority).

O le aso 2 o Iuni, 1993 sa faavaeina ai le pule’aga a le ASMCA, i lalo o se Faatonuga Aloaia 017-1993, ma faavaeina ai lona Komiti Faafoe. E to’alima sui o le komiti faafoe, ma o la latou matafaioi o le mataituina o le fa’agaioiga o le falema’i atoa ai ma tala o le tupe, ma sa tu’uina iai sa latou paketi faaletausaga.

I le 2023, e tusa ai ma le paketi sa pasia mai e le Fono Faitulafono:

Sapalai - $78,000

Pili mo le faatinoga o tiute a le komiti faafoe – 60,000

Konefesi, Fonotele ma Aoaoga (I totonu o le Pasefika ma le Iunaite Setete) - $150,000

Gaioiga mo tagata faigaluega: $249,500

O ripoti ia sa liki mai i tua, o lo’o ta’ua ai aofaiga atoa o tupe totogi i sui o e komiti faafoe, ae e le o ‘oto’otoina mai ai alauni, o tupe toe totogi, o pasese, faletalimalo, femalagaiga, totogi mo sui taitasi (membership fees), tupe fa’aaoga ma tupe mo taumafataga.

Ma sa ta’ua e Dr. Tuiolosega, o lo’o nofo aitalafu ia le LBJ, i ana lava tupe sa ia fa’aaluina mo le fa’atauina o masini ma isi meafaigaluega, mo ni fai uila se to’alua, lea fa’ato’a fa’afaigaluega – ae na amata ona faigaluega e aunoa ma ni mea e faatino ai galuega, leai ni se’evae faigaluega ma le fa’aaogaina o sikukalaiva e galuea’iina ai ni ‘breakers’.

Sa faapea ona lisiina e Dr. Tuiolosega tulaga uma sa ia mafai ona ausia, a’o avea o ia ma Ta’ita’ifono, lea na aofia ai le fa’avaeina o le ‘Project Pasifika’ ia Mati 16, 2023, o le faaveaina o se pa’aga ma le HRP Consultants, lea sa mafai ona toe mauaina mai ai se vaegatupe e silia ma le $2.1 miliona, mai i le CMS, ina ua mae’a ona fa’asa’oina nisi o ripoti na sese.

E le gata i lea, o le fa’afaigaluega o ni tausima’i fou e 34 (pasia uma NCLEX-RN), faatulagaina se tusi taulima fou mo tagata faigaluega a le falema’i, ma le tele o nisi polokalama.