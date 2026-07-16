POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII NA FOLAFOLA LE SUSUNUINA O LE LATOU FALE

O le taeao o le aso 29 o Iuni, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai, ia le ofisa a leoleo, i Tafuna, ma ripoti iai lona tuagane faaletulafono, i le faapisa ma le folafola e susunu le latou fale.

Sa le gata ina ave faapagotaina ia Malaefua Leao, ona o lenei mataupu, ae na molia foi o ia i le Faatupu Vevesi, o se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona faafalepuipui ai, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa folafolaina e Malaefua (le na molia), ia le susunuina o le latou fale, ona o se fe’ese’esea’iga na tula’i mai, i le va o ia (le na molia) ma nisi o lona aiga.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa aveina ia le na molia, i le ofisa a leoleo, ae fa’atalanoa e isi leoleo, ia tagata o le aiga na a’afia.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, na alu atu ia le na molia, o gasese le latou mea’ai i totonu o le fale. Sa fai atu le na molia, ua fia ai, ae sa te’ena mai e le tamaitai ia le aisiga a le na molia, ma le fiafia ai.

Na amata ona leotele ia le na molia ma ia folafolaina le susunuina o le fale. Sa fa’ailoa atu foi e le na molia, i tagata o le aiga, e le popole pe taumafai seisi e tuli o ia mai i le fale.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le lafoina atu e le na molia, o ni faamatalaga le logoleleia, ia te ia. Ma tu’ua’ia o ia (tamaitai) i le fia pule i totonu o le aiga.

Na fa’aalia e le tamaitai na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea i totonu o le latou aiga, pe a le fiafia le na molia.

O lona popole tele, sa fa’afeso’ota’i ai e le tamaitai ia le sa’o o le latou aiga, a’o fa’aauau ona leotele ia le na molia, i fafo o le fale, ma folafola le susunuina o le fale.

Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, le iai o se popolega na tula’i mai i lenei faalavelave, ona sa tu’uaia le fealua’i o le na molia ma se tane kalasini, a’o ia folafola le susunuina o le fale.

Ina ua faatalanoaina e leoleo, ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia faamaonia le tupu o se fe’ese’esea’iga, ona ua fiu e talosaga ia le tamaitai na a’afia, mo se alaisa. E le gata i lea, sa ia fesiligia ia le tamaitai, mo lana pepa saogalemu ma o le mafua’aga lea na ia folafolaina ai le susunuina o le fale, pe a le toe faafo’i atu lana pepa saogalemu.

E $500 le vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

LOKA NI ALII SE TOALUA NA TU’UA’IA I LE FAAPAINA O SE FANA I FAAFIAFIAGA NA FAIA I LE PAKA LIONA

E lua ni alii o lo’o feagai ma moliaga ina ua tu’ua’ia i le faapaina o se fana, i fa’afiafiaga na faia i le Paka Liona mo le aso 4 o Iulai, a’o faatumulia i tagata o le atunu’u.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa lokaina ia Harry Sipili ma Maanaima Avau, ona o se faalavelave na tupu i tafatafa o le Pala Lagoon, i le po o Iulai 4, 2026, lea na tu’ua’ia ai Harry (le na molia), i le faapa faalua o se fana (9-milimeter), ae faatasi ona faapa e Maanaima (le na molia), ae e le’i taunu’u atu leoleo.

O lo’o ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, ia le lagonaina e leoleo sa leoleoina ia le faatasiga na faia i le Paka Liona, i le po o Iulai 4, 2026, ia le pa o se fana, i le taimi lava e tasi na pa ai ‘fireworks’. E ui ina sa faapa e i la’ua na molia, ia le fana, ia o gatasi ma le pa pa o ‘fireworks’, ae sa iloa lelei e leoleo, ia le eseesega o le pa o le fana ma le pa o ‘fireworks’.

Na agai atu loa leoleo, i le vaega o le paka, sa o latou talitonu, na sau ai le pa o le fana – i tafatafa o Fau, lea e tu i autafa o le sami. Ina ua o’o atu leoleo, sa faasusulu atu a latou moliuila i tagata sa i lalo o le fau, ma va’aia ai ia Maanaima, o u’uina se fana.

Ae e le’i taunu’u lelei atu leoleo, i le nofoaga o iai Harry ma Maanaima, sa tago Maanaima, ma toe tu’u atu le fana ia Harry. Ina ua fesiligia o ia e leoleo, sa faailoa atu e Maanaima ia lona toe tu’uina o le fana ia Harry. Ae peitai, ina ua faia su’esu’ega a leoleo, i le tino o Harry, sa le maua ai se fana. Ae sa na’o pulufana na maua o ta’atia e le mamao mai i le mea na iai i la’ua na molia.

O se taimi mulimuli ane, na savali atu ai ia Harry (le na molia) i lana taavale, ma aumai ia le fana ma tu’u atu i leoleo.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Maanaima (le na molia), sa ia faamaonia ia le faapa faalua e Harry (le na molia), o le fana, agai i tai i le sami. Ona fa’ato’a ia (Maanaima) vaai lea i se fana ma e na te le’i u’uina muamua se fana, sa ia (Maanaima) fai atu ai ia Harry (le na molia), e tu’u atu le fana ia te ia.

Sa faasino e Harry (le na molia), ia Maanaima (le na molia), ia le auala e u’u ma faapa ai le fana. Ae e le’i umi, ae taunu’u atu loa leoleo.

I le faatalanoaga o Harry (le na molia), sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, o ia o se fitafita tuai o le vaega’au a le Army ma e fiafia lava e faapa lana fana i tausaga uma, i taimi e faamanatu ai le Tutoatasi.

Sa ia faamaonia lona faapa faalua o le fana, i le po o Iulai 4, 2026, a’o latou matamata i ‘fireworks’ i le paka liona. Ma sa ia tu’uina atu foi le fana ia Maanaima (le na molia).

Ina ua siakiina e leoleo ia a latou faamaumauga, e leai se laisene a i la’ua na molia, e la te taulimaina ai pe fa’aaoga ia se la’au malosi.

Na molia uma ia Harry Sipili ma Maanaima Avau, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Umia faasolitulafono o se a’upega – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i la’ua na molia, a’o faagasolo o la faamasinoga.