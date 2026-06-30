POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAIA SU’ESU’EGA A LEOLEO MA DHS I VAEGA O FUALAAU FAASAINA NA MAUA I LE MELI

O lo’o feagai nei le Ofisa o Leoleo faapea ma le Ofisa o le Puipuiga o le Lotoifale (Homeland Security), ma su’esu’ega e faasaga i se afifi na maua i le falemeli, i le vaiaso ua mavae, na iai ni vaega o fualaau faasaina.

O lenei tulaga, na faamaonia mai e le Komesina le tumau a le Ofisa o Leoleo, le susuga ia Falana’i Lavata’i Ta’ase Sagapolutele, i se sui o le Samoa News.

Sa fa’aalia e Falana’i e faapea, ua mafua ona a’afia ma le Homeland Security i lenei mataupu, ona o se talosaga a se tasi o loia a le malo. O se tulaga na fa’ate’ia ai le ofisa a leoleo.

Na maua i su’esu’ega masani, a le Ofisa o Tiute, ia se afifi na iai se taga mariuana (1 pauna), ae faatumu i ‘noodles’ u’umi. Ina ua sauni le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, e tatala le afifi, na vave faapea atu le alii na alu e aumai ia le afifi, e fia alu e talanoa i lana uo e ana le afifi, o lo’o i fafo. Na tu’ua faatopetope e nei alii ia le falemeli.

Ma sa faamaonia e Falana’i, ua mae’a ona o latou soalaupuleina ma le Loia Sili, ia le tatau ona fa’ao’oina atu o lenei mataupu, i le vaega a le Homeland Security. Ma e ui ina sa le mafai ona ia fa’asoa mai nisi faamatalaga e tusa ai ma lenei mataupu, sa faamanino e le sui Loia Sili, o Sara Charpentier, i le Talanei, o lo’o fa’aauau pea ia su’esu’ega.

Peitai, sa faamanino e Charpentier, o Tulafono Lautele Numera 38-24, e pei ona pasia e le Maota Fono, ua tu’uina atu ai le malosiaga i le Matagaluega a le Homeland Security, e filifilia ai ni tagata su’esu’e faapitoa, e mafai ai ona ave faapagotaina tagata, aemaise lava mo solitulafono e a’afia ai fualaau faasaina ma le feavea’i fa’anana o tagata.

FA’AI’U TULIGA A LEOLEO MA SE TAAVALE, I LE MALIU O SE PASESE

O lo’o feagai nei le Ofisa o Leoleo ma su’esu’ega, i se faalavelave tau taavale, na tupu i le afiafi o le aso Faraile, o le vaiaso ua mavae, lea na maliu ai se tasi o le pasese.

Na faamaonia e le Komesina le tumau, ia Falana’i Lavata’i Ta’ase Sagapolutele, ia le faia o se tuliga a leoleo ma se ta’avale, lea na i’u ai ina lavea le taavale sa tuliloa e leoleo, ma maliu ai se tasi o le pasese.

I su’esu’ega a le Samoa News, sa faamaonia ai le iai o ni pagota se to’afa, i le nofoaga na lavea ai le taavale, i Leone. Ae peitai, sa le mafai ona tu’uina mai e le Komesina le tumau, ia se faamatalaga, i le a’afiaga o nei pagota, i le faalavelave na tupu.

O lo’o fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo. Ae ua faamamafa mai e le susuga ia Falana’i, ia le galulue faatasi o le vaega a le CIIB (Criminal Investigation Intelligence Bureau) ma le vaega a leoleo, e mataituina femalagaiga i luga o le alatele.