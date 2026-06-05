POU TIUTE A LEOLEO

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SULUFA’I SE TAMAITAI I LE OFISA A LEOLEO INA UA LELAVA I LE FASI SO’O E LANA UO TAMA

O le aso 23 o Me, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia Dave Talentino ma molia i lona sauaina o lana uo teine, i le fa tausaga o le la mafutaga.

O moliaga sa faia faasaga ia Dave Talentino, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le tamaitai na a’afia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, pe a ma le 4:30 i le aoauli, ma failaina sana ripoti e faasaga i le na molia, i le sauaina o ia (tamaitai). I le taimi o le ulua’i faatalanoaga a le tamaitai na a’afia, sa molimauina ai e leoleo ia le uno’oa o lima taumatau a le tamaitai na a’afia faapea ma lona mata taumatau.

Ina ua mae’a le faatalanoaga o le tamaitai na a’afia, e leoleo, sa o latou agai atu loa i le fale o lo’o nonofo ai ma le na molia, i Petesa, ina ia mafai ona ave’ese mai ona lavalava ma meatotino.

Ae ina ua taunu’u leoleo ma le tamaitai na a’afia, i le fale, sa taumafai le na molia, e taofiofi le tamaitai na a’afia, o lea na ave faapagotaina ai o ia, e leoleo ma aveina atu i le ofisa a leoleo mo le fa’atalanoaina.

O le faatalanoaga lea na fa’amautuina ai le fa’ao’olima o le na molia, i lana uo tamaitai, ia Me 19, 2026, ina ua manava atu le tamaitai na a’afia, mai galuega. Ma sa ta’ua le mafuaaga o le la misa, ona o talanoaga a le tamaitai na a’afia ma ni tagata o lona aiga i Filipaina, i luga o upega tafa’ilagi.

Na nofo malamalama vaega su’esu’e a leoleo, ia le tupu so’o o fe’ese’esea’iga i le va o le na molia ma lana uo tamaitai, i le fa tausaga o le la mafutaga, ona o faamatalaga ma feso’ota’iga i totonu o le ‘Api o Foliga (Facebook). Ona ua talitonu le na molia, o lo’o fa’aaogaina e lana uo tamaitai, ia lana ‘Api o Foliga, e talanoa ai i isi tamaloloa, e ui ina o lo’o fa’amalamalama atu e le tamaitai na a’afia, o tagata o lona aiga, lea o lo’o talanoa iai.

Sa faamatalaina e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le leva tele ona ia feagai ma mafatiaga ae ona o lona fefe i le taui ma sui o le na molia, na mafua ai ona ia le ripotia ia nei fa’alavelave, i leoleo.

O le fa’alavelave na tupu ia Me 19, sa amata, ina ua fesiligia e le na molia, ia lana uo tamaitai, e tusa ai ma nisi o ana talanoaga i luga o le ‘Api o Foliga, ma i’u ai ina fasi e le na molia, ia le tamaitai na a’afia, na aofia ai le po ma tu’i o foliga o le tamaitai na a’afia, o le tatu’i o lona manava, valusi o lona tua faapea ma le u’uina o lona ua.

E ui ina sa umi se taimi talu ona tupu lenei faalavelave, ae sa nofo ai pea le tamaitai na a’afia, i le fale faatasi ma le na molia.

Ae ina ua toe tula’i mai seisi faalavelave ia Me 22, i le mataupu lava lea e tasi, sa o’o atu loa le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo. Ma e ui ina e le’i pa’i atu le na molia, ia te ia, ae peitai, sa iai le popolega i le tamaitai na a’afia, e le toe umi, ae toe fasi o ia.

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia se tasi e faigaluega faatasi ma le tamaitai na a’afia, ma ia faamatalaina lona va’aia o ni manu’a i le tamaitai na a’afia. Ina ua ia fesiligia ia le tamaitai na a’afia, e tusa ai ma ona manu’a, sa faamatala atu e le tamaitai na a’afia, ia le sauaina o ia. Ae ina ua u’una’ia e le tagata e faigaluega ma le tamaitai na a’afia, e ripoti i leoleo, sa tala le tamaitai na a’afia, e fefe i se mea e faia e le na molia, ia te ia (tamaitai na a’afia), pe a alu i leoleo.

Ina ua aveina atu le na molia, i le ofisa a leoleo mo le su’esu’eina, sa le mafai ona faia sana faamatalaga tusitusia ona o le leai o lana va’aiga. Ae sa mafai ona faia sana faamatalaga tu’ugutu.

I lona faatalanoaga, sa faamaonia ai e le na molia, ia lo la pisa ona o ‘Api o Foliga ma na ia faamaonia, ia lona masalomia o lana uo tamaitai, ona o feso’ota’iga ma ni alii i luga o le ‘Api o Foliga.

Sa ta’ua e le na molia, ia lona le talitonu, i faamalamalaga a lana uo tamaitai, e faapea, o tagata o lona aiga, lea o lo’o latou talanoa i luga o le ‘Api o Foliga. Ma e masani ona o la pisa ai ma fa’ai’u i lona fa’ao’olima i lana uo tamaitai.

Ae na muamua ona ta’ua e le na molia, e na’o na ia po ma u’u ia lana uo tamaitai, peitai, ina ua fa’aauau ona fesiligia o ia e leoleo, sa ia faamaonia ai loa, lona sauaina o lana uo tamaitai, ia Me 19.

Sa faamautuina foi i su’esu’ega a leoleo, ia le tofu o le na molia ma lana uo tamaitai, ma ta’ito’alua faaipoipo, i Filipaina. Ae ua fa tausaga, talu ona o la nonofo faatasi faaleulugalii, iinei i Amerika Samoa.

VALA’AUINA LEOLEO INA UA FASI E SE ALII LANA UO TEINE A’O SI’I LANA PEPE

O le aso 23 o Me, 2026, na valaau atu ai se tama loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo, ma ripotia ai le fa’ao’olima o se alii, i le afafine a le tam ana valaau i leoleo, a’o si’i le pepe a lona afafine.

O se taimi mulimuli ane, sa ave faapagota ai e leoleo, ia A’eseu Mamaia ma molia o ia i le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 10:30 i le taeao, sa agai atu ai leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ina ua o’o atu se ripoti i le fa’asua’ava o le na molia ma le faatupu vevesi i totonu o lona aiga.

E taunu’u atu leoleo, o lo’o tagi le tina o le pepe e fa masina ae e le’i va’aia e leoleo ia ni manu’a i lona tino ma sa le mana’o foi le tina, e vala’au ia le taavale falemai.

Sa faamautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le usu atu o le na molia, i lea taeao, ua fa’asua’ava. Ma a’o tupu se fe’ese’esea’iga i totonu o le aiga, sa kola mai ai e le na molia, ia le tina o le pepe, a’o si’i le pepe. Na feosofi atu tagata ole aiga ma taumafai e ave’ese ia le na molia.

Ae peitai, sa faateteleina le pisa ina ua finau atu ia le na molia, e fia iloa po o fea o iai le naifi, ma amata ona palauvale i tagata o le aiga. O iina na valaau ai loa e tagata o le aiga, ia le ofisa a leoleo.

Sa ta’ua e tagata o le aiga, i leoleo, le masani ona tupu o faalavelave faapenei, pe a fa’asua’ava ia le na molia. Ma sa fa’aalia e le tina o le pepe, ia lona popole i le saogalemu o ia ma lana fanau, ma ia talosagaina ai le ave’esea o le na molia, mai i le fale.