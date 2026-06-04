POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMALOA MA MOLIA I LE FA’AO’OLIMA I LONA TOALUA, I LUMA O LE FANAU

O le aso 25 o Me, 2026, na agai atu ai leoleo, e su’esu’e se mataupu na o’o atu i le ofisa a leoleo, e faatatau i se tamaloa, ua tu’ua’ia i lona sauaina o lona toalua, i luma o le la fanau.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma le na molia, i lenei mataupu, ona o le puipuiga o le fanau faapea le tina na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave i le taeao ma na ta’ua e loia a le malo, ona o le sauaina e le tamaloa o le tina na a’afia, sa faapea ona manu’a ai ona foliga ma lona ulu.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelae, sa fa’amatalaina e nisi o le aiga, i leoleo, ia le faalavelave na tupu i lea taeao.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le molimauina e leoleo, ia le fula o le ulu a le tina na a’afia, faapea ai ma se manu’a. O lea na valaau ai loa le vaega a le EMS mo se togafitiga.

Sa faatalanoaina e leoleo, ia nisi sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma na faamatala e se tasi o molimau, ia le misa o le ulugalii, ina ua toe fo’i atu i le fale, i lea taeao. Ma sa ia (molimau) va’aia le fasi e le tamaloa o lona to’alua. Sa feosofi atu le aiga, e taumafai e vaovao le misa.

Na faapea loa ona ave faapagotaina e leoleo, ia le tamaloa, ma momoli ina atu o ia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le faatalanoaina.

I le faamatalaga a le tina na a’afia, i leoleo, na mafua ona o la fe’ese’esea’i ma lona to’alua (le na molia), ona o ni fa’afitauli faale’aiga mai i le aso muamua, lea na i’u ai lava ina pa’i atu lima a lona to’alua (le na molia), ia te ia (tina).

Ae i le faamatalaga a le na molia, i leoleo, sa mafua ona le fiafia, ona o le umi na nofo to’atasi ai, a’o malaga ese atu le tina ma le fanau ma e pei e le amana’ia o ia, ma le toe fo’i atu, i le taeao na soso’o ai.

Sa faamaonia e le na molia, ia le pulea o lona loto e le ita. Ma na molia o ia i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI I LUGA O LE ALATELE I LE LEVA O LE PO

O le lata i le 12 i po o Me 22, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia le susuga ia Rocky Lavasi’i, i le afioaga o Fagatogo, ona o le fa’atupu vevesi i luga o le alatele.

Na molia Rocky, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave, i le 10:40 i le po, i tafatafa o le eria o iai le fale mata’aga a le malo, i luga o le Malae o le Talu, i Fagatogo. Sa ta’ua e leoleo na leoleoina lea vaega o le taulaga, ia lo latou va’aia o le na molia, o savali ma ‘e’e leotele, i autafa o le alatele, ma avea ma tulaga na tosina atu ai le vaai a avetaavale ma tagata feoa’i i autafa o le auala.

Sa ripotia e leoleo, ia le fa’aauau ona savali agai i sisifo ia le ua molia, ma pisa leotele ma na avea ma popolega ona o le pisi o taavale i lea vaega o le alatele, ae le gata i lea, o le leva o le afiafi.

Ma na molimauina e leole, ia le togiina e le na molia, o se lapisi agai i le auala, a’o fepasia’i ia taavale ma na toeititi lavea ai se taavale. O lea na agai atu ai loa leoleo, e ave’ese mai le namolia, ae peitai, sa iloa mai e le na molia, ia le agai atu o leoleo, ma amata ona sola ‘ese.

Ina ua maua e leoleo, ia le na molia, sa lagonaina e leoleo ia le manogi ‘ava malosi mai i le alii ma i tulaga na va’aia e leoleo, sa o latou taumateina ai le fa’asua’ava o le na molia.