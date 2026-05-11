POU TIUTE A LEOLEO

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NA LOKAINA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI

O le o Aperila 19, 2026, na o’o atu ai se valaau a se tamaitai, i le Ofisa a Leoleo i Leone, ma ripotia ia Asotau Uikirifi, i le faatupu vevesi ma lona fa’alala o le fasi ina o se tasi o le aiga.

O se taimi mulimuli ane, na ae faapagota ai Asotau, ma molia i le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) o se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na amata le faalavelave, i le te’a laititi o le 12 i le po, i se faatasiga a se aiga, na faia i Futiga. Ma na ta’ua i ripoti a le malo e faapea, na amata manaia lava le fa’atasiga a le aiga, ae peitai, e pei ona sa ta’ua

Na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le amata ona faamisamisa ia le na molia – lea na ta’ua e leoleo, e foliga mai sa fa’asua’ava – ina ua amata ona le malamalama i nisi o faamatalaga, i le latou talanoaga.

Sa faamatala e se tasi o tamaitai na iai i le faatasiga, e faapea, na alu atu le na molia ma amata ona ‘e’e ma palauvale atu ia te ia. Ma na fa’ateteleina le pisa, ina ua savali atu le na molia, ma u’u ana moto, e foliga mai o le ia fa’ao’olima ile tamaitai. Ae na oso atu seisi ma taofiofi mai le na molia.

Ina ua taunu’u atu leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fetaia’i ma le ‘e’e ma palauvale mai iai o le na molia, faapea ma le fa’alala mai o lona fasia o leoleo, a’o taumafai leoleo e fa’ato’ato’a le mataupu.

Na fiu leoleo e taumafai e faafilemu le na molia, ina ia mafai ona fai se latou talanoaga, ae peitai, sa fa’ateteleina ai le pisa o le na molia, ma i’u ai ina ave faapagota loa o ia, e leoleo, Sa ta’ua e leoleo i a latou ripoti, le tete’e mai o le na molia, a’o latou taumafai e loka ona lima.

IOE SE ALII I LONA TAUMAFAI E FA’ALATA SE TEINEITITI

O le aso 20 o Aperila, 2026, na tula’i ai se alii e 29 tausaga, i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo, e tali tu’ua’iga ua faia faasaga ia te ia, ona o se faalavelave e a’afia ai se teineititi o lona aiga.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi na a’afia.]

E tusa ai ma se ripoti na o’o atu i le faamasinoga, o lenei fa’alavelave na tupu i le amataga o le masina o Ianuari. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le po o Ianuari 5, 2026, na ripotia ai e le aiga o le teineititi na a’afia, ia lenei mataupu, i le ofisa a leoleo.

Ma sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le le’i mafai ona fa’atalanoaina ia le teineititi sa a’afia, ona o le mafatia o lona loto i lea afiafi. Ae o le taeao na soso’o ai, sa mafai ai loa ona fa’atalanoaina o ia.

Na ta’ua foi i le ripoti sa fa’ao’oilna atu i le faamasinoga, le faatalanoaina muamua e leoleo o aiga a le teineititi na a’afia. Lea na fa’ailoa atu e se tasi o le aiga, i leoleo, le faatalitali o le teineititi, mo le toe fo’i atu o matua i le fale, e faia se faaiuga i le mataupu, ona sa le’i mautonu o ia, ona e le o iai ia matua.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le teineititi na a’afia, sa ia faamatalaina, ia lona iai i totonu o le potu ma o lo’o talatalanoa i sana uo i luga o le telefoni. Ae fa’afuase’i ona alu atu le na molia, i totonu lona potu ma tago atu ia te ia. Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le tago o le teineititi ma u’una’i ‘ese le na molia.

Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le alu atu o le tei a le teineititi na a’afia, e siaki o ia (teineititi na a’afia), ina ua logoina e le uo sa i luga o le telefoni, ia le tei a le teineititi na a’afia. Ma sa leai seisi tulaga na tupu i lea afiafi.

Ae o se taimi mulimuli ane, na faamatala ai e le teineititi na a’afia, ia le mea sa tupu, i ni tagata matutua o le aiga, e pei ona sa ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga. Ma fesiligia ai e tagata o le aiga, ia le na molia. O se taimi mulimuli ane, na fa’ato’ese atu ai le na molia, i le teineititi, i luga o le telefoni.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia lona alu atu i le potu a le teineititi na a’afia ma tago atu ia te ia. Ae peitai, sa ia ta’ua le leai o seisi mea na tupu, ina ua tete’e mai o ia e le teineititi na a’afia.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faia o uiga mataga i lona tulaga e lua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona faafalepuipui ai, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma foi e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.