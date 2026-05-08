POU TIUTE A LEOLEO

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LOKA E LEOLEO SE FAFINE INA UA NOFO MA FAALALA SE SAMALA I LE TUAFAFINE A LONA TO’ALUA

O Aperila 15, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo i Leone, ma ripotia le fa’amata’u o ia e se fafine, i se samala ona o se la tauga’upu.

O le tina ia Wendy Tavili na loka ma molia i lenei faalavelave. O ona moliaga, na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o le latou aiga ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

O nei moliaga, o ni vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo i Futiga ia Aperila 15, 2026, ona o se valaau mai i se tamaitai, e faapea, o lo’o faamisa le to’alua o lona tuagane, i totonu o le latou aiga, ma fa’amata’u o ia (tamaitai) i se samala.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o lo’o faatalitali mai i fafo o le fale ia le tamaitai na a’afia. E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa va’aia foi e leoleo ia le tina na molia i lenei mataupu.

Sa faamatalaina e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le alu atu o le na molia, ma se samala ma fa’ailoa lona (le na molia) fa’aaogaina o le samala e sasa ai o ia (tamaitai na a’afia). Sa faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia le na molia.

I le faamatalaga auiliili a le tamaitai na a’afia, sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, ua fai sina umi o pisa le latou aiga, ona o se fe’ese’esea’iga o manatu i totonu o le latou aiga, ona o galuega i le latou fa’ato’aga ma isi mana’oga faalea’iga.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, atonu ua mafua lenei faalavelave, ona o se fe’ese’esea’iga i le va o le na molia ma le tuafafine a lona to’alua, i tiute ma galuega a le tagata, o lo’o faataunu’u i totonu o le aiga, aua e nonofo faatasi i la’ua.

Sa fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le iai o se la tauga’upu ma le na molia ma na toeititi lava a la pa’i lima ai. Ma o lea ua i’u ina alu atu ai le na molia ma se samala ma fa’alala le sasaina ai o le ulu, a le tuafafine a lona to’alua.

Na fa’atalanoa e leoleo ia le to’alua a le na molia (tuagane a le tamaitai na a’afia) ma sa na ia fa’amaonia le mafuaaga o le vevesi a le latou aiga atoa ai ma lona va’aia o lona to’alua, ua fa’amata’u lona tuafafine i se samala.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia lona fa’amata’u i le tuafafine a lona to’alua, i se samala ma na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, le fai o sina leva o iai se fete’ena’iga i lo la va.

Na lokaina ia Wendy Tavili (le na molia), e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA NA TAUMAFAI E A’OA’I LONA AFAFINE

I le aso 13 o Aperila, 2026, na o’o atu ai se teineititi e 13 tausaga ma lona tina, i le ofisa a leoleo i Leone, e faila se ripoti e faasaga i le tama o le aiga, i lona sauaina o le teineititi.

[Ua le lomia ia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na faatalanoaina e leoleo ia le teineititi i le ofisa a leoleo, ma sa ia faamatalaina i leoleo ia le ita o lona tama, ina ua nofo malamalama, e na te le fa’aaogaina ia mea faamanogi (underarm deodocrant). Ma na amata mai le otegiaina o ia, o se a’oa’iga, ae fa’ai’u i le togi o ia (teineititi) i se fagu faamanogi ‘ao’ao, ma tau i lona ulu.

O le masau o le togi, na manu’a ma toto ai le ulu o le teineititi na a’afia. Ina ua fesiligia e leoleo ia le teineititi na a’afia, pe na iai se tasi na molimauina le faalavelave, sa ia ta’u atu i leoleo, na iai lona uso laititi. Ina ua mafai ona talanoa leoleo ma le uso laititi, sa ia faamatalaina le faalavelave na tupu.

Sa ta’ua e le tina a le teineititi na a’afia, i leoleo, e le’i iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ona o le taimi lea o lo’o fa’amalu ai. Ae ina ua sau i fafo ma ia va’aia le manu’a o le ulu a lona alo, faapea ma le toto o lona ofu, sa ia iloa ai na iai se mea na tupu.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia ia le molimau a lona afafine ma sa ia fa’aaleoina lona salamo i lana gaioiga na fai ma ua ia saunia e tali lona faasalaga.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 le vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.