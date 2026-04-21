POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAALEAGA E SE TAMALOA IA NI TAAVALE INA UA MUSU LE FAFINE E TOE FO’I ATU I LE FALE

O le aso 13 o Mati, 2026, na o’o atu ai leoleo i le afioaga i Iliili, ina ua maua se vala’au, e uiga ia Soofa Belford (le na molia).

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na alu atu ia Soofa (le na molia) i se fale i Iliili, sa iai lona to’alua. Ma na vala’au atu le na molia, i lona to’alua e sau i fafo, ae peitai, sa musu le tina ma savali atu loa iai le na molia, ma se u’amea.

Ae na oso le tina, i totonu o le fale ma loka mai le fale. Ona liliu lea o le na molia ma fa’aalu lona to’asa i le ta’avale a lona to’alua, sa tu i fafo.

E taunu’u atu leoleo, ua sola ‘ese ia le na molia.

O le te’a o le 7, o le taeao lava lea e tasi, na toe fo’i atu ai le na molia, i Iliili, ae ua ‘ese le fale ua alu iai. Ma sa ia fa’aaogaina le paipa lava lea e tasi, na ia taumafai e fasi ai lona to’lua, e sasa ai faamalama o le ta’avale a seisi mafine.

Na toe taunu’u atu leoleo i Iliili ma talatalanoa ma le tamaitai lona lua, ma sa faamatala e le tamaitai, ia le valaau atu o le to’alua a le na molia, ma faamatala atu ia te ia, le alu atu o le na molia ma taumafai e fasi o ia i se u’amea, ma le faaleagaina o lana taavale

Sa lapata’ia e le to’alua a le na molia, ia le tamaitai lona lua, ina ne’i alu atu le na molia, i lona fale.

Na ta’ua foi e le tamaitai lona lua, e le’i umi ona mae’a le la talanoaga ma le to’alua a le na molia, ae taunu’u atu loa Soofa (le na molia) ma amata ona fa’aleagaina lana taavale. Ma sa fa’ailoa atu e le na molia, i le tamaitai lona lua, a le toe fo’i atu lona to’alua i le latou fale, o le a ia (le na molia) sailia o ia (lona to’alua) ma fa’ao’o iai ni manu’a tuga, e ala i le fa’aaogaina o se agaese,

Sa le gata ina faamata’u e le na molia ia lona to’alua, ae na faapea foi le tamaitai lona lua.

Na taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai, e le’i fa’ailoa mai i totonu o fa’amaumauga a le malo, pe na maua o ia, ae e le’i amataina lona faamasinoga.

I le faatalanoaga a leoleo ma le to’alua a le na molia, sa ia faamatalaina ai le faia o se la taga’upu i le lua aso na muamua ae e le’i tupu le faalavelave. Ma i lena tauga’upu, sa faailoa atu ai e lona to’alua (le na molia), ia le fasi o ia i se pate.

O le aso 12 o Mati, 2026, na ta’ua e le to’alua a le na molia, ia lona manava i le tulua o po ma ao, ae sa le’i toe fia fo’i i le la fale, ona o lona fefe i faamatalaga taufa’amata’u a le na molia.

Ae o le 3:00 i le vaveao, o Mati 13, 2026, na taunu’u atu ai lona to’alua i le fale sa alu nofo ai ma amata ai lana sauniga.

O moliaga na faila e faasaga ia Soofa Belford, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3 & 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6, 7, 8 & 9: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE FAAMALOSI TEINE I SE TEINEITITI E 15 TAUSAGA

O le aso 10 o Mati, na fa’atalanoaina ai e leoleo ia se tina ma sana tama teine e 15 tausaga, ona o se mataupu e faatatau i le faamalosi teine.

[Ua le lomia igoa o le na molia ma le na a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tu’uina atu lenei mataupu i leoleo, mo sa latou su’esu’ega. Ma na faatalanoaina e leoleo ia le teineititi ma lona tina ma faamatalaina ai le fetaui o le teineititi na a’afia ma le na molia, i le uafu i Fagatogo, ia Mati 5, 2026. Sa faamatalaina e le teineititi na a’afia, le fa’aiu o le la talanoaga, i le fale o le na molia, ma sa toe tupu foi lea tulaga, ia Mati 7 ma Mati 10, 2026.

O se taimi mulimuli ane, na faatalanoaina ai, ia le na molia ma sa ia fa’amaonia le faamatalaga a le teineititi na a’afia. Sa ta’ua e le na molia, ia lona fesiligia o le teineititi, i lea aso, pe aisea na alu atu ai i le uafu. Sa tali le teineititi na a’afia, o lo’o fa’atali mo lona tausoga O se taimi mulimuli ane, na faapea atu ai le teineititi na a’afia, o ia ua fia ‘ai, ona ofoina atu ai lea e le na molia, ia se mea’ai o lo’o i le latou fale.

Na o la’ua o atu loa i le fale a le na moia, i tua o le ofisa a leoleo. Sa ta’ua e le na molia, ia lona fesiligiaina o le teineititi, i ona tausaga, ae na tali le tamaitai, ua 18.

Sa ta’ua e le na molia, o tulaga sa o la faia, sa malilie uma iai i la’ua ma e na te le’i faamalosia le tamaitai, o lona lava mana’o na o la faia ai lea tulaga.

O moliaga sa faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1, 3 & 5: Faamalosi Teine – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2, 4 & 6: Faia faamalosi o amioga faaleulugalii – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe e toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.