POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

VALA’AU E SE TAMALOA E IAI MANA’OGA FAAPITOA I LE TINO, IA LEOLEO, INA UA FA’AMATA’U O IA E LONA ‘NEPHEW’

I le aso 30 o Ianuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia So’olefai Sitagata, i tu’ua’iga, i lona fa’amata’u i lona ‘uncle’, i se fa’alavelave na tupu i le latou aiga, i Pago Pago.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se ripoti i le Ofisa a Leoleo mai i le na a’afia, e faapea, na alu atu lona ‘nephew’ (le na molia), i lona fale ma lafo atu ni faamatalaga tau fa’amata’u. Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa va’aia e leoleo ia se tama matua (le na a’afia), o nofo mai i se nofoa fa’ata’avalevale, i totonu o le fale, faatasi ai ma se alii o lo’o saofai ae ta’oto lona ulu i luga o se laulau.

Sa faamatalaina e le tama matua (le na a’afia), i leoleo, le alu atu o le na molia, i totonu o lona fale, e aunoa ma se fa’atagana ma fa’asua’ava. Ona amata lea ona ‘e’e leotele ma fa’alala le sauaina o ia (le na a’afia).

O lo’o ta’ua i faamaumauga a leoleo, le fai sina leva ona iai le na molia, i le fale a le tama matua na a’afia. Sa fiu le tama matua e tuli, ae musu. Na fa’ailoa atu e le tama matua, i leoleo, sa masani ona nofo lona ‘nephew’ (le na molia), i lona fale, ae ua uma ona ia (tama matua) fai iai, ua le toe taliaina o ia i totonu o le fale.

Ae peitai, e fai lava ma alu atu ia lona ‘nephew’ i lona fale, aemaise lava i taimi e fa’asua’ava ai. Sa fa’ailoa atu e le tama matua na aafia, i leoleo, ia le tupu so’o o lenei tulaga ma ua avea ma popolega ia te ia (tama matua). O lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le nofo to’atasi na’o le tama matua, ma e fa’aaoga e ia ia le nofoa fa’ata’avalevale, e fa’afaigata ai ona ia puipuia ia lava, pe a ono tupu ina fa’ateteleina le fa’alavelave.

I le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo, i lenei mataupu, na o latou fa’afeso’ota’i ai se tasi o aiga a le tama matua, i atunu’u i fafo. Ma sa fa’amaonia e le tagata o le aiga, ia le fa’asaina ona nofo ia le na molia, i le fale a le tama matua, ma sa taumafai foi le aiga, e ave’ese le na molia mai le fale.

O moliaga na faia faasaga ia So’olefai Sitagata, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fale ma fanua, e aunoa ma se fa’atagana (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o fa’asalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

TULA’I I LUMA O LE FAAMASINOGA IA SE TINA O LO’O MOLIA I LE MALIU O SANA TAMA TEINE FAI

O le aso Lulu na se’i mavae atu, na tula’i ai i luma o le faamasinoga i Honolulu, ia le tina o Sina Pili, e 39 tausaga, lea o lo’o molia i le fasioti tagata le fuafuaina, ona o se faalavelave na maliu ai sana tama teine fai.

O Mati 2025, na ave faapagota ai Sina, ma sa ia te’ena moliaga na faia faasaga ia te ia, ina ua maua i su’esu’ega a foma’i faapitoa, ia le maliu o le teineititi i manu’a mai sauaga.

I le iloiloga i le aso Lulu, na te’ena ai e le faamasinoga ia se talosaga a le itu tete’e ina ia fa’atula’i le faamasino, o Rowena Somerville, mai lona mataituina o lenei mataupu.

Ma e leai se maliliega ua mafai ona faia i le va o le malo ma loia a le na molia. O le masina o Me lea ua fuafua e faia ai le faamasinoga a Sina Pili.