POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMALOA I LE SAUAINA MA LE FA’AFEFE O LONA TO’ALUA

O le aso 8 o Fepuari, 2026, na ripotia ai e se tina ia lona to’alua, le susuga ia Tualega Time, i le ofisa a leoleo, ina ua ia (Tualega) alu atu fa’amalosi i totonu o lona (tina) fale, i Satala ma fa’afefe o ia i se sikukalaiva.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na vala’au atu le tina na a’afia, i leoleo, i le aoauli o le aso 8 o Fepuari, ma ripotia le taumafai o Tualega e ulufale atu i totonu o lona fale, e aunoa ma se fa’atagana. Sa ta’ua e le tina na a’afia ia le alu atu o le na molia, i lona fale faigaluega, i taimi o lo’o faigaluega ai.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa o latou va’aia ia uiga mafatia o le tina na a’afia. O le taimi lea na iai fa’atasi o ia ma se tasi o lona aiga, i fafo o le fale.

Sa su’esu’eina e leoleo ia le eria ma vaega o le fale na fa’aleagaina. Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia le alu atu o le na molia, ma amata ona tu’itu’i leotele le faitoto’a ma fa’atonu o ia (tina) e tatala le faitoto’a.

O lo’o ua ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le alu o le na molia, i le faitoto’a pito i tua ma taumafai e tatala fa’amalosi. Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia lona lagona o le savali atu o le na molia, i lona potu moe ma fa’atonu o ia e tatala le faitoto’a o le potu. Ae ina ua musu le tina na a’afia, sa tatalaina fa’amalosia e le na molia, ia le faitoto’a ma na ta’ua e le tina ia lona va’aia o u’u e le na molia, ia se sikukalaiva i lona lima, ina ua matala le faitoto’a o le potu.

Na ta’u atu foi e le tina na a’afia, i leoleo, ia lona fefe tele ona ua iai sona talitonuga, o le a osofa’ia o ia, pe sauaina o ia e le na molia. Ma na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia le savali atu o le na molia, ia te ia ma ‘e’e atu. O le mafua’aga lea na ia vala’auina ai loa le numera telefoni 911. Na ta’ua e le tina na a’afia e faapea, sa iai lava sona manatu, o ona toe taimi lea.

Sa ia (tina) ta’uina i leoleo, ia le fa’aauau ona ‘e’e ma faatonuina o ia e le na molia, e tu i luga. Ae peitai, sa fa’aauau ona saofa’i le tina na a’afia ma vala’au i le 911. Ina ua iloa e le na molia, ua vala’au le tina i le 911, sa ia savali ‘ese atu loa i fafo. Sa ta’uina atu foi e le tina na a’afia, i leoleo, le fa’afia ona ia fa’atonuina le na molia, e ‘aua le toe alu atu i lona fale, ae e le fa’alogo le na molia, ma o le tele o taimi, e alu atu ai, i le leva o le po.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, le fa’ailoa atu foi e le tina na a’afia, i leoleo, ia le tagofia e le na molia, o vaega o fualaau faasaina.

Sa mafai ona fa’atalanoaina e leoleo ia leoleo po, i le fale faigaluega a le tina na a’afia, ma fa’amaonia ia le va’aia o le na molia, o fealualua’i solo i fafo o le fale faigaluega, ma taumafai e su’e le tina na a’afia, a’o faigaluega o ia.

Na mafai ona maua e leoleo ia Tualega (le na molia) ona o le laisene o lana taavale, sa tu’uina iai e lona to’alua (le na a’afia), i leoleo ma le nofoaga e ono maua ai (Lauli’i).

Na molia Tualega Time i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale, e aunoa ma se fa’atagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500 po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega C i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) - – O se vaega C i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Fa’aleagaina o meatotino o le fale i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Tulituli o se tagata (sauaga i totonu o le aiga) – – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 7: Taofiofi fa’asolitulafono o se tagata (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

FA’AFEFE E SE ALII IA LONA USO I SE KOLOPA MA SE SAMALA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e pei ona faila i le Faamasinoga Fa’aleitumalo, i le aso 9 o Fepuari, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo i le te’a o le 11 i le po o Fepuari 8, 2026, mai i se tina, e uiga i se uso o lona to’alua, le susuga ia Ofele Punefu, o lo’o taumafai e fa’amata’u lona to’alua (le na a’afia) i se kolopa ma se samala, i totonu o le latou fale i Fagatogo.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa mafai ona talatalanoa ma le na a’afia ma lona to’alua (le tina na vala’au i leoleo) ma na mafai ona fa’amaonia ai le nonofo fa’atasi o le na a’afia ma lona uso, i le fale e tasi. I le faamatalaga o le faalavelave na tupu, sa ta’ua e le ulugalii na a’afia, ia le alu atu o le na molia, ua sauni le aiga e fai se malologa i lea po, ae na amata ona ‘e’e leotele le na molia, i totonu o le fale. O le vala’au a le na molia, e aua le faia se tulaga valea a’o iai i totonu o le fale, na toe o mai ai i fafo ia le ulugalii na a’afia, ma taumafai e fa’afilemu le na molia.

Ae peitai, na fa’ateteleina le mataupu ina ua va’aia e le ulugalii na a’afia, ia le u’uina e le na molia, ia se kolopa. E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga ia le lafoina e le na molia, ia se faamatalaga, i lona fa’aaogaina o le kolopa e ta ai lona uso (le na a’afia). Sa fa’ailoa atu e le na a’afia, i leoleo, le le mamao tele ia lo la va ma lona uso, a’o faia fa’amatalaga ia a lona uso.

Mulimuli ane, na savali ai le na molia, i totonu o lona potu ma toe sau i fafo ma se samala, ma fa’alala mai foi i lona uso (le na a’afia). Sa taumafai le to’alua a le na a’afia ma lona tina e vaovao ia le na molia, ma fa’afilemu o ia, ae peitai, sa fa’aauau pea ona ‘e’e ma lafoina e le na molia, ia faamatalaga tau fa’amata’u, i lona uso.

Sa ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le tupu o lenei fa’alavelave, a’o iai le atalii e 4 tausaga, a le na a’afia.

Na mafai ona maua e leoleo ia le na molia, ma ave loa o ia i le ofisa a leoleo. Sa ia fa’ailoa atu I leoleo ia lona ta’uina i lona uso (le na a’afia) ia le iai o se tagata o lo’o pisa ma pa’o i ona autafa. Ae fai atu lona uso, ua na’o lona mafaufau ma alu e malolo. O iina nao so ai le le fiafia o le na molia ma amata ai le la tauga’upu ma lona uso, ma alu ai loa aumai ia le kolopa.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le foliga mai na a’afia le na molia, i vaega o fualaau faasaina ma sa fa’ailoa atu foi e lona uso (le na a’afia), ia le fa’aaogaina e le na molia, o fualaau faasaina.

Sa molia Ofele Punefu i moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga) ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga), o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina e mafai ai ona tatalaina i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.