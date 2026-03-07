POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMAITAI INA UA NOFO MA TOGI LE FA’AMALAMA A SE AIGA

O le aso 31 o Ianuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia le tamaitai o Meilin Taisau, ina ua nofo ma togi se piliki sima, i le fa’aalama o le potu moe a seisi tamaitai.

Sa faamatalaina e le tamaitai e ana le potu moe na fa’aleagaina, sa ia fa’alogo mai i totonu o lona potu moe, o vala’au atu ia Meilin (le na molia) mai fafo. Na mana’o Meilin e sau i fafo, e la te talanoa. Ae sa le mautonu le tamaitai na a’afia, ona sa ia lagonaina nisi leo i fafo faatasi ma Meilin (le na molia).

E le’i umi, ae lagonaina e le tamaitai na a’afia ia se pa’o mai i le faitoto’a pito i luma, ona soso’o mai ai lea ma le leo a Meilin (le na molia), o lo’o palauvale leotele mai ma fa’atonu mai le tamaitai na a’afia, e alu atu i fafo. Ona faalogoina lea e le tamaitai na a’afia, ia le pa’o ai o le taavale a lona tina, mai totonu o le fale taavale, lea e soso’o ma lona potu moe.

Ina ua tilotilo atu i fafo ia le tamaitai na a’afia, sa ia va’aia Meilin (le na molia) o tapuni mai le faitoto’a o le taavale.

Ina ua amata ona savali mai i fafo ia le tamaitai na a’afia, sa fa’afuase’i ona lele atu se piliki sima i totonu o lona potu moe, ma ta’e le faamalama o lona potu moe. Ma na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le vala’au atu o Meilin (le na molia) e aua le faia o lona tina, e ui ina e le i malamalama le tamaitai na a’afia, i le mafua’aga na faia ai e Meilin (le na molia) ia lea tulaga.

A’o talatalanoa leoleo ma le tamaitai na a’afia, o le taimi lea na va’aia ai le pasi ifo o Meilin (le na molia), i fafo ma ia fa’ailoa atu loa i leoleo. Ma o atu loa leoleo i le fa’ailoa atu i le na molia, ia le faia o se tagi e faasaga ia te ia, ae sa te’ena e le na molia, ia tu’ua’iga na faia.

Sa fa’alogoina e leoleo ia le malosi o le manogi pia, a’o talanoa mai le na molia ma na ia fa’amaonia lona tagofia o se ava malosi i lena afiafi. Ina ua aveina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau ona talosaga ia le na molia, e fia talanoa i le tamaitai na a’afia.

Ma na fa’aauau ona ta’ua e le na molia, ia lona salamo i lona oso i totonu o le taavale ma fa’amaonia ia lona u’uina o se ma’a ma togi ai le faamalama o le fale.

O moliaga na faia fa’asaga ia Meilina Taisau, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’aleagaina o mea totino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

VALA’AU E SE TINA MATUA IA LEOLEO ONA UA POPOLE I SONA ALO E TASI LE MASINA

O le leva o le po o Ianuari 28, 2026, na vala’au ai e se tina matua, ia le ofisa a leoleo, ina ua tupu se misa i totonu o le latou aiga, i le va a sana tama tama ma lona to’alua, a’o iai le la pepe e tasi le masina, i totonu o le potu.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei fa’alavelave, aua le puipuiga o fanau na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu se valaau i le ofisa a leoleo, i le te’a o le 9 i le po o Ianuari 28, 2026 mai i le tina, o le na molia, ona ua amata ona fa’ateteleina ia le tauga’upu a lana tama (le na molia) ma lona to’alua.

Sa ta’ua e leoleo na agai atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, le le mautonu o le tina matua ma na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona popole i le pepe ona o le fa’asua’ava o lana tama (le tama o le pepe) ma tau’ai solo meatotino i totonu o le latou potu, a’o iai le pepe. Ma na ta’ua foi e le tina matua e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faalavelave faapea.

Na feiloai foi leole ma le tina o le pepe, ma sa ia faamatalaina i leoleo le tupu so’o o lenei fa’afitauli i totonu o le latou aiga. Sa ta’ua e le tina a le pepe (to’alua a le na molia) ia le alu atu o lona toalua (le na molia), i le fale, i aso uma, ua fa’asua’ava ma amata ona fa’atupu misa i lo la va. Ae ua mae’a ona faia se la maliliega, e fa’ato’a inu pia le tamaloa i aso Faraile, ae o le a fesoasoani i le tausiga o le la pepe fou.

Na I foi e le to’alua a le na molia, ia le alu atu o lona to’alua (le na molia) i lea afiafi, ua fa’asua’ava ma i le vevela o le la misa, sa ia (tina) fai atu ai i lona to’alua (le na molia), e le o ia o le tama a le pepe. Ma amata ona ita ai le na molia, ma tau’ai solo mea totino i totonu o le latou potu ma i’u ai ona o’o atu le lima a lona to’alua (le na molia) ia te ia (tina), a’o taoto le la pepe i luga o le moega.

O lea lava afiafi, sa ave ai e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo mo le fa’atalanoaina.

Ma o ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faia o se gaioiga e ono a’afia ai le saogalemu o le fanau – O ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i tasi tausaga, po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.