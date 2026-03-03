POU TIUTE A LEOLEO

PASEFIKA & USA

TOE TATALAINA IA SE ALII NA MASALOMIA I LE GAOIA O LE ‘ATM’ I LE LAUFOU

E 48 itula na taofia ai e leoleo ia se alii, sa masalomia i lona taumafai e gaoia se masini tupe (ATM) i le Laufou, i le aso Gafua o le vaiaso ua tuanai, ma toe tatalaina i tua.

E tusa ai ma ni faamatalaga mai i nisi o sui malu o le malo, e leai ni fa’amaoniga maumaututu, na maua mai i su’esu’ega sa faia, e mafai ai ona molia, lenei alii. Ma o le mafua’aga lea na toe tatalaina ai o ia, e toe fo’i i lona aiga.

E le gata i lea, sa ta’ua e leoleo, ia le iai o se molimau, sa na faamatalaina ia foliga o le taavale, na iai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i lea taeao. Ma e taunu’u atu leoleo, o lo’o iai lava le taavale lea i le Laufou. Ma aveina ai e leoleo, ia le avetaavale mo le fa’atalanoaina.

Ae e le i lava ni fa’amaoniga e molia ai le alii. Ae ua fa’amaonia mai e leoleo, le fa’aauauina pea o a latou su’esu’ega e tusa ai ma lenei mataupu.

TO’ATOLU NI FITAFITA O LE FUAVA’A A NIU SILA UA MOLIA I LE MAGOTO O LE VA’A I SAMOA

Ua fa’aalia e se polofesa malolo, o tulafono, lea na avea ma se faamasino i faamasinoga faalemiliteri, o se ulua’i taimi lenei ua fai iai ni moliaga, e pei ona faia, e faatatau i le magoto o le va’a tau a Niu Sila (HMNZS Manawanui), i Samoa, ia Oketopa 2024, ina ua tau i ‘amu o le a’au. Ma mafua ai, ona masa’a, le faitau afe o lita o suau’u i totonu o le sami.

O le taimi nei, e to’atolu ia ni alii fitafita o le fuava’a, ua molia i lenei fa’alavelave, ma e mafai ona o latou nofosala ai i le ta’i 2 tausaga, i le falepuipui.

Ua saunoa le alii polofesa mai i le Iunivesite a Aukilani, o Bill Hodge, o se ulua’i taimi lenei ua tupu ai se faalavelave faapenei, i se va’a tau, ma o se ulua’i taimi foi lenei ua molia ai nisi, i nei ituaiga moliaga.

O Hodge sa tautua foi i totonu o le militeri, ma o lo’o galue o se fa’amasino i fa’amasinoga e patino i fitafita.

Sa ta’ua e Hodge, o moliaga ua fa’ata’atia, e i lalo o Tulafono e patino i amioga a fitafita, ae le o ni moliaga fa’asolitufono mo tagata lautele.

FINAU SE TINA INA IA LOKA PEA LE ALII NA MALIU AI SONA ALO NA IAI MANA’OGA FAAPITOA

I le molimau finau a le tina o Wendy Rollins, i luma o le faamasino, sa ia ta’ua ai e faapea, na leai se auala sa mafai ona sola ‘ese mai ai lona alo, o Colton Moser, mai i totonu o le ta’avae, lea na tia’i ai o ia ma i’u ina maliu ai, i se fa’alavelave na tupu i le amataga o le masina o Fepuari.

O Moser faatasi ma Mosa’ati Moa ma Tim Jones, o ni alii sa iai mana’oga faapitoa o le tino ma le mafaufau.

O le molimau a le tina ia Moser, sa faia lea i le iloiloga, pe ua alagatatau ona tatalaina i tua ia le susuga ia Isaiah Vaughn Pulu – o le na molia i lenei mataupu – i lalo o ni aiaiga faapitoa, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

O lo’o ua molia Isaiah i le moliaga o le fasioti tagata.

Ma na molimau le tina ia Wendy, sa leai lava se ‘ese’esega o le tia’i e le ua molia, ia lona alo ma Mosa’ati ma Tim, i totonu o le ta’avale, ma le saisai o ona lima ma vae, ae tu’u se ‘tape’ i lona gutu. O Wendy na molimau, e avea ma sui o tina a Mosa’ati ma Tim.

O Isaiah, e 25 tausaga le matua, sa faigaluega i le kamupani a le ‘Safe and Sound Services’, lea e gafa ma le feavea’i ma le tausiga, o tagata e iai mana’oga fa’apitoa, o le tino ma le mafaufau.

Ae ua tu’ua’ia o ia, i lona aveina o Moser (25 tausaga), Mosa’ati (22 tausaga) ma Tim (39 tausaga), i lona fale, ona tu’u lea o latou i totonu o le ta’avale, mo le silia ma le fa itula, a’o ola le ta’avale. Ma o lo’o finau le itu a le malo, na maliliu ai i latou e to’atolu, ona o le kasa ‘o’ona mai i le afi o le ta’avale.

Ae i le finau a Jean Brummer, le loia a Isaiah, sa ia faaleoina ai lona malamalama i le naunau o aiga a i latou ua maliliu, e saili se fa’amasinoga tonu, mo i latou. Ae sa ia toe fa’amanatu atu i le faamasinoga ia le lagolago malosi o Isaiah, i su’esu’ega a leoleo, talu ona tupu lenei faalavelave. Ma lona loto momomo na fa’aalia ina ua maliliu, ia alii e to’atolu.

Ae na ta’ua e le loia a le malo, o Bradford Cooley, o le amataga o le tausaga, sa tusia ai e le kamupani ia le suafa o Isaiah, ona o lona tu’ua o nisi foi tagata mama’i, mo le afa itula. E fa’aali mai ai, le fai so’o e le ua molia, ia lenei tulaga, o le tu’ulafoa’i o tagata o iai mana’oga fa’apitoa.

Ma sa faapea ona ‘au le alii faamasino, o Tood Shaughnessy, i le manatu a le itu a le malo, ma te’ena ai le talosaga mo le tatalaina i tua o Isaiah.

O le aso 24 o Aperila, lea ua fa’amoemoe, e toe fa’aauauina ai iloiloga o lenei mataupu, i le faamasinoga fa’aleitumalo, i le ‘a’ai o Salt Lake. Utah.

