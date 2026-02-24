POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

AMATA ATU I LE FALESA AE FA’AI’U I LE FALEPUIPUI

O le taeao o le aso 25 o Ianuari, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e Sesula McMoore ia le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia se faalavelave na tupu i fafo o le falesa a le LMS i le afioaga o Utulei.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ave uma e leoleo ia Sesula ma le na molia, le tina e 22 tausaga, o Tunime Nelisi, i l e ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Sesula, na ia faamatalaina le pisa o le alo a Tunime (le na molia) i totonu o le falesa, a’o faia le sauniga. Ma ia talosagaina ai Tunime (le na molia), e ave lona alo i fafo, ona o le pisa.

Ina ua mae’a le sauniga lotu, a’o savali atu Sesula i le fale, na alu atu ia Tunime (le na molia) ma faapisa atu ia Sesula ma i’u ai lava ina tu’i e Tunime (le na molia), ia foilga a Sesula.

I le fa’atalanoaga o le na molia, sa ia fa’amaonia ai le o’o o lona lima ia Sesula. Ae sa ta’ua e Tunime (le na molia), e le o se taimi muamua lea ua fa’asea ai Sesula e uiga i lona alo. Na faamatala e Tunime (le na molia), ina ua tu’ua le lotu, na fesili atu Sesula ia te ia (Tunime), po o le a lana tala sa fai atu ia te ia, i totonu o le falesa, ma amata ai le la tauga’upu.

Na ta’ua e le na molia, ia le taumafai o Sesula e ta o ia i se ili, ma o le mafua’aga lea na ia (le na molia) tu’iina ai Sesula.

O moliaga na faia faasaga ia Tunime Nelisi, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe fa’atulagaina, mo le toe tatalaina i tua o le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMA MATUA I LE SASAINA O SE ALII I LE LAU O LE SAPELU

O le aso 11 o Ianuari, 2026, sa o atu ai le susuga ia Aipolomaka Toafa ma le pule o le latou fale faigaluega, le susuga ia Ben Sauvao, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma failaina se ripoti e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i le fale faigaluega.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na faamatalaina e Aipolomaka ia le faia o sana malologa, ina ua mae’a ana galuega, i le fale a lona pule. Ae alu atu ia Alapati Tuifaiga (le na molia) ma fesili atu po o ia (Aipolomaka) sa tatipiina i lalo ana fa’i.

Ina ua ioe Aipolomaka sa ia tu’uina i lalo le fa’i, na a’apa atu loa le na molia, i se aga’ese ma amata ona sasa ai le lima tauagavale a Aipolomaka, i le lau. Ina ua fa’amolemole atu Aipolomaka i le na molia, ua lava, na faapea loa ona savali ‘ese le na molia, ma toe fo’i atu i lona fale.

O se taimi mulimuli ane, na iloa ai e Sauvao (le pule a Aipolomaka) ia le faalavelave na tupu, ona o manu’a i le lima o Aipolomaka, ma o la agai atu loa i le ofisa a leoleo, e fai se ripoti.

Na faapea foi ona aveina atu ma le na molia, i le ofisa a leoleo, mo se fa’atalanoaga. Ma sa ia fa’amaonia lona sasaina o le na manu’a, i le lau o le sapelu, ina ua ia iloa ua ta i lalo lana fa’i. Sa ta’ua foi e le na molia, ia le faamaonia e Aipolomaka, o le ta ina i lalo o le fa’i.

Na molia ia Alapati Tuifaiga i le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.