POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMAITAI I LE FA’AAOGAINA O SE MOLI UILA MA MA’A E SAUAINA AI LANA PA’AGA

I le aoauli o le aso 9 o Ianuari, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma se misa a ni tamaitai se to’alua, i tafatafa o le alatele i Iliili, i le nofoaga o iai le malae ta polo.

Ina ua taunu’u atu leoleo, sa maua atu le tamaitai o Brenelriane Sulusulu, o lo’o tagi ma nofonofo i luga o se ma’a i tafatafa o le auala.

Na ia fa’ailoa atu i leoleo ia la misa ma lana pa’aga, o Faye Vaili (le na molia), ona o se la tauga’upu na amata mai i le fale a Faye (le na molia). Sa ta’ua e Brenelriane, ina ua ia tu’ua le fale, sa ia savali agai i se faleoloa lata ane, e fa’aaoga le latou telefoni, e vala’au ai lona tina matua, e sau e piki o ia.

Ae e tusa ai ma le faamatalaga a Brenelriane, na alu atu Faye (le na molia) ma le ita, ua ta fa’alua lona ulu i se moli uila, ma amata ai loa ona o la fufusu. Ma na feosofi mai ni tamaitai se to’alua se fai se la fa’atauga, i le vaovao le la misa ma tuli ‘ese ia Faye (le na molia).

Na fa’ailoa atu foi e Brenelriane, i leoleo, na faapea a ia (Brenelriane), ua uma ai iina le la misa, ina ua alu ‘ese Faye (le na molia). Ae peitai, na toe fo’i atu le na molia, ma amata ona tau’ai o ia (Brenelriane) i ni ma’a, ma sa tau nisi o ma’a i lona manava ma lona vae.

Sa molimauina e leoleo ia ni manu’a i le tino o Brenelriane, i luga o lona vae ma lima tauagavale, o ona foliga ma lona ulu.

Na fa’ailoa atu e Brenelriane, i leoleo, o isi manu’a sa mafua ona o seisi foi a la misa ma le na molia, i se taimi ua tuanai.

Sa maua e leoleo ia se moli uila, na masalomia, sa fa’aaogaina i le fa’alavelave.

Na aveina atu e leoleo ia le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo, ma togafitia ai ona manu’a. O se taimi mulimuli ane, na toe agai atu ai leoleo, i le fale o le tamaitai na molia ma ave faapagotaina o ia.

O moliaga sa faia faasaga ia Faye Vaili, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $5000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i Nofoaga Faitele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina Faye Vaili, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA I LE FA’AO’OLIMA I LONA TO’ALUA

I le aso 9 o Ianuari 9, 2026, sa molimauina ai e ni tagata sa i luma o se faleoloa, i Fagatogo, ia se tina o sulufa’i atu i se alii leoleo, sa le’i galue i lea taimi, mo se fesoasoani, a’o sauaina o ia e lona to’alua.

O le susuga ia Laki Sio, sa molia i lenei fa’alavelave ma e le o se taimi muamua lea ua lokaina ai o ia, i fa’alavelave faapenei.

Na oso atu le alii leoleo ma taumafai e taofi le na molia. E le’i umi ae taunu’u atu foi seisi leoleo, ma fesoasoani i le fa’ato’ato’a o le mataupu ma tu’uina uma le na molia ma le tina na a’afia, i totonu o le ta’avale a leoleo, ma aveina atu uma i la’ua i le ofisa tutuonu a leoleo, i Fagatogo.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le tina na a’afia, sa fa’afaigata ona fai sana faamatalaga ona o le mafatia o lona loto. Ma na molimauina foi e leoleo, ia manu’a i lona tino. O lea na fa’afeso’ota’i ai vaega a le EMS mo le siakiina o le tina.

I le fa’amatalaga a le tina na a’afia, sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, le amataina o le la pisa ma le na molia, i le amataga o le vaiaso, ona o se ‘ese’esega o manatu, ina ua tu’ua’ia o ia (tina) e le na molia, i lona le fa’amaoni i lo la va fa’aleulugalii.

Sa ta’ua e le tina, lona fiu e tete’e tu’ua’iga a le na molia, ae peitai, sa le’i talitonu le alii. Ma na fa’aauau ai lava ona fa’ateteleina le la mataupu, ma fa’ao’olima atu ai le na molia, ia te ia (tina), a’o la iai i totonu o se ta’avale.

Ina ua oso mai o ia (tina) i fafo, sa ia va’aia se leoleo, o tu i tafatafa o se faleoloa, ma ia tamo’e atu loa iai ma alaga atu mo se fesoasoani. Sa ta’uaa foi e le tina na a’afia, ia le sauaina o ia e le na molia, i lena taeao, ae la te le’i tu’ua le la fale. Ma na tu’ua’ia o ia e le na molia, i lona fa’amaasiasi o ia (le na molia), i luma o le nu’u.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, o lo’o iai sona talitonuga, o le a fasiotia o ia e le na molia ma ua le saogalemu o ia.

Sa fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo,ua atoa le ono masina, o nonofo faatasi ia le tina na a’afia ma le na molia, i Fagatogo.

Sa molia Laki Sio i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.