POU TIUTE O LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MISA SE AIGA I SE FANUA I FUTIGA

Ia Tesema 19, 2025, na tula’i mai ai se fa’alavelave i le va o le susuga ia Tafa Satele (le na molia) ma tagata o le aiga o Snow, ma o’o ina agai atu ai leoleo e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, a’o agai atu leoleo i Futiga, sa va’aia se pikiapu lanu uliuli, o agai ese mai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma taofia e leoleo. O le na molia, e masani ai leoleo, ona o nisi foi o fa’alavelave na a’afia ai.

Sa faatonuina e leoleo ia Tafa, e agai atu i le Ofisa a Leoleo i Leone, e fai sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu. Ae peitai, sa le’i usita’ia e le na molia, ia le faatonuga a leoleo.

E taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua leai seisi o toe iai. Ae sa toe maua atu seisi ripoti mai i le ofisa leoleo i Leone, o lo’o agai atu i latou na a’afia i le faalavelave, mo le faia o a latou faamatalaga.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le alii na a’afia i le faalavelave, sa ia faamatalaina e faapea, sa faia sana galuega i le fanua a le latou aiga i Futiga, ae alu atu Tafa (le na molia) ma faatonu o ia (le na a’afia) e alu ‘ese ma le fanua. Sa fa’ailoa atu e le na a’afia, i leoleo, e leai se pule a le na molia, e tuli ‘ese ai o ia (le na a’afia) mai i le fanua.

Sa ta’ua e le na a’afia, ia le toe fo’i atu o Tafa (le na molia) i lana ta’avale ma fa’afefeina o ia, ma e foliga mai sa ia u’uina se fana.

Na faamatala foi e se molimau sa galulue faatasi ma le na a’afia, ae o atu le na molia ma nisi, ma amata ona ave’ese ia ma’a ia e maka ai le tuaoi o le fanua. Ae ina ua alu atu iai le na a’afia, sa tago Tafa i le tu’i le itu tauagavale o ona foliga.

Sa ta’ua e le molimau, ia lona le va’aia o se la’au malosi i le taimi na tupu ai le faalavelave.

O le aso na soso’o ai, na toe agai atu foi leoleo i le nofoaga lava e tasi i Futiga, ona o seisi foi faalavelave ua tupu, i tagata lava e tasi. Ae o Tafa sa vala’auina leoleo ma fa’ailoa atu i leoleo, ua le mafai ona o latou o ‘ese ma lana aufaigaluega, ona ua toso e le aiga a Snow ia se filifili, e poloka ai le auala e agai atu i le fanua.

Ma na ta’ua foi e Tafa ia le sauaina o ia ma lana aufaigaluega.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia le tamo’e mai o Tafa i le taavale a leoleo ma talosagaina se fesoasoani, ona o lo’o taofia o ia e le aiga, mai lona tu’ua o le fanua. O sina taimi mulimuli ane, sa tatagi ai le telefoni a le na molia, ma ia ta’ua le sauaina o lana aufaigaluega.

Na ta’ita’i atu e le na molia, ia leoleo, i le mea o iai lana aufaigaluega. Na molimauina e leoleo ia le ‘e’e ma palauvale o Tafa (le na molia) i se tamaloa mai i le aiga a Snow. Ma i’u ina tamo’e atu le na molia, e foliga mai o le a fusu ma le tamaloa. Sa fa’atonu fa’afia e leoleo ia le na molia, e alu i lana taavale, ae peitai, sa fa’aauau pea ona taumafai le na molia, e osofa’i tagata o leisi aiga.

Sa mafai ona ave uma e leoleo ia itu e lua, i le ofisa a leoleo i Leone mo le faia o se latou su’esu’ega.

Na faamatalaina e se alii mai i le aiga a Snow, i leoleo, e faapea, sa faia se latou galuega i luga o le fanau, ae alu atu ia le na molia ma amata ona ‘e’e ma palauvale atu ia i latou, ma faatonu i latou, e o ‘ese ma le fanua.

Sa ia ta’ua ia lona alu atu ia Tafa, e talosaga iai, e tu’u lona ‘e’e ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae ina ua ia va’ai i le taunu’u atu o leoleo, sa iaatalitali loa i le o’o atu o leoleo, e taumafai e fa’afilemu le mataupu.

Na fesiligia foi e leoleo ia le aufaigaluega a le na molia ma sa o latou te’ena se ripoti e faapea na sauaina i latou. Ae na’o le pau le faalavelave na tupu, o le tauga’upu i le va o le na molia ma tagata o le aiga a Snow.

Ina ua taunu’u le na molia, sa fautuaina o ia e tusa ai ma ona aia tatau fa’aletulafono. Ae sa musu le alii e saini ia pepa e fa’amaonia ai le fa’atinoina o tiute a leoleo, po o le faia o sana o faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Ina ua su’esu’e e leoleo ia le na molia, sa maua ai i totonu o le taga o lona ofu, ia se tama’i fana meata’alo lanu uliuli. Na fa’apea foi ona su’esu’eina lana ta’avale. Ma aveina atu loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga na faia faasaga ia Tafa Satele, na aofia ai:

Faitauga 1&3: Faatupu Vevesi i nofoaga tumaoti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i aso e le silia ma le 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i aso e le silia ma le 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

LOKA SE ALII MA MOLIA I LE FA’AO’OLIMA

O le vaveao o Tesema 28, 2025 na agai atu ai leoleo i le falekalapu a le Flames, ona o se vala’au na o’o mai i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se faalavelave na tupu i le pakaga o le falekalapu, lea na i’u ina ave faapagota ai le susuga ia Bruce Vine.

Sa molia Bruce i le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se vala’au i leoleo, e tusa ai ma se alii o lo’o tatu’i ina ia taavale o lo’o paka i le pakaga. A’o agai atu leoleo, sa o latou lagonaina se tagata o ‘e’e leotele mai i le fale faatali pasi, o lo’o latalata i le fale kalapu.

Na afe ai loa leoleo ma va’aia se alii e leai sona ofu tino o ‘e’e ma palauvale, ma ia tu’iina seisi alii ma pa’u ai i lalo. Sa taofi e leoleo ia le na molia ma ave loa o ia i le tu’u i totonu o le taavale a leoleo.

Ina ua taunu’u atu isi leoleo, sa o latou siakiina le na a’afia ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna, e faatali ai le vaega a le EMS.

Sa va’aia e leoleo, i le ofisa a leoleo, le fa’asua’ava, o le na molia.

I le faamatalaga a le na a’afia, i leoleo, sa i le fale faatali pasi, e faatali lana taavale, ae fa’ate’ia o ia, i le alu atu o le na molia ma ‘e’e atu ia te ia ma tu’i o ia. Sa ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia lona le masani i le na molia, ma le leai o se taimi na o la fetaui ai ma lea alii.