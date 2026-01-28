POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa agai atu leoleo i le afioaga o Futiga, i le taeao o le aso 27 o Tesema, 2025, ona o se vala’au na o’o mai i le Ofisa a Leoleo e uiga i se fa’alavelave na a’afia ai se tina matua e 73 le matua, ma sana uo tama e 25 tausaga.

E tusa ai ma fa’amaumauga na o’o atu i le Fa’amasinoga Faaleitumalo, sa ta’ua ai le taunu’u atu o leoleo, i Futiga, na o latou talanoa ma le tina matua na a’afia, ma sa molimauina le manu’a o ona foliga. Sa ta’ua foi e le tina matua, le tiga o lona ulu ma lona tino, ona o le fa’alavelave na tupu.

Sa valaauina ia le vaega a le EMS ina ia togafitia ia manu’a o le tina na a’afia.

E tusa ai ma le fa’amaumauga a le malo, sa faamatalaina e le tina na a’afia, ia le usu atu o lana uo tama (le na molia), le alii o Edward Johnny, i lona fale ma fuamoa, ma fafagu o ia (tina), e kuka se la mea’ai. Ae peitai, sa ita le tina na a’afia ona o lo’o lelava ma mana’o e fa’aauau lana moe.

Ma sa ta’ua e le tina matua na a’afia, ia le ita o le na molia ma otegia ma fasi o ia. Sa ta’ua e le tina na a’afia, lona sulufa’i i le fale o lona tuaoi, ae peitai, sa le’i taofia ai le alu atu o le na molia, i le fale o le tuaoi, ma tata’e se fa’amalama o le fale, ma toso mai o ia (tina matua), i l ona fale.

Na ta’ua e le tina matua ia lona tagi ma ‘ai’oi mo se fesoasoani, ae tago le na molia, i le tapuni lona gutu i lona lima.

Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua sauaina ai o ia e le na molia, ae ua fai so’o, ua le mafai ai ona ia nofo filemu i lona fale. Sa ia ta’ua foi ia lona le mana’o e toe nofo le na molia, i lona fale, ae e alu atu lava, ma e pei lava o ia e pule i le fale.

I le mae’a ai o le talanoaga a leoleo ma le tina matua na a’afia, na o latou agai atu e saili ia le na molia. Sa fai sina faigata ona faatino tiute a leoleo, e ave le na molia i le ofisa a leoleo. Sa ta’ua e le na molia, e leai se mafuaaga e o atu ai fua leoleo ma loka mai o ia, e leai sana mea na faia.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia tuaoi a le tina matua, ma na o latou fa’amaonia ia le fa’alavelave na tupu.

Na molia Edward Johnny i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tuaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Taofiofi o se tagata – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o mea totino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se tinoitupe na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

LOKA SE ALII I FAATUPU VEVESI I NU’UULI

O le afiafi o le aso 22 o Tesema, 2025 na agai atu ai leoleo i Nu’uuli, ona o se ripoti na o’o atu i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se fa’alavelave i le va o Simanu Tofa (le na molia) ma lona tuaoi.

Ma sa ta’ua i faamaumauga a le malo, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faailoa iai e le na a’afia, ia le fa’ato’a alu ‘ese atu o Simanu (le na molia) ma o lo’o iai sona talitonuga, e le o mamao se mea o iai.

Sa faapea loa ona agai atu leoleo e saili le na molia. Na fa’ailoa iai e ni tamaiti o le eria, ia le nofonofo o le na molia, i luga o se pa ma’a e latalata i le fale o le tamaloa na a’afia. O iina na maua atu ai e leoleo ia le alii o Simanu.

E latalata atu leoleo, ae tamo’e ‘ese ia Simanu ma faia ai loa se latou tuliga ma leoleo, ma na fa’ato’a maua o ia i tafatafa o se faleoloa, ma ave faapagota ai o ia e leoleo.

Ina ua toe fo’i leoleo ma su’esu’e ia le pa ma’a sa nofonofo ai Simanu, na maua ai se aga’ese ma se tafi, o ta’ai i se ‘ie mumu.

Na toe fo’i leoleo i le fale a le alii na a’afia mo se faamatalaga auiliili i l e faalavelave na tupu ma sa ia faamatalaina ia le iai o se faatonuga fa’alemalo, e faasa ai ona toe o’o atu Simanu i lona fanua, po o lona tagata foi.

Sa ia ta’ua ia lona nofonofo i luma o lona fale, ae ona va’aia ia Simanu (le na molia) i fafo o lona fale. Ae e fesili atu iai po o a ana mea o fai i lona fanua, sa ta’ua e Simanu (le na molia) na alu atu e asi fanua maliu a ona matua, lea o lo’o lagomau i luga o le fanua a le na a’afia.

Na ta’ua foi e le na a’afia, sa foliga mai na fa’asua’ava ia Simanu (le na molia) ma amata ona palauvale atu ia te ia (le na aafia). Ina ua ia (le na aafia) fa’ailoa atu ia Simanu (le na molia) ia le fa’atonuga faaletulafono a le faamasinoga e faasa ai ona alu atu, sa fa’aauau ona savali atu Simanu (le na molia) ma se aga’ese ma fa’alala atu.

Sa faapea ona lafo atu e le na molia ia ni fa’aupuga taufa’amata’u i le na a’afia, ma o le mafua’aga lea na ia (le na a’afia) vala’au ai loa i leoleo.

Na fa’amaonia e se isi tagata e nonofo faatasi ma le na a’afia, ia le faamatalaga i le alu atu o Simanu (le na molia) ma faalala atu se aga’ese i le na a’afia. Ma sa faapea ona fa’aopoopo iai ma se molimau a seisi alii, i lona molimauina o le fa’amata’u a Simanu (le na molia) i le alii na a’afia.

O moliaga na faia faasaga ia Simanu Tofa, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se tinoitupe na faatulaga e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.