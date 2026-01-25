POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI I LE AIGA A’O IAI LE FANAU

O le aso 21 o Tesema, 2025 na o’o atu ai se valaau i le ofisa a leoleo, ona o se misa a se aiga i Pavaiai, ona o se alii fa’asua’ava. Ma e tupu le faalavelave o iai le fanau iti.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, ona o le puipuiga o fanau iti na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e pei ona faila i le Faamasinoga Faaleitumalo i le aso 22 o Tesema,

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fa’ailoa iai e le aiga ia le otegiaina e le na molia, ia lona tina matua ma ua le mafai e le aiga ona fa’ato’ato’a le alii na molia.

Sa faamatalaina e tagata o le aiga, i leoleo, ia le umi o se inuga pia a le na molia, ma a’o taumafa sana mea’ai i tua o le fale, na fa’ate’ia i latou ina ua tata’e e le na molia, ia le ipu na ‘ai ai.

Ae ina ua alu iai le tina na a’afia, ma fesiligia le na molia, pe aisea ua ta’e ai le ipu, sa amata ona ‘e’e ma palauvale le na molia, ma fai atu ia te ia, e leai sana feau. Sa taumafai seisi tagata o le aiga, e fesoasoani, ae peitai, na atili ai ona fa’aali uiga tau fa’amata’u a le na molia.

Sa ta’ua e tagata o le aiga ia le savali ‘ese o le na molia, agai i se fa’ato’aga lata ane, ae le tu’u ai lava lana solo palauvale.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia le tina na a’afia, sa ia faamatalaina ia lona lagona o se pa’o i tua o le fale, ma alu atu e su’esu’e. Ma ina ua ia (tina) fesiligia le na momlia e uiga i le ipu, sa tali faamisamisa mai le na molia, ma palauvale mai ia te ia.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia ia le inu pia o le na molia, i le po atoa se’ia o’o mai i le taeao.

A’o fa’aauau ona faatino tiute a leoleo, sa lagonaina ia se tagata o ‘e’e leotele ma palauvale, mai i le fa’ato’aga lea na ta’ua e le aiga, na agai atu ai ia le na molia. Sa faapea ona agai atu iai leoleo ma maua ai le na molia, ma ave faapagotaina loa o ia.

Ma a’o agai atu leoleo ma le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ta’ua e le na molia, ia le sauaina o ia e se tagata. Sa su’esu’eina e leoleo ia le faamatalaga a le na molia ma maua ai le tagata na misa ma le na molia.

E tusa ai ma le faamatalaga a lea tagata, sa ia taumafai e fa’afilemu ia le na molia, mai i lana sauniga sa fai i se tagata matua o le aiga, ae tulilima atu lona gutu e le na molia. O le mafua’aga lea na ia tu’iina ai le na molia, ma ia tu’ua ai le fale, e alo ‘ese mai i le toe tupu o se faalavelave.

Ina ua ave le na molia i le ofisa a leoleo i Tafuna, ma fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa ia te’ena ia faamatalaga na faia e tagata e uiga ia te ia ma sa ia ta’ua foi ia lona le malamalama i le mafua’aga na vala’au ai leoleo. Sa ia fa’aalia foi lona le fiafia i lona tuafafine i le tulafono ma le sauaina o ia e aunoa ma se mafua’aga.

Na ta’ua e leoleo i le latou ripoti ia le iai o fanau iti e to’alua, e fitu ma le iva tausaga, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma sa molimauina foi e leoleo ia le loto mafatia ma le fetagisi o le fanau iti.

E lua moliaga na molia ai le alii faatupu faalavelave, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i le tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se tupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA I LE TULAFONO NI ALII NA FAAMISA I TAGATA FAIGALUEGA STARKIST

O le aso 21, o Tesema, 2025, na agai atu ai leoleo e su’esu’e se ripoti i se faalavelave sa tupu i le pamu kesi i Satala, i le taeao o le aso Toonai, ma lokaina mai ai ni alii se to’alua, ma molia i le moliaga o le fai o se la inuga pia, i se nofoaga faasaina.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se inuga pia a ni alii o lo’o faia i tafatafa o le pamu kesi, ma o lo’o tupu ai se vevesi.

E taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o iai se alii fa’asua’ava, e suafa ia Iosua Mikaele.

Sa ta’ua e molimau e faigaluega i le StarKist, talu lava ona fai le latou malologa, na va’aia ia Iosua o fa’amisa atu ia latou. Na talosagaina e le aufaigaluega ia leoleo ina ia fa’ata’ape ia alii sa inu pia i tafatafa o le pamu kesi.

Na faapena ona faia e leoleo se’ia vagana ai Iosua, lea na ave e leoleo i le fale faatali pasi i le maketi i Fagatogo ma faatonuina e alu i le latou aiga.

Ae peitai, o le aoauli lava o lea aso, a’o mataituina e leoleo ia le maketi, sa toe va’aia ai Iosua o lo’o fai mai se la inuga pia ma Sanele Pesepa Paulo, o seisi foi alii na a’afia i le faalavelave na tupu i le taeao, i le fale faatali pasi.

Na faapea loa ona ave faapagotaina e leoleo ia alii uma e lua ma molia i le tulafono, ona e faasa ona fai se inuga pia i fale faatali pasi, po o le maketi.

O lenei moliaga, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na loka uma Iosua ma Sanele, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i la’ua i tua, a’o faagasolo a la faamasinoga.