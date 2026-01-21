POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII 29 TAUSAGA ONA O SE FUSUAGA I SE FALE FAATALI PASI

O le vaveao o Tesema 14, 2025, na loka ai e leoleo ia se alii 29 tausaga, ona o se fusuaga na tula’i mai i se fale faatali pasi e tulata i le fale’aiga a le Tropical Pizza, lea na ta’ua e leoleo, na mafua ona o se inuga pia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, e taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua leai le susuga ia Dan Teofilo (le na molia), ma amata ai loa ona saili e leoleo.

I le ripoti a leoleo, na mafua ona amata le faalavelave ona o se fe’ese’esea’iga i le va o Teofilo (le na molia) ma se tasi o le aiga o le tamaitai na a’afia. Ma faateteleina ina ua amata ona laulauvavale ia le na molia i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.

Na taumafai le tamaitai na a’afia e fa’afilemu le mataupu, ae peitai, na ta e le na molia ia foliga o le tamaitai na a’afia, i se fagu pia. O iina na valaau ai loa e le tamaitai na a’afia, ia le ofisa a leoleo mo se fesoasoani.

Na molimauina e leoleo ia le manu’a o le laugutu o le tamaitai na a’afia ma le tulaga faaletonu o ona la’ei ona o le toto. Sa aveina e leoleo ia le tamaitai na a’afia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le faatinoina o a latou tiute, i le fa’amaumauina o molimau ma le togafitia o ona manu’a.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo ia le sola ‘ese o le na molia i totonu o se taxi. Ma na ia faamatalaina i leoleo ia foliga o le na molia, ma sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, o le na molia, o se fa’afafine.

A’o feagai ai leoleo ma le tau sailiga o le na molia, sa o latou taofia ai se pikiapu (taxi) ma na ta’ua e le ave taxi, sa na ia pikiina mai le na molia i le fale faatali pasi i tafatafa o le Tropical Pizza ma ave o ia i le Paka Liona, i le nofoaga o iai le pa tenisi.

O iina na maua atu ai e leoleo ia Teofilo (le na molia) ma aveina ai o ia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le su’esu’eina. Na ta’ua e leoleo i a latou ripoti le fa’asua’ava o le na molia. Ma sa fa’amaonia e le na molia ia lona iai i se falekalapu i lea afiafi.

I le faatalanoaga a leoleo ma le na molia, sa ta’ua ai e le na molia le faia o se la tauga’upu ma se tamaitai, ae oso atu seisi tamaitai ma fai atu sana faamatalaga i lona ituaiga tagata. O iina na ita ai le na molia ma ia tago i le ta foliga o le tamaitai na a’afia, i se fagu pia.

O moliaga na faia e faasaga ia Dan Teofilo, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na faatulaga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

LOKA SE AVETA’AVALE INA UA TOEITITI LAVEA AI SE TAGATA I LUGA O LE ALATELE

O le aso 9 o Novema, 2025, na ave faapagota ai e leoleo ia le susuga ia Falelua Solomona, ma molia i le aveta’avale le fa’autauta.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, a’o feagai ai leoleo ma o latou tiute i luga o le alatele i Tafuna, sa o’o tu se valaau, e uiga i se taavale uliuli, ua latalata atu i le pamu kesi a le malaevaalele, o lo’o feosoosofa’i solo le alu i luga o le auala, ma toeititi lavea ai se tagata na savali i autafa o le auala.

Na faapea ona faatopetope atu leoleo i le nofoaga na ta’ua o lo’o iai le taavale, ae na o latou fetaui ma le taavale ua pasi atu le Ofisa o le Soifua Maloloina i Ottoville.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, sa fa’amaonia e Solomona (le na molia), ia lona inu ina o se apa pia e tasi, i lea afiafi. Ae na ripotia e leoleo ia le malosi o le manogi pia o le na molia, o le mumu o ona mata ma le fa’atosotosololoa o lana talanoa.

Sa faataunu’uina e leoleo ia ni su’ega se tolu ia Solomona, lea e faia i aveta’avale onana. E leai se su’ega na pasia e le na molia.

O moliaga na molia ai Falelua Solomona, na aofia ai:

Faitauga 1: Aveta’avale le fa’autauta – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o fa’asalaga uma e lua.

Faitauga 2: Aveta’avale ae o lo’o Fa’asua’ava – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Avetaavale le fa’aeteete – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E leai se tupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua ia le na molia.