POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SU’ESU’EINA SE ALII I MOLIAGA O LE FA’AO’OLIMA I SE TAMAITAI NA O LA FA’AUO MUAMUA

Na su’esu’eina e leoleo ia se fa’alavelave na tupu i le aso 8 o Tesema, 2025, i le afioaga o Pago Pago, lea sa ripotia ai le fa’ao’olima o se alii i se tamaitai na o la fa’auo muamua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o le aso 8 o Tesema, na o’o atu ai se valaau i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se alii o lo’o sauaina ma fa’amata’u i se tamaitai.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia le tamaitai na a’afia, o lo’o tagi i luma o le fale. Ina ua fa’atalatalanoa o ia e leoleo, sa ta’ua e le tamaitai le alu atu faafuase’i, o se alii na o la fa’auo muamua, i totonu o lona fale, e aunoa ma sana faatagana.

Na ta’ua e le tamaitai na a’afia, sa ia fa’asaina lenei alii mai lona fale, ona o uiga saua sa ia fa’aalia i le vaitaimi o le la mafutaga.

Sa faamatala foi e le tamaitai na a’afia, ia le alu atu o Togi Fereti (le na molia) i totonu o lona fale, a’o fai ni ana galuega i le fale taavale. Ae ina ua tuli ‘ese e le tamaitai na a’afia ia Fereti mai i le fale, sa le fiafia le alii ma tupu ai se misa, ma i’u ai ina tu’i e le na molia, ia tua o le ulu a le tamaitai na a’afia. Ae o le taimi lea o lo’o iai le ‘niece’ 10 masina a le tamaitai na a’afia, i totonu o le potu malolo.

Na ta’ua e leoleo ia le ‘e’e o le tamaitai na a’afia, mo se fesoasoani, ina ua sauaina o ia, ma o iina na vala’au ai e se tagata na lagona le ‘e’e fia ola o le tamaitai na a’afia, ia leoleo. Ae e taunu’u atu leoleo, ua sola ‘ese le na molia.

Ae na mafai ona tu’uina atu e le tamaitai na a’afia, ia se faamatalaga o foliga o le na molia ma le nofoaga na sola aga’i iai. Peitai, sa le’i manuia taumafaiga a leoleo e saili o ia.

Sa fa’amaumauina foi e leoleo ia manu’a o le tamaitai na a’afia, na aofia ai le fula o tua o lona ulu.

O moliaga na faia faasaga ia Togi Fereti, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaiga Tuma’oti – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua ma fale (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atonuina e totogi, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

LOKA SE ALII I AMIOGA SAUA I LONA AIGA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o Novema 29, 2025, sa o’o mai ai se valaau i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani, ona o se alii o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o lona aiga i Malaeimi.

Sa tu’ua’ia le na molia i lona sauaina o lona tama fai ma le fa’amata’u i tagata o lona aiga, i se naifi faamoe.

A’o agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou fetaui ma le na molia, i fafo o le fale. Ae peitai, e tu le taavale a leoleo, ae tamo’e ‘ese le na molia, ma fai ai le latou tuliga ma leoleo.

Ina ua maua le na molia, sa tu’uina o ia i totonu o le taavale a leoleo, ae o liliu atu leoleo e fa’atalanoa ia le aiga. Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona lelava i uiga saua o le na molia, ia te ia ma lona to’alua ma le fanau.

Sa ta’ua e le tama fai a le na molia, na u’una’i o ia i lalo e le na molia, ma a’o ia taumafai e tu mai i luga, sa tu’i atu o ia e le na molia ma tau i lona gutu. Ma na oso atu lona to’alua e taumafai ma taumafai e ta’ita’i ‘ese atu o ia i le taavale, ae o le taimi lea na valaau ai leoleo.

Na ta’ua foi e le ulugalii na a’afia, o le taeao o le aso lava lea e tasi, na po ai e le na molia ia le la ‘grandson’ i le ulu, ina ua faatonuina le tamaititi e alu e aumai se nofoa mai i se potu teu oloa, i tafatafa o le fale. Ae ina ua fai atu iai le tina matua, i le na molia, ae ita mai le na molia.

Sa ta’ua foi e le tina matua ia le alu atu o le na molia, ia te ia, i totonu o le fale ma se naifi faamoe. Na ta’ua e le tina matua ia lona ‘e’e i le na molia ma taumafai e una’i ‘ese o ia. Ae sa fa’afefe o ia e le na molia, i le susunuina i lalo o le fale.

Ma sa ta’ua foi e le tina matua ia le fa’ao’olima o le na molia, i lona toalua. Sa ta’ua e le tina matua ia le fa’ateteleina o gaioiga saua a le na molia ma ua faapopoleina ai o ia, i lo latou saogalemu ma lona to’alua ma fanau a le la fanau.

O moliaga na faia faasaga i le alii na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui mo aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i le ave faapagota e leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $500 na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.