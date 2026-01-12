POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOLU NI MOLIAGA O SE ALII NA OSOFA’IA SE FALE I NU’UULI

O le aso 4 o Tesema, na agai atu ai leoleo e su’esu’e se ripoti i le osofa’ia e Aukuso Lepupa Fale (le na molia), o se fale i le afioaga o Nu’uuli.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Faaleitumalo, na o’o atu se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tamaitai i Nu’uuli, ona o le osofa’ia o lona fale e se alii e le masani ai, a’o faia sana malologa i totonu o lona potu malolo.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale o le tamaitai na a’afia, sa ia fa’ailoa atu i leoleo lona sauni atu i le 5:00 i le taeao mo sauniga lotu, ae ona faalogoina se pa’o i lona potu malolo. Ma ina ua alu atu i le potu malolo, sa ia va’aia ai se alii e le masani ai, o moe mai luga o le fola o le fale, ma o lo’o ia fa’aaogaina ana aluga, palanikeke ma le ili uila.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia lona fafaguina i luga o le na molia ma fesiligia pe aisea ua alu atu ai i lona fale. Ae na tali le alii na molia, ua fia ‘ai. Sa faapea ona tuli’eseina e le tamaitai na a’afia, ia le na molia mai lona fale.

Na ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia lona masani ona va’ai i le na molia, o fealua’i solo i lo latou nu’u.

Sa fa’asino e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le faamalama o le umukuka na sasae e le na molia, ma ulufale mai ai i totonu. Na faapea foi ona o’o ia le na molia, i totonu o le ato tupe a le tamaitai na a’afia, lea sa i luga o le laulau, ae e leai se meatotino na ave’esea.

Ina ua mae’a ona talatalanoa ia leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa faapea loa ona o latou agai atu e saili le na molia.

O moliaga na faia faasaga ia Aukuso Lepupa Fale, na aofia ai:

Faitauga Tasi: Faaleagaina o meatotino a isi, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga Lua: Solivale o fanua ma fale - O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga Tolu: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe; po o faasalaga uma e lua.

LOKA SE ALII I LE FAAMISA I LONA AIGA

I le aso 11 o Novema, na agai atu ai leoleo i Alao, ona o se vala’au na o’o atu i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, i le faapisa o se alii, i totonu o lona aiga.

[Ua le lomia e Le Lali ia suafa o i latou na a’afia, aua le puipuiga o fanau iti ma i latou na a’afia i lenei mataupu.]

E taunu’u atu leoleo, sa va’aia e leoleo ia le na molia, i tafatafa o le auala ma lokaina atu ai o ia. Ae sa maitauina e leoleo ia le malosi o le manogi pia i le na molia.

I faamatalaga a molimau, sa ta’ua ai le toe fo’i atu o le na molia, i le fale a’o faia le mea’ai o le afiafi a le aiga ma amata ona faamisa i tagata o le aiga, na aofia ai ma ni faamatalaga taufa’amata’u ma tu’ua’ia tagata o lona aiga i fa’afitauli o lo’o tutupu.

Na o’o lava ina u’u mai e le na molia ia se u’amea tolu futu ma tata’e ai fa’amalama o le fale ma nisi o meafale, atoa ai ma lona fa’ao’olima i se tasi o tagata matua o le aiga.

Sa faatonuina foi e le na molia, ia ona matua, ina ia ifo atu ia te ia, i luma o fanau iti.

Na o’o atu ia gaioiga a le na molia, i lona taumafai e susunuina se taavale, ae na mafai ona taofia o ia e nisi o lona aiga. Ona ia liliu lea i le tuliloaina seisi o lona aiga, i se suo.

Ina ua taunu’u leoleo, sa talosagaina i latou e tagata o le aiga, ina ia taofia le toe o’o atu o le na molia, i lo latou aiga, ona o le fefefe i ana amioga, aemaise lava le iai o tama ma tina matutua faapea ma fanau iti, i totonu o le fale.

Sa ta’ua foi le le o se taimi muamua lea ua fa’aalia ai uiga faapea a le na molia, ma o lo’o masalomia lona tagofia o fualaau faasaina, ia le mafua’aga.

O moliaga na faia fa’asaga i le na molia, na aofia ai le Faatupu Faalavelave ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e sefululima, ma sala tupe e ta’i $300 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.