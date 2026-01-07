POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII INA UA OVA LE FIAFIA I VAITAIMI O ASO FIAFIA

O le aso 3 o Tesema, na agai atu ai leoleo i le fale’aiga a le DDW i Utulei, ona o se alii ua ‘ova lona fiafia ma palauvale ai i le supavaisa o le fale’aiga ma fa’atupu vevesi i totonu o le fale’aiga.

Ina ua taunu’u leoleo, sa agai atu i le fale Samoa o lo’o fesaga’i ma le DDW, ma va’aia ai le susuga ia Sefo Lemalu (le na molia), ua fai sina ova o le fa’asua’ava. Na va’aia e leoleo le ‘e’e m palauvale o Lemalu i le supavaisa o le fale’aiga, a’o taumafai lava le supavaisa e fa’ato’ato’a le na molia.

Sa faapea ona lokaina e leoleo ia Lemalu ae sa le’i fa’aitiiti ai le pisa ma le fa’amisa o le n molia. Ae ina ua fa’atalanoaina o ia e leoleo, i le ofisa a leoleo, sa ia fa’amaonia lona fealua’i solo i fafo o le fale’aiga, i lea afiafi. Ma na ia faamaonia foi lona palauvale ma lona ‘e’e solo, aemaise lava i taimi e pe ai le musika o le fale’aiga.

Na molia Sefo Lemalu, i lea aso, i moliaga o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII E 20 TAUSAGA INA UA NOFO MA PETI LONA ‘AUNTY’ I SE NAIFI TIPI FALAOA

O le aso muamua o Tesema, 2025, sa valaau atu ai se tina, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia le fa’ao’olima atu o lona ‘nephew’ ia te ia, ona o mea’ai.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou talatalanoa ma ni tina se to’alua, o se tina matua ma le tina na a’afia.

E ui ina sa fa’ailoa mai e le tina matua, i leoleo, e leai se mea na tupu, ua na’o se pisa a le aiga, e mafai lava e latou ona fofoina. Ae peitai, sa faamatala e le tina na a’afia, ia le ala mai o Alvin Luki (le na molia), o fai le mea’ai o le aoauli a le latou aiga.

Ma na savali atu Luki (le na molia) i le umukuka ma aumai se ipu mea’ai, ae na valaau atu iai lona Aunty, o le ipu mea’ai a le tina na a’afia, ae ita ai le na molia.

O iina na amata ona ‘e’e ma palauvale ia Luki i tagata uma sa i totonu o le fale, ae ina ua taumafai le tina na a’afia e fa’afilemu ia le na molia, sa tago le na molia ma peti mai se naifi tipi falaoa ia te ia, ae o le taimi lea o lo’o si’i ai sona alo. Na ta’ua e le tina na a’afia, le u atu o lona papatua i le na molia, na tau ai le naifi i lona papatua.

Ae sa le’i gata ai iina, ona o le taimi lea na savali atu ai le na molia ma tatu’I le ulu o le tina na ‘afia.

Sa faamatala e le tina na a’afia, o taimi uma lava e fai ai e le na molia ia se mea sese, e le tu’ua’ia o ia e le tina matua.

Na fa’amatala foi e se molimau na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, na amata le pisa ina ua ia (molimau) tago i le sefe se mea’ai mo le tina na a’afia, ae alu atu ia le n molia, ua taumafai e ‘ai le mea’ai, e aunoa ma se faanoi. Na ta’ua e le molimau ia lo latou otegiaina o le na molia, ae ita ai o ia ma amata ona ‘e’e.

Ma a’o taumafai le tina na a’afia, e fa’afilemu le na molia, sa tago le na molia ua peti le tina na a’afia, i se naifi ma toe tu mai i luga ma tatu’i le ulu o le tina na a’afia.

Sa ta’ua foi e le molimau, o le taimi na tupu ai le faalavelave, o lo’o si’i e le tina na a’afia ia sana tama teine e tasi le tausaga.

Ina ua agai atu leoleo e saili le na molia, na maua atu o ia o ta’alo velovelo mai i le fale o se tuaoi. Ae ina ua iloa mai e le na molia, sa sola loa le na molia, agai i luga o le mauga. Sa taumafai leoleo e tuliloaina le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia.

O moliaga na faia faasaga ia Alvin Luki, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faia o se Gaioiga e A’afia ai le saogalemu o fanau iti – O ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $1,000 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.