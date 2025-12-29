POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMA MATUA I LE FA’ATUPU MISA A’O FA’ASUA’AVA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, o le 6:44 i le afiafi o Novema 22, 2025, na vala’au atu ai se tasi i le Ofisa o Leoleo i Tafuna ma ripotia lona tua’a, i le fa’asua’ava ma le fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga, i Iliili.

Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma fa’aauau ona talatalanoa ma le sui na valaau atu i le Ofisa a Leoleo, ma sa ia ta’ua le lelava o le latou aiga i uiga ia o lona tama.

Sa ta’ua e le atalii a le na molia (lea na valaau i le ofisa a leoleo), na amata le inuga pia a lona tama i le po ma amata mai ai lava ona fa’atupu vevesi, e ala i le fa’aumu ma le laulauvavale. Ma na alu lena po, e le’i maua se moe lelei a le latou aiga, ona o le pisa o lona tama.

Na fa’asino lea e le atalii, i leoleo, ia le fale a le tama matua ia Anitele’a Sagato (le na molia) ma agai atu loa iai leoleo ma va’aia le na molia, o tu mai i luma o lon fale, faatasi ma lona to’alua. Sa faapea loa ona ave faapagotaina o ia e leoleo.

E foliga mai na taumafai le na molia, e inu se fagu Clorox ma fa’alala le fasi o lona atalii lea na valaauina leoleo.

Sa lagolagoina e le tina (to’alua o le na molia) ia le molimau a lana tama lea na valaau i leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo ma le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina i leoleo, le amata mai o lana inuga pia, i le 1 i le vaveao, ae valaau e lona atalii ia leoleo. Ma sa ia ta’ua foi ia loa le manatuaina o se mea sa ia faia, ae sa ia ioe i lona fa’aumu i le taimi sa fai ai lana inuga.

O moliaga na faia faaaga ia Anitele’a Sagato, e aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (o se vaega ‘C’ i solitulafono mama)(sauaga i totonu o le aiga), o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e tatalaina ai i fafo mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

LOKA SE ALII 20 TAUSAGA I LE FAALEAGAINA O SE TAAVALE MA SE FALE I SE AGA’ESE

I le aso 17 o Novema, 2025, na valaau atu ai se alii i le Ofisa a Leoleo i Tafuna ma ripotia atu ai le alii o Fa’atau Kome (le na molia), o lo’o fealua’i ma se aga’ese i luma o le latou fale, ma fa’aleagaina ai le taavale ma le fale a le to’alua a lona uso.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faasino iai e le alii na valaau i leoleo ia le fale o lo’o iai le na molia. Na ta’ua e le na valaau i leoleo, a’o fai ana galuega, na fa’ate’ia o ia ina ua ia faalogoina se tagata o palauvale solo ma fealuai ma se aga’ese.

Sa maua e leoleo ia le na molia, o savali mai i lona fale. Na talatalanoa ia leoleo ma se molimau, na faamatalaina le tau’ai e le na molia, ia le taavale le fale a lona tuafafine i le tulafono, faapea ma le palauvale leotele.

Na ave faapagotaina e leoleo ia Faatau, i le ofisa a leoleo ma faatalanoaina ai o ia. Sa ia fa’amaonia le ripoti i lona faaleagaina o le taavale a lona tuafafine i le tulafono ma tau’ai lona fale, i ma’a, ona o lona le fiafia i lona uso laititi.

Sa molia Faatau Kome i moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele faapea ma le Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga lua, ae si’itia lona faasalaga.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le faaleagaina o meatotino, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae si’itia lona faasalaga i le vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le va o aso 90 ma tausaga e lima, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na faatulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.