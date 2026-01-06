POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FAIA O UIGA TAUFA’AMATA’U I SE FAATAU OLOA TALAVOU

O le aso 27 o Novema, 2025, na valaau atu ai se alii talavou i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia ia Sarasopa Sianini (le na molia), i le fa’atupu vevesi i totonu o le latou faleoloa ma lona (Sianini) faia o ni amioga taufa’amata’u, ia te ia (alii talavou) ma lona tina.

E taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua sola ‘ese Sianini. Ae na fa’aali iai e le alii talavou ia ata vitio o le fa’alavelave, mai i le masini pu’e ata a le faleoloa.

Na faatalanoaina e leoleo ia le alii talavou ma sa ia faamatalaina e faapea, o ia e galue i le faleoloa o le Vailoa Mart, ma na le fiafia ia Sianini, ina ua ia (alii talavou) ina u ana te’ena ia le tupe sa taumafai Sianini e totogi ai lana faatau.

Sa ta’ua e le alii talavou ia le taumafai o Sianini (le na molia) e togi o ia i se fagu inu uga. Ae sa ia taumafai e fa’ato’ato’a le na molia, ma faatonu e alu i fafo ma le faleoloa, ae musu le alii (le na molia).

Na ta’ua e le alii talavou le taumafai o le na molia, e fa’afua mai le togiina o ia (alii talavou) i le fagu inu, faapea ma le taumafai e ave’ese lona fusipa’u e fasi ai le alii talavou na a’afia, ma o iina na vala’au ai loa e le alii talavou na a’afia, ia leoleo.

Sa taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai e le’i maua o ia.

O le aso lava foi lea, na fa’ailoa atu ai e le tina o le alii talavou (o le pule o le faleoloa), i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le na molia, ia ia gaioiga i le latou faleoloa. Sa ta’ua e le tina ia le fa’ate’ia o ia i lea aso, ina ua alu atu le na molia ma palauvale leotele i totonu o le faleoloa, ae o le taimi lea o lo’o iai o ia i tua o le faleoloa.

Na savali atu le pule o le faleoloa i luma e vaai po o le a le mea o tupu, ae oso mai le na molia ma fua mai lana po i le pule o le faleoloa (tina na a’afia), ae o lo’o si’i lana pepe e tasi le tausaga.

O nei gaioiga uma sa faia e le na molia, sa maua uma i le ata vitio a le faleoloa.

O moliaga na faia e fa’asaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fa’atupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LONA TAUMAFAI E FASI SE TAMALOA I SE PATE PESIPOLO

O le aso 28 o Novema, 2025, na vala’au atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani ina ua alu atu le susuga ia Siokatame Mila (le na molia) i lona fale, ma faamata’u o ia, ona o tupe.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua e le na a’afia ia le fa’amata’uina o ia e Mila po o Ray (le na molia), ma i’u ina ona taumafai, e fasi o ia (le na a’afia) i se pate pesipolo, ma faatonu o ia (le na a’afia), e avatu lana tupe.

Ina ua o’o atu leoleo i Malaeimi, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faamatala atili e le na a’afia e faapea, sa usupo atu lava le na molia, i lona fale ma fafagu o ia, ma fesiligia o ia po o fea lana (le na molia) tupe.

Sa ta’ua e le na a’afia, ia le fai o sona le mautonu e tusa ai ma tu’ua’iga a le na molia, ona e le o nofo aitalafu i se tupe a le na molia. O lea na ia tuli’esea ai le na molia, mai i lona fale.

Ae peitai, ina ua alu le na a’afia, i le fale o lona tuaoi e piki mai lana siaki, sa toe alu atu foi ia le na molia ma fa’aauau ona faatonu le na a’afia, e aumai lana tupe. O iina na sasau atu ai e le na molia, ia se pate pesipolo i le na a’afia ma fa’amata’u o ia (le na a’afia) i le oti.

Ina ua fai atu le na a’afia, ia Mila (le na molia), o lea o le a valaau leoleo, na fa’ato’a sola ‘ese ai. Sa taumafai leoleo e saili ia le na molia, ae sa le’i maua o ia.

O le aso lava lea na toe fa’afeso’ota’i ai e le na a’afia ia leoleo ma fa’ailoa iai, le va’aia o le na molia i le maketi i tafatafa o le ACE. Sa popole le na a’afia, ina ne’i toe alu atu ia le na molia ma toe fa’amata’u o ia.

Sa agai atu loa leoleo i Malaeimi ma va’aia le na molia ma sana uilipaelo. Na ave faapagotaina loa o ia e leoleo ma ave i le Ofisa a Leoleo i Tafuna.

I le faamatalaga a le na molia, i leoleo, sa ia ta’ua ai lona alu i le fale o le na a’afia ma fafagu o ia. Ae ina ua alu ia Mila (le na molia) i le umukuka e aumai sana vai, sa tu’u sana tupe i le nofoa na nofo ai. Ma sa ta’ua e le na molia, ia lona toe fo’i mai i lona nofoa, ua leai se tupe. Ae ina ua ia fesiligia e le na a’afia, sa ia fai mai e na te le’i vaai i se tupe. Sa ta’ua e Mila (le na molia) ia lona tu’ua o le fale a le na a’afia.

Sa ia fa’amaonia ia lona u’uina o se pate pesipolo, ae na ia te’ena ia tu’ua’iga e faapea sa ia fa’aaogaina e taumafai e fa’afefe ai le na a’afia.

Na molia ia Siokatame Mila i moliaga e lua, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.