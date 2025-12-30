POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMALOA I LE FA’AFEFE O ONA AFAFINE TALAVOU I SE AGA’ESE

O le aso 3 o Tesema, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo e ripoti ia se misa a se ulugalii e latou te tuaoi. Ma sa ia ta’ua foi le alu atu o le tamaloa, ma se agaese, i lona afafine talavou.

O sina taimi mulimuli ane, na toe valaau mai ai leoleo, ae tali atu e se tamaitai talavou ia le telefoni ma augani atu i leoleo mo se fesoasoani, ae e le’i tupu se faalavelave i le to’alua o le na molia.

[Ua le lomia e le Lali ia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau talavou ma i latou na a’afia, i lenei faalavelave.]

Sa faapea ona faatopetope atu loa leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma faatalanoaina le tamaitai na valaau muamua atu i le ofisa a leoleo, faapea ma le tamaitai lona lua, faatasi ai ma le to’alua a le na molia (le na a’afia).

Ma sa faamatalaina e i latou uma e to’atolu, ia lo latou manana’o, e ave’ese atu le na molia, mai i le fale, ona ua o latou fefefe i uiga fa’aalia a le na molia.

Sa faapea loa ona fa’ailoa atu e leoleo i le na molia, o le a ave’ese mai o ia mai i lona fale. Ae o le taimi lea, na tau toe fo’i ai le na molia i totonu o le fale, a’o ia taumafai e u’u mau taga o lona ofu. O le mafua’aga lea na tonu ai i leoleo, o le a su’esu’eina le na molia, ae e le’i tu’uina o ia i totonu o le taavale.

O iina na amata ai ona tete’e atu le na molia, i gaioiga a leoleo ae sa mafai ona su’esu’eina o ia e leoleo, ma maua ai se paipa (utufaga) ma ni vaega o fualaau faasaina (Aisa) i totonu.

Ina o le a faimalaga ese atu leoleo ma le na moli, sa o latou talosagaina ia tagata o le aiga ina ia agai atu foi ma i latou i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o su’esu’ega o lenei mataupu.

Sa faamautuina i su’esu’ega a leoleo i le ofisa a leoleo, o le tamaitai na valaau muamua atu i le ofisa a leoleo, o le uso a le to’alua a le na molia, ma e latou te nonofo faatasi uma, i le fale e tasi. Ae o le tamaitai lona lua, o le afafine talavou a le na molia.

Sa ta’ua e le tamaitai muamua, na tamo’e atu le afafine lea a le na molia, ia te ia, ma ta’u atu le fa’atonuina faamalosi e le na molia, ia teineiti, ina ia teu a la ato, o le a ave la’ua i le fale a lona (le na molia) uso. Ma sa ta’ua foi e le tamaitai muamua, le fefefe o teineiti ona o le taimi lea o lo’o u’u ai e le na molia, ia se aga’ese.

Sa ta’ua e le tamaitai talavou lea na tali i le valaau mai a leoleo, e taunu’u atu mai i le aoga, o lo’o tu le na molia ma ‘e’e ma palauvale i lona uso, a’o ia u’uina se aga’ese. Ona ‘e’e atu foi lea o le na molia ia te ia, ma ia fesiligia le tamaitai talavou pe na ia aumaia ni tagata ‘ese i totonu o le fale. Ona sa ta’ua e le na molia, ia lona va’aia o ni tagata e leai ni ulu, o feoa’i i totonu o le fale, ma gaoi meatotino mai lo latou fale.

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia tina na a’afia (to’alua a le na molia) ma sa ia ta’ua e faapea, o le vaiaso atoa na ta’ua ai e le na molia ia lona va’aia o nit agata e leai ni ulu, o feoai i totonu o le latou fale.

Na iai se manu’a i le mata taumatai a le tina na a’afia, ona o le na molia. E le gata i lea, na tupu foi seisi faalavelave i vaiaso ua tuanai, sa manu’a ai lona tuli, ae e le’i ripotia lea faalavelave.

Sa faamalamalama e le tina na a’afia, na manu’a lona tuli ina ua pa’u mai i fafo ma le taavale, a’o faafoe e lona toalua, ae o le taimi foi lea sa fai ai se la tauga’upu. Na faapea loa ona talosagaina e le tina o le aiga ma nisi o tamaitai o le aiga, ia le faia o se faatonuga faaletulafono, ona amioga tufanua a le na molia.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai ia le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga), Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (vaega ‘C’ ma le ‘A’) faapea ma le Tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota o ia.

O moliaga o le fa’atupu vevesi ma le fa’ao’olima – O ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e ta’i $300 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

O leisi moliaga o le faao’olima ma le moliaga o le tete’e i leoleo – O ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

SU’ESU’E E LEOLEO MOLIAGA E FAASAGA I NI ALII SE TO’ALUA NA SAUAINA SE TAGATA I OTTOVILLE

O le taeao o le aso 30 o Novema, na valaau atu ai se alii i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani, ma ia tu’ua’ia I ni alii se to’alua, i le sauaina o ia. Ma sa ta’ua e le na valaau atu i leoleo, o le suafa o le tasi o alii na sauaina o ia, o Lionel Vaitautolu.

Sa ta’ua e le na valaau i leoleo, na sauaina o ia i luma o se faleoloa, i Ottoville.

Na faapea loa ona agai atu iai leoleo mo le faia o se su’esu’ega.

Ma sa faamatalaina iai e le na a’afia, sa le fiafia i lona tuaoi, ona o le tau’ai o sikaleti i luma o lona lotoa. Ma na alu atu ma talanoa i lona tuaoi, ae oso mai ai le teine po o le to’alua a leisi alii na sauaina o ia ma fai ai se la tauga’upu.

A’o ia faatalitali mo Vaitautolu (lea na molia), na oso atu le alii na to’alua ma Vaitautolu, i ona tua. E liliu mai iai, e afaapo o ia e Vaitautolu, i se u’ame’a na ta’ai i ona tamatama’i lima.

Na ta’ua foi e le na a’afia, ia le tatu’i fa’afia o ia e le na molia faatasi ma Vaitautolu ma o le tu’i muamua, na tau i lona muaulu. Sa ia taumafai e tali atu le fasiga o ia, ae peitai, na sosola ia Vaitautolu ma le alii na la to’alua, ina ua mae’a ona fasi o ia.

Sa malaga le na a’afia i le falemai (LBJ) mo le togafitia o ona manu’a, lea na aofia ai le su’iina o le itu tauagavale o lona muaulu, ma na faapea foi ona fula lona mata tauagavale ma nisi o vaega o ona foliga faapea ma ma’osia i lona fatafata ma tau’au.

Na agai atu leoleo e saili Vaitautolu i lona fale, ae na faasa e lona tina le ulufale atu o leoleo ma ia talosagaina leoleo e toe o atu i seisi taimi. Ae e toe fo’i atu leoleo, ua leai seisi i le fale.

E le o ta’ua i le ripoti pe na maua le alii lona lua lea na to’alua ma Vaitautolu.

O moliaga na faia faasaga ia Vaitautolu, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai le na molia, i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faapea ma le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua, o se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai on tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.