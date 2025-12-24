POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

AMATA POLOKA A LEOLEO MO ASO FIAFIA

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa amataina ai poloka a leoleo e pei ona masani ai, i vaitaimi o aso malolo, i le faaiuga o le tausaga se’ia o’o atu lava i le amataga o le tausaga fou.

O lenei poloka, sa faataunu’uina i luma o le CBT i Nu’uuli, lea na galulue ai le lata i le to’a 20 leoleo.

I se fa’aaliga mai i le Komesina o le Ofisa a Leoleo, le susuga ia Taaga Saite Moliga, o le a faapea ona faataunu’uina foi ia poloka, i nisi vaega o le alatele, ina ia mafai ai ona mataituina avetaavale o lo’o fa’afoena a latou sa, ae o lo’o tagofia ava malolosi ma vaega o fualaau faasaina.

Ona o le tele o pati ma fa’atasitasiga a aiga, faalapotopotoga ma kamupani i faaiuga o vaiaso, o le maualuga lea o popolega i aveta’avale e tagofia ava malosi ma fualaau faasaina. Ma o lea ua faapea ona talosagaina ai e le alii Komesina ia le mamalu o le atunu’u, ina ia faia ma le fa’autauta a latou fiafiaga, ae le gata i lea, o le mataala.

O le sini autu, ia fa’amautuina le saogalemu ma le fiafia o nei aso fiafia.

O le a fa’aauauina poloka a leoleo se’ia o’o atu i le aso 3 o Ianuari, 2026.

MOLIA SE ALII I LE FAAMALOSIA O SE TEINEITITI 13 TAUSAGA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga i le aso 14 o Novema, 2025, o lo’o ta’ua ai se su’esu’ega sa amataina i le aso 16 o Oketopa, 2025, i se mataupu mai i le vaega a le DHSS, e tusa ai ma se teineititi e 13 tausaga, sa fa’amalosia e le ‘uncle’ a le teineititi.

[Ua le lomia le suafa o i latou na a’afia i lenei mataupu, ona o le puipuiga o le teineititi sa a’afia.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le fa’atalanoaina e leoleo o le teineititi na a’afia, i le fale mo puipuiga o fanau e a’afia i sauaga, lea na ave iai le teineititi talu mai le aso 6 o Oketopa, 2025. Ma ua ta’ua ai foi le ma’itaga o le teineititi.

I le fa’atalanoaga a le teineititi ma leoleo, sa ia faamatalaina ai lo latou nonofo faatasi ma matua a lona tina,o lona uso matua faapea lona ‘uncle’ (o le na molia), e 20 tausaga le matua.

O le faia a le teineititi ma le na molia, o le tama matua le teineititi, o le tuagane a le tina o le na molia.

Ona o le vavalalata o le faia a le aiga, sa leai ai ni tapu o le alu ma le sau a le na molia, i le fale na nofo ai le teineititi. Ma o nisi taimi, e moe ai le na molia, i le potu malolo, o le fale na nofo ai le teineititi na a’afia. Sa ta’ua foi e le teineititi, le talatalanoa o le latou aiga i luga o le Api o Foliga.

Ma sa fa’ailoa atu e le teineititi na a’afia, i leoleo e faapea, o le Kerisimasi 2024, sa amata ona lafo atu ai e le na molia, ia ni faamatalaga le talafeagai ia te ia. Ae o le aso 27 o Tesema, na fa’ate’ia ai o ia, ina ua alu atu le na molia, i totonu o lona potu moe, ma u’una’i o ia (teineititi) i luga o le moega ma amata ona fa’amalosia o ia.

Ma sa faapea ona fa’afefe e le na molia, ia le teineititi, e aua ne’i ta’u i seisi. Na toe faamalosia foi le teineititi, e le na molia, i le aso 28 o Tesema, 2024, e tusa ai ma le faamatalaga a le teineititi na a’afia.

Ma sa fa’aauau ona sauaina lenei teineititi se’ia o’o mai ia Iulai 2025 ma na ta’ua e le teineititi, le tupu o nei fa’alavelave i lo latou fale. Ma e masani ona tupu pe a na’o ia i le fale, ae ua alu lona tama matua e Bingo.

I le aso 20 o Oketopa, 2025, sa faatalanoaina ai e leoleo ia le na molia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna.

Sa fa’amaonia ai e le na molia, ia lona faia o nei tulaga uma e pei ona sa ta’ua e le teineititi na a’afia, talu mai Tesema 2024 se’ia o’o mai ia Iulai 2025.

Ua molia ai lenei alii, i moliaga e tolu, e aofia ai:

Faitauga 1: Faamalosi teine (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, ma se sala tupe e le i lalo ifo ma le $150.

Faitauga 2: Faia o amioga faaSotoma – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, ma se sala tupe e le i lalo ifo o le $150.

Faitauga 3: Sauaga fa’afeusua’iga, i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga ma se sala tupe i le va o le $150 ma le $5,000.

Faitauga 4: Faia o se tulaga e a’afia ai le saogalemu o le fanau (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MAUA I ATA VITIO SE ALII NA OSOFA’IA SE FALE I OTTOVILLE

O le aso 3 o Novema, 2025. na agai atu ai leoleo i Ottoville, e tali le vala’au a se tina loto mafatia, sa valaau atu e tusa ai ma le osofa’ia o lona fale e se tagata.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faamatalaina iai e le tina e ana le fale na osofa’ia, ia lona lagonaina o le ou a se ta’ifau i fafo o le latou fale, i le 12 i le po o Novema 2, ae sa le’i ano tele iai. Ae o le taeao na soso’o ai, sa fa’ailoa atu ai e se tasi o lona aiga, le gaoia o lana JBL Speaker, o lana telefoni ma se tinoitupe pe a ma le $100.

Ina ua matamata le tina i ata vitio o masini pu’eata o le fale, sa va’aia ai se alii, na ulufale atu i totonu o lona fale, ona e le lokaina le faitoto’a pito i luga.

O se taimi mulimuli ane, na iloa ai e le tina e ana le fale, le gaoia foi o sana filifili auro.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le molimau ma sa ia faamatalaina ia lona ala ifo i le taeao o le aso Gafua ma ia iloa ai, ua leai lana ‘JBL Speaker’, o lana tupe ma lana telefoni mai totonu o lona potu moe. Sa ia ta’uaina i le tina e ana le fale, ona siaki lea e le tina ia le masini pu’e ata ma va’aia ai se alii, na osofa’ia le fale i lena po.

Sa va’aia i le ata vitio ia le savali mai o le na molia mai i le alatele ma va’ava’ai po o iai seisi o ala i le fale. Mai i le ata vitio, na iloa ai e leoleo ia le tagata na osofa’ia le fale, o le susuga ia Felise Lafaele, ona ua masani leoleo i lenei alii, i nisi foi o ana osofa’iga.

Na saili e leoleo ia Lafaele i lea aso, ae peitai, sa le’i mauaina o ia.

Ae na molia Lafaele, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga muamua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala i le falepuipui, i le le silia ma le fitu tausaga, ma se sala tupe i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina mai i le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai o ia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.