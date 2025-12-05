POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

AVE I KALEFONIA IA LE TEUFALE A LE FALEMELI E TALI ONA MOLIAGA FAATAU I FUALAAU FAASAINA

O le masina ua mavae, sa tula’i ai i luma o le Faamasinoga Feterale i Honolulu, ia le susuga ia Loki Lotovale, lea sa galue i le falemeli i Fagatogo, ona o se moliaga, i lona umia o vaega o fualaau faasaina (Aisa), ma se faamoemoe e faatau atu faapea ma seisi moliaga, i lona taupulepule e faia ni tulaga taufa’asese e maua ai tupe, atoa ai ma nisi moliaga i feavea’i fa’anana o tupe.

I le mae’a ai ona tula’i o Lotovale i luma o le faamasinoga feterale i Honolulu, sa faapea loa ona aveina atu o ia i Kalefonia. O iina o le a faataunu’uina ai lona faamasinoga fa’afeterale i Kalefonia.

O lo’o lokaina o ia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma se ripoti a le vaega fa’asalalau a le Talanei.com, o lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e faapea, i le va o Setema 2020 ma Iulai 12, 2024, sa taupulepule ma malilie ai i latou ma nisi o lo’o nofo malamalama ai ia le faamasinoga sili, i lo latou tufatufaina ma le umia o vaega o fualaau faasaina, ma se faamoemoe e faatauina atu.

O lo’o iai foi se talitonuga, o le aso 6 o Fepuari, 2024, i le itumalo o Sacramento, na umia ai e i latou ma tufatufaina, mo se faamoemoega e faatauina atu, ia se vaega o fualaau faasaina (Aisa).

I moliaga o le feavea’i fa’anana o tupe, ua masalomia le amataina, i se aso e le sili atu i tua ma Setema 21, 2020, se’ia o’o mai ia Iulai 12, 2024, i le itumalo o Sacramento, sa faapea ona faia ai se maliliega ma se taupulepulega, ina ia faia ni faatinoga e a’afia ai le feavea’iina o tupe i le va o atunu’u ma setete.

O nei gaioiga, e a’afia ai tupe sa mauaina mai i ni gaioiga faasolitulafono – o le faatauina o vaega o fualaau faasaina.

Ma o lo’o ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga ia nofoaga e fa, i le va o Fepuari ma Novema 2023, sa fa’aaogaina ai e Lotovale ia le Western Union, e lafo tupe agai i teugatupe i faletupe na aofia ai le faletupe Wells Fargo, Golden One Credit Union, faletupe a le F&M ma le faletupe a le JP Morgan Chase.

O le aofaiga atoa o le tupe sa lafoina ma teuina, e $28,000.

MOLIA NI ALII SE TO’ALUA I LE FA’AO’OLIMA MA LE FAATUPU VEVESI

I le aso 2 o Novema, 2025, sa failaina ai i le Faamasinoga Faaleitumalo, ia ni faamaumauga faalemolimau se lua, e lagolagoina ai se talosaga mo se faatonuga faalefaamasino, e ave faapagota ma fa’ao’o atu ai ni alii se to’alua, e suafa ia Faasaoina Samasoni ma George Peters.

O nei alii o lo’o molia i le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele.

E ta’i $1,000 ua faatonuina e le faamasinoga, e la te totogia, e mafai ai ona toe tatalaina i la’ua i tua, a’o faagasolo a la faamasinoga.

E pei ona ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o Novema 5, 2025, sa fa’afeso’ota’i ai e se tamaloa ia le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia ai le sauaina o ia e

Na agai atu leoleo i le nofoaga na valaau mai ai le tamaloa e ripoti ia le faalavelave. Ma na va’aia le ma’osia ma le manu’a o foliga ma vae o le tamaloa na a’afia i le faalavelave. Na faapea foi ona aveina e se tasi o leoleo, ia le na a’afia, i le falemai, mo le togafitia o ona manua.

Ina ua mae’a togafitiga o manu’a o le na a’afia, sa faatalanoaina loa o ia e leoleo ma sa fa’aalia e le na a’afia, e toatolu i latou sa aofia i le faalavelave, o George, Faasaoina ma Andrew.

I le faamatalaga a le na a’afia, sa ia ta’ua ai le faia o lana malologa mulimuli i lana galuega, i le StarKist. Ma sa malolo i tafatafa o le pamu kesi i Satala, ae alu atu Andrew ma aisi sana sikaleti. Sa tago le na a’afia, i le ave le sikaleti a Andrew. Ae fesiligia ai o ia (le na a’afia) e George, po o lelei. Ina ua tali le na a’afia, o lo’o lelei, na tu’i loa o ia e George ma oso atu ma Fa’asaoina i le fesoasoani i le sauaina o ia (le na a’afia).

Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona taumafai e puipui o ia, ae na se’e ma pa’u ma sa ia lagonaina le tau o se kiki, i tua o ona ulu.

Na feosofi atu nisi na latalata atu ma taofi le faalavelave, ae ua sosola ‘ese ia George ma Fa’asaoina. Ina ua lagona e le na a’afia, le toto o lona ulu, sa ia talosagaina loa i latou na fesoasoani atu, e valaau ia le EMS.

Sa faapea ona taumafai leoleo e saili ia i latou sa masalomia i le faatupuina o le faalavelave, i nofoaga latalata i le pamu kesi. Na o’o foi leoleo i le fale a George, ma Pago Pago, lea na maua mai ai Andrew.

I le faatalanoaga a leoleo ma Andrew, sa ia faamatalaina lona alu atu i Satala e vaai lona tina, mo lana fofo. Ae faatonuina o ia e lona tina, e alu e vaai ia George ma Faasaoina, e aumai ai ni tipolo. O le savali mai i lalo o Andrew, i le pamu kesi, sa ia va’aaia ai George, Faasaoina ma nisi o le aufaigaluega a le StarKist.

Na fa’ailoa atu e Andrew ia George ma Fa’asaoina le talosaga a lona tina, ae fa’ate’ia o ia, i le amata o le fusuaga a George ma le na a’afia, ae o le taimi lea sa taumafai ai Fa’asaoina, e fa’aaoga se ma’a e fasi ai le na a’afia.

Sa ta’ua e Andrew lona oso atu ma taofi i la’ua na molia, ma faatonu i la’ua e o i le fale.

I le 5:40 i lea afiafi, na toe fo’i atu ai leoleo, i le fale a George ma maua atu ai i la’ua ma Fa’asaoina. Sa avefaapagotaina i la’ua ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

Na ta’ua e leoleo le lagonaina o se manogi malosi o le ‘ava malosi, mai ia i la’ua uma.

I le faatalanoaga o George, sa ia fa’amaonia ai lona tu’iina muamua o le na a’afia, ma lona kikiina o tua o lona ulu. Ae na fa’amaonia e Fa’asaoina lona u’uina o ni ma’a, ae na taofi o ia e Andrew.

Sa moliaina uma George ma Fa’asaoina, i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

MOLIA SE ALII I LE O’O O LONA LIMA I SE TAMAITAI

O le aso 11 o Novema, 2025, na o’o atu ai i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo ia se fa’amaumauga, e lagolagoina ai le ave faapagotaina ma le tula’i o le susuga ia Samuel Tuinaola, i luma o le faamasinoga, e tali ona moliaga, i le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, ona o se faalavelave na tupu ia Novema 5, 2025.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’aalia ai le o’o atu o se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, i le 11:30 i le taeao o le aso 5 o Novema, mai i se leoleo, sa na molimauina se ulugalii o fai se la misa i luma o le falea’oga a Faasao Malisi, ma le o’o o le lima a le alii, i le tamaitai.

I su’esu’ega a leoleo sa faataunu’uina, na fa’aalia ai le o’o o le lima o le susuga ia Samuelu Tauinaola, i lona to’alua/pa’aga (tamaitai na a’afia).

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma va’aia ai se tina o tagi mai i autafa o le pa sima Na faapea foi ona avefaapagotaina Tauinaola ma aveina atu foi ma ia i le ofisa a leoleo.

Sa molimauina ia le toto o le gutu o le tamaitai, ma sa ia fa’aaogaina ia le mitiafu e fofo ai lona gutu. Na faapea loa ona aveina ia le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo i Leoleo mo le togafitia o ona manu’a faapea ma le faia o su’esu’ega.

Ma ave faapagotaina ai foi Tauinaola, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o ona su’esu’ega.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia i le mataupu, na o la o atu ma lana uo tama i le Western Union, i Puapua, e piki mai se tupe sa lafo mai i lana tama teine. Ina ua mae’a ma o la o mai e faatali se la pasi, sa o latou fetaui ai ma ni tagata e masani ai le tamaitai na a’afia. Sa aisi atu ia tagata i le tamaitai na a’afia, mo se sikaleti, ma tago le tamaitai na a’afia i le tu’u iai le sikaleti.

Ae o iina na le fiafia ai le ua molia, ma amata ai se la tauga’upu, se’ia o’o ina savali ese le tamaitai na a’afia, ma savali agai i le latou fale.

Sa fiu le na molia, e valaau le tamaitai na a’afia, ae peitai, sa le tu mai. Ma na atili ai ona ita le na molia. O le maua atu e le na molia, o le tamaitai na a’afia, i tafatafa o le pa ma’a a le a’oga, sa ia po ina ai le tamaitai na a’afia.

Na ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, le toe po o ia e Tauinaola (le na molia), a’o fa’aauau pea le la tauga’upu ma sa ia taumafai e tali mai le sauaina o ia, i ona lava lima, ae tau ai lona lima lea e iai le mama, i lona gutu ma toto ai.

O iina na fa’ato’a amata ona toe tau alu a’e ai i lalo le ita o le na molia ma ia tu’uina atu lona mitiafu i le tamaitai na a’afia, e to’o ai lona gutu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, e le o se taimi muamua lea, ua molia ai Tauinaola, i le amioga lava lea e tasi.

Sa moliaina Tauinaola i le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui mo le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o fa’asalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e totogi e tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.