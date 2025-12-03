POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMALOA INA UA LE LESITALA I LE LISI O TAGATA TA’USALAINA I FAIA O UIGA MATAGA

O Novema 3, 2025 sa faamaonia ai i se su’esu’ega, ia se tamaloa, ua le lesitala i le lisi o suafa o tagata, ua ta’usalaina i moliaga o le faia o amioga mataga, ae sa galue ma nofo o ia i se tasi o falea’oga lotoifale, e pei ona ta’ua i fa’amaumauga na fa’ao’oina atu i le Faamasinoga Faaitumalo ia Novema 11, 2025, aua se mataupu sa iloiloina.

O se taimi mulimuli ane, na ave faapagotaina ai Nathaniel Lee Straussj, ma molia i lona le lesitalaina o lona igoa i luga o le lisi o tagata ua ta’usalaina i le moliaga, o le faia o amioga mataga – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le sili atu ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 sa faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona totogi e le na molia, e toe tatalaina mai ai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

Na fa’aalia i fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 3 o Novema, sa o’o atu ai se ripoti i le ofisa leoleo lotoifale, e tusa ai ma Strauss (le na molia). Ma amata ai loa se su’esu’ega, lea na faamaonia ai le faamautu o le na molia, i totonu o Amerika Samoa, ma galue o se teu fale i se a’oga tulaga muamua. Ma e nofo foi o ia i le laumua o iai le a’oga.

O lenei ripoti sa maua e leoleo, o lo’o ta’ua ai le solia e le na molia, o aiaiga o lona faasalaga i Hawaii. Ae o lona faasalaga, na afua mai i se mataupu sa ta’usalaina ai o ia, i le itumalo a Larimer, i le setete o Colorado.

O Novema 3, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e le ofisa a leoleo lotoifale ia le ofisa a leoleo i le itumalo a Larimer, i Colorado, mo nisi faamatalaga faaopoopo, e uiga i le na molia. Ma sa mafai ona fa’amaonia mai e le ofisa a leoleo i Colorado, ia ata o Strauss (le na molia), o fa’aaliga e uiga ai ma ana solitulafono faapea lona aso fanau.

Sa fa’ailoa mai foi i leoleo lotoifale, le ta’usalaina o le na molia, i le tele o moliaga, e a’afia ai fanau, i le tausaga e 2008.

Na fa’afeso’ota’i e le ofisa a leoleo lotoifale ia le ofisa o le Loia Sili i Hawaii, ma sa fa’ailoa mai e le ofisa i Hawaii le le usita’ia e le na molia, ia aiaiga o lona faasalaga, lea e tatau ai ona lesitala lona igoa i luga o le lisi o tagata ua ta’usalaina i moliaga o le faia o amioga mataga i fanau, talu mai Novema 2024.

O le aso 3 o Novema, 2025, sa aga’i atu ai leoleo i le aoga tulaga muamua i Fatu ma Futi ma talatalanoa ma le na molia, ma na fa’amaonia e Strauss (le na molia) o ia o se tagata sa tatau ona lesitala i le lisi o iai igoa o tagata ua ta’usalaina i solitulafono o le faia o amioga mataga i fanau. Ma sa ia malamalama foi, na tatau ona ia faia lea tulaga, i le tolu aso, talu ona taunuu mai i Amerika Samoa.

MOLIA SE TAMALOA I LONA FA’AAOGAINA O SE SAMALA E FASI AI LONA TO’ALUA

O le taeao o le aso 3 o Novema, 2025, na valaau atu ai se tamaloa loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ina ua faaaogaina e le to’alua a lona afafine, ia se samala, e fasi ai lona afafine.

[Ua le lomia e le Samoa News ia suafa o i latou na a’afia pe molia, ona o le puipuiga o fanau iti ma le tina na a’afia.]

Sa ta’ua e le tamaloa na valaau atu i le ofisa a leoleo, sa taumafai lona afafine e sosola ese ma lana tama teine, e tolu tausaga, mai i le latou fale i Pavaiai, ae tupu ai loa le faalavelave, lea na fa’aaogaina ai e le tamaloa (to’alua o le afafine ma o ia lea na molia), e sasa ai lona afafine.

Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tina na a’afia, ma sa ia faamatalaina i leoleo e faapea, o le aso 2 o Novema, sa gasegase ai le tina ma ia fai atu i lona to’alua, mo se fualaau mo lona ulu tiga. Ae le fiafia ai le tamaloa (le na molia) ma amata ai se la tauga’upu.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, na o’o le la tauga’upu i se tulaga, na u’u mai ai e lona to’alua (le na molia) ia se samala ma ta ai le tua o lona ua, ma matapogia ai le tina na a’afia, a’o ia u’uina lana tama teine.

Na ta’ua foi e le tina na a’afia, na fa’ato’a toe te’i a’e i luga, i le aso na soso’o ai ma o la sosola ‘ese ma le fale, ma o la agai sa’o atu i le fale a ona matua, i Petesa. O iina lea na valaau ai loa e lona tama ia le ofisa a leoleo mo se fesoasoani.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia le tina na a’afia, sa o latou agai atu loa i Pavaiai mo le sailiga o le na molia, ae peitai, sa le’i mauaina o ia.

Ae o le 11:20 o lea lava taeao, sa toe valaau atu ai le tua’a o le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ma tu’u iai le numera o le telefoni a le tagata e ana le fale, lea o lo’o nofo mautotogi ai le na molia.

Na fa’ato’a maua se feso’ota’iga a leoleo ma le tagata e ana fale totogi, i le 1:00 i le aoauli ma fa’ailoa i leoleo, o lo’o iai le na molia, i Pavaiai, ma le afafine a le pule o le fale totogi.

Sa faapea ona toe fo’i atu leoleo i Pavaiai ma maua atu ai loa le na molia. Ma e ui ina sa malie le na molia e fai sana faamatalaga, ae peitai, i se taimi mulimuli ane, na toe suia lona loto.

O moliaga a le na tu’ua’ia i lenei mataupu, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 sa faatulagaina e le faamasinoga, e mafai e le na molia, ona totogia, e tatalaina ai mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.