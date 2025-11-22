POU TIUTE A LEOLEO

MOLIA SE ALII FA’ASUA’AVA I LE SAUAINA O SE TAMALOA SA VAO VAO MISA

O le vaveao o Oketopa 19, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia ia le susuga ia Tino Mene-Lui, i lona fa’atupu vevesi faapea ai ma lona fa’ao’olima i le to’alua o le tina, ina ua taumafai lona to’alua e vao vao le misa a Tino ma le la tama teine.

I le faamatalaga a le tina i leoleo, ina ua taunu’u, sa ia ta’ua ai le taunu’u atu o le na molia, i le fale, o lo’o fa’asua’ava ma amata le la tauga’upu ma l la tama teine. Ae ina ua oso atu lona to’alua e faafilemu l e mataupu, sa oso mai le na molia, ma tu’i lona to’alua.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le tamaloa na a’afia, sa ia ta’ua lona lagonaina o le fa’ateteleina o le tauga’upu a lona afafine ma le na molia, ma ia savali mai e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae tu’i ai o ia e le na molia.

Sa ave faapagotaina e leoleo ia Tino Mene-Lui ma molia o ia i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $300 sa faatulaga e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMAITAI AVETA’AVALE FA’ASUA’AVA

O le 2:55 i le vaveao o Oketopa 19, 2025, na taofia ai e leoleo ia se taavale, i luga o le alatele i Iliili, ina ua va’aia e leoleo le alu tautevateva o le taavale, ma toeititi feto’ai ma leisi taavale sa agai mai i leisi itu o le auala.

Sa lokaina e leoleo ia le tamaitai o Emele Faimanu, e aunoa ma se tupe fa’atulagaina e tatalaina ai i tua mai i le falepuipui.

Ae molia o ia i le Taumafaina o se ‘ava malosi i nofoaga fa’asaina – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa taofia e leoleo ia le taavale a le na molia, i tafatafa o le faleoloa a Misa i Iliili. Ma ina ua o’o atu leoleo i le taavale, sa va’aia ia se ipu, e foliga mai, o iai se ‘ava malosi i totonu.

Ina ua fesiligia e leoleo ia le na molia, po o le a le mea o i totonu o le ipu, sa tali le tamaitai, o le Vodka Cruiser.

Sa molimauina foi e leoleo ia le malosi o le manogi pia o le tamaitai na molia, faapea ai am le mumu o ona mata.

Na ioeina e le tamaitai ia le taumafaina o sana ‘ava malosi, a’o fa’afoeina lana taavale. Ma sa mauaina e leoleo ia se apa piu i lalo o le nofoa o le itu a le pasese, faapea ma se fagu malosi (vodka) i totonu o le taavale.