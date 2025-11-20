POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMALOA I LE O’O O LONA LIMA I LONA TO’ALUA

O le aso 21 o Oketopa, 2025, na vala’au atu ai se tina loto mafatia i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia le sauaina o ia e lona to’alua, ona o se la tauga’upu.

E taunu’u atu leoleo, o lo’o tagi si tina ma fai mai ua tiga ona lima. Ae e le’i va’aia e leoleo ni manu’a po o ni fa’ailoga i le tino o le tina na a’afia. Sa ta’ua e le tina, ia lona fa’aaogaina o ona lima, e pupuni ai ona foliga, a’o tatu’i o ia e lona to’alua (le na molia).

I le faamatalaga a le tina na a’afia, sa ia ta’ua ai e faapea, ua tolu tausaga talu ona tutupu mai faafitauli i totonu o le la ulugalii, ona o le le fa’amaoni. Sa talitonu le tina na a’afia, o lo’o fai se faigauo a lona to’alua ma se tamaitai e la te galulue faatasi. Ae sa ia (tina na a’afia) taumafai e tausi le filemu, ona o lana fanau.

Sa faamalamalama atili e le tina na a’afia, o taimi uma lava e manava mai ai lona to’alua (le na molia), e tomumu lava ma amata ona o la tau’upu. Ma e masani ona va’aia pe faalogo foi le la fanau, i so’o se taimi e la te pisa ai ma lona to’alua (le na molia).

Na ta’ua foi e le tina na a’afia, le lafoina e lona to’alua (le na molia) ia ni faaupuga, i lona fa’ao’o o ni manu’a, i le fanau, pe a feosofi atu e taofi le la misa.

Sa fa’amatala foi e le tina na a’afia e faapea, e le’i iai lava se taimi na o’o atu ai le lima o lona to’alua (le na molia), se’ia vagana ai le la misa i lea aso.

Na fa’amatala e le tina na a’afia, ia lona tapena e alu e faigaluega, ae sa fa’ate’ia o ia, ina ua valaau atu lona to’alua (le na molia) ma palauvale atu. Ma atili fa’ate’ia o ia, ina ua amata ona tatu’i o ia e lona to’alua (le na molia). Ae na mafai ona ia tali mai tu’i a lona toalua, e ala i le tu’u o ona lima, i luma o ona foliga.

Ma sa ia va’aia lana tama teine e 17 tausaga, o oso atu ma taumafai e u’una’i ‘ese lona to’alua (le na molia).

Sa talosagaina e le tina na a’afia, ia leoleo, ina ia le toe va’ai i lona to’alua (le na molia), i le eria lea e latou te nonofo ai.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le alo tamaitai, a le tina na a’afia ma sa faamatala e le teineititi, lona ala i luga i le 3:00 i le vaveao, e auli ofu faigaluega a lona tina. Ona ia toe alu lea e toe moe, ae sa toe fa’ate’ia o ia i luga, ona o le pisa mai a ona matua mai i le potu malolo.

O le tala a le tamaitai, e le ano iai, ona e masani ona pisa ona matua.

Ae sa ia lagonaina le tala a lona tina, i lona tama, e alu atu e fasi o ia (tina). Na popole ai le tamaitai ma savali i fafo ma ona va’aia ai le na molia, o tu i luma o le tina na a’afia. Ma ina ua toe fua leisi po a lona tama, na ia oso atu ai loa ma u’una’i ‘ese, ae ita atu ai lona tama ia te ia.

E le gata i lea, sa fai atu le molimau, i le na molia, e leai se mea sese a lona tina na faia, pe taui ma sui atu i lana mea ua fai i le aiga. Ma sa fa’aalia foi e le molimau ia lo la fefe ma lona uso la’ititi, i lo la tama pe a ita ma e o’o ina ona fa’ao’o ni manu’a i lo la tina.

Sa aveina e leoleo ia le na molia i le ofisa a leoleo i Leone ma ina ua fa’atalanoaina o ia, sa ia fa’amaonia ia lona tapoina o lona to’alua, ona o se la tauga’upu, ae na te le’i faamanino le mafua’aga na tau upu ai.

O moliaga a le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

SU’ESU’E E LEOLEO IA SE FAALAVELAVE NA TUPU I SE FALEOLOA I FAGA’ALU

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o le aso 21 o Oketopa, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Faga’alu, e tusa ai ma se faalavelave o lo’o tupu i se faleoloa i Faga’alu.

Sa aga’i mai leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ae fa’afetaui atu e se tina ma sana faamatalaga e faapea, sa si’isi’i lana tama, e 3 tausaga, i fafo o le faleoloa, ae alu atu ia Christina Mauga (le na molia), i le po ona foliga.

Ona savali lea o Christina i totonu o le faleoloa ma fai atu e ave atu se tupe, ina ua mae’a ona fa’aaoga e le na molia, ia le fale le ta’ua a le faleoloa.

Na ta’ua e le tina na a’afia, ia lona fa’atonuina o le na molia, e aua ne’i toe tu i luma o lona (tina na a’afia) faleoloa.

Ae peitai, sa fa’ateteleina le tauga’upu, i le va o le tina na a’afia ma le na molia, ma o’o ai ina savali atu le na molia ma po foliga o le tina na a’afia. O nei mea uma, sa maua uma i le ata vitio a le faleoloa.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le palauvale leotele o le na molia, i fafo o le faleoloa.

O se taimi mulimuli ane, sa maua ai e leoleo ia le na molia, ma avefaapagotaina o ia ma momoliina atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

A’o feagai leoleo ma o latou tiute, sa maitauina le malosi o le manogi pia o le na molia.

Ina ua maimoaina e leoleo ia le ata vitio mai i le faleoloa, i lea afiafi, sa va’aia ai le tina na a’afia, o savali i fafo o le faleoloa ma si’i lona alo e 3 tausaga, ae savali atu ai foi i fafo ma le na molia.

Na va’aia se talanoaga i le va o le na molia ma le tina na a’afia, ae e le’i umi, ae va’aia le tu i luga o le na molia, ma po foliga o le tina na a’afia.

Sa Omolia Christina Mauga i moliaga e lua, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 sa fa’atulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.