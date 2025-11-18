POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

IOE SE TAMALOA SA IA SAUAINA LE TO’ALUA A LONA ‘NIECE’

I totonu o ripoti a le Faamasinoga, o lo’o fa’amaumauina ai le taunu’u o se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone, i le 11:18, i le aoauli, o le aso 18 o Oketopa, 2025, mai i le vaega a le EMS, e tusa ai ma se tagata sa fa’amanu’alia, i se faalavelave na tupu i le afioaga o Vailoa.

Sa aga’i atu leoleo i le ER a le LBJ, i Faga’alu ma feiloai ai ma le alii na manu’a ma sa ia faamatalaina i leoleo le mea sa tupu.

I le faamatalaga a le na manu’a, na togi o ia e Faaoloaga Satuala (le na molia), i se ma’a. Sa ia ta’ua e faapea, a’o iai i le fale, sa fa’ate’ia o ia, i le palauvale leotele atu o le na molia ma fa’amata’u o ia, i le fa’ao’oina o ni manu’a ia te ia, e ala i le fa’aaogaina o se agaese.

O le taimi lea, e pei ona ta’ua e le na manu’a, o lo’o saofa’i le latou laulau ‘ai, ae ona faalogoina le ‘e’e o lona to’alua ma ia savali atu e va’ai po o le a le me aua tupu. Ae o le taimi lea, na ia va’aia ai le na molia, o savali atu ia te ia ma se ma’a.

Sa ta’ua e le na manu’a, le leai o seisi ana taga, ona ua vave le togi o ia e le na molia, i le ma’a, ma tau i lona ulu. Ma na ia vala’au i le EMS mo se fesoasoani e ave o ia i le falemai, e togafitia ona manu’a.

Na toe liliu leoleo aga’i i Vailoa, e tau saili le na molia ma sa mafai ona o latou mauaina o ia, ma aveina atu i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

Sa ioe le na molia, i lona togiina o le ulu a le na manu’a, i se ma’a, ona o le tiga o lona loto (le na molia) i le faiga e le na manu’a, o lona to’alua (o le ‘niece’ a le na molia).

Na faamatala e le na molia, e masani ona alu le na manu’a, ma ana uo pe auai i vaega o fualaau faasaina, ae tia’i lona to’alua (niece a le na molia), o nisi taimi, e atoa le masina o alu.

Sa molia Fa’aoloaga Satuala, i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia Fa’aoloaga e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai i tua mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

RIPOTIA E SE TINA IA SONA ALO I LE FA’ALEAGAINA O LE LATOU FALE

O le 2:44 i le aoauli o Oketopa 18, 2025, na o’o atu ai se vala’au mai i se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Leone, na talosagaina ai se fesoasoani ona o sona alo, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga.

E taunu’u leoleo, ua sola le na molia, ae peitai, sa toe maua o ia i se taimi mulimuli ane, ma ave faapagotaina.

Na muamua ona talanoa leoleo i se tina matua (o le tina matua a le na molia) ma na ia faamatalaina lona nofonofo i luga o lona moega, ae ona lagonaina se tauga’upu a le na molia ma le tina matua a lona atalii.

Sa ta’ua e le tina matua a le na molia, ia le savali aga’i i fafo o le na molia, ma sa ia taumafai e fa’amalie lona loto, ae peitai, sa liliu mai le alii ma palauvale leotele mai ia te ia (tina matua) ma tu’ua’ia o ia i le pepelo.

I lona to’atama’i tele, sa amata ai ona ia (le na molia) faaleagaina ia faitoto’a, o puipui o le fale, ta’ei ipu i totonu o le fale ma fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia le tina matua o le atalii a le na molia ma sa ia faamatalaina ia le alu atu o le na molia ma ‘e’e atu ia te ia. Ma sa ia lagonaina foi le faapea o se faamatalaga a le na molia, ua na fia fasia seisi.

Na ta’ua e le tina lea, ia lona savali i fafo o le fale, ona ua lelava faapea lona fefe, ma ia valaauina ai loa leoleo.

I se faamatalaga a se molimau na iai, sa ia ta’ua lona lagonaina o se tagata, o ‘e’e mai i totonu o le fale, a’o nofonofo i fafo o le fale. Sa ia le mautinoa tele ia faaupuga sa faia. Ae ina ua ia savali atu i totonu, sa ia lagonaina ia le faamatalaga leotele a le na molia, e faapea, ua mana’o e fasi seisi.

Ona savali lea o le na molia, i totonu o le potu ma ‘e’e ma palauvale i lona tina matua. Sa ta’ua foi e le molimau ia lona va’aia o le na molia, o tatu’i ia puipui o le fale ma tau’ai solo meatotino i totonu o le fale.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina ia i latou sa a’afia ma i latou na molimauina le mea sa tupu, sa faapea loa ona agai atu leoleo i le potu o le na molia, ae peitai, sa le’i tali mai seisi i le valaau a leoleo. O se taimi mulimuli ane, na toe maua e leoleo ia le na molia, i le fale, a’o ia taumafai e sola ‘ese, ma ave faapagota ai o ia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, i le Ofisa a Leoleo, sa ia ta’ua lona ala ifo i lea aoauli ma sona manatu, o le a va’ai i lona atalii ae peitai, e le’i pikiina o ia (atalii) e lona tina matua, ona o ana feau. Ma o le mafua’aga lea sa le fiafia ai ma ia ‘e’e i nai tina sa i le fale faapea ma le faaleagaina o le fale.

O moliaga na faia faasaga ia Martin Philips (le na molia), na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i le lotoifale (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i le avefaapagotaina – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina e mafai ona toe tatalaina mai ai i tua mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.