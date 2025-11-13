POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA NI ALII SE TO’AFA MA SE TAMAITAI E TO’ATASI I SE OSOFA’IGA FA’AFUASE’I A LEOLEO

O le aso Tofi, Novema 6, 2025, na faia ai se osofa’iga faafuase’i a leoleo, i le afio’aga o Iliili, e pei ona fa’amaonia mai e sui malu o le malo, ma lokaina ai ni alii se to’afa ma se tamaitai e to’atasi.

I lea osofa’iga, na maua ai e leoleo se vaega tele o fualaau faasaina, o le Aisa, faapea ma se tupe e silia ma le $7,000, o ni a’upega malolosi faapea ni isi o tulaga e faasaina i le tulafono.

O le fale na osofa’ia e leoleo i Iliili, o lo’o ta’ua, o se nofoaga e masani ona faia ai ni tulaga faalesolitulafono.

O lenei osofa’iga, sa ta’imua e le vaega a leoleo e patino i le mataituina o Fuala’au Faasaina, faatasi ai ma le lagolago malosi a le CIIB (Criminal Investigatiaon Intelligence Bureau) a le Ofisa o Leoleo, a’o latou galulue malosi e faasaga tau i fualaau faasaina, e le gata i totonu o le teritori ae faapea motu tuaoi se fa’atonuga mai i le ofisa o le Loia Sili

Ae e le’i faatinoina le osofaiga a leoleo, sa ta’ua e leoleo, le leva ona nofo va’ava’aia o i latou ia na aveina i le aso Tofi.

O lo’o fa’aauau pea ona mataituina e leoleo ia lenei mataupu i fualaau faasaina ma nisi o gaioiga faalesolitulafono, o lo’o faatinoina i totonu o nu’u ma afioaga.

LAVEA SE FAIFEAU NA ALU ATU E VAOVAO MISA

O le aso 11 o Oketopa, 2025, na taunu’u ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se faifeau i Nua & Seetaga, e ripotia le sauaina o ia e le susuga ia Setu Sau.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ma le ripoti a le faifeau, sa fa’ate’ia o ia ma lona aiga, ina ua o latou fa’alogoina se tagata o ‘e’e, palauvale ma fa’aumu i luga o le alatele.

Sa alu atu le faifeau ia Setu (le na molia) ma taumafai e fa’afilemu o ia. Ae peitai, na liliu mai le na molia, i le tu’i faalua tua o le ulu a le faifeau, ma pa’u ai i lalo. Ma sa ta’ua le fai atu o le na molia, i le faifeau, a ia (faifeau) toe fa’alavelave atu ia te ia (le na molia), o le ia fasia le faifeau.

Ae ina ua tamomo’e mai le aiga o le faifeau, sa vave ona sola ese le na molia.

Na fa’afeso’ota’i e le faifeau ia le ofisa a leoleo i Leone ma ripotia ai le faalavelave na tupu. Ma ina ua taunu’u leoleo, sa o latou fa’atalanoaina le faifeau ma lona aiga.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia le molimau, sa ia ta’ua lona lagona o le talanoa leotele a lona tama ma se tagata, i fafo o le latou fale. Ma ina ua savali atu i fafo, sa ia va’aia ai, o lo’o talanoa lona tama ma le na molia. Ma sa ia molimauina le pa’i o le lima a le na molia, i lona tama ma le taimi na pa’u ai i lalo lona tama, ma o latou tamomo’e atu loa i le na molia, ae na sola.

Sa taumfai leoleo e saili le na molia, na o’o lava i lona fale, sa fiu leoleo e tauvala’au ae le tali le na molia. Na fesiligia tuaoi pe na iai seisin a va’ai i le na molia, ae peitai, e leai seisi.

Na fa’aauau su’esu’ega a leoleo, se’ia o’o i le 10:00 o lea po, ma toe ta’amilo atu ai leoleo i le fale o le na molia, ma va’aia ai o ia o saofa’i i luma o lona fale. Sa faapea ona avefaapagotaina o ia e leoleo. Ma na lagonaina e leoleo, le malosi o le manogi pia i le na molia.

O moliaga na molia ai Setu Sau (le na molia), na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.