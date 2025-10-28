POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII TALAVOU I LE FAOMEA MA LE FA’AMATA’U I SE TAMAITAI

O le aso 15 o Setema, e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’ata’alise atu ai leoleo i le fale o se tamaitai, na vala’au mai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se lavea’i, ona o se alii faomea o lo’o i totonu o lona fale ma o lo’o taufa’amata’u atu ia te ia (tamaitai) i se naifi, a’o lafi le tamaitai i totonu o lona potu.

Ina ua taunu’u sa talosagaina e le tamaitai na a’afia ia le vala’auina o le EMS mo sa latou auaunaga. Ina ua fesiligia o ia e leoleo i le faalavelave sa tupu, sa faamatalaina e le tamaitai na a’afia, ia lona iai i totonu o lona potu moe, o lo’o o la talanoa ma lana uo tama i luga o le telefoni, ae ona fa’alogoina le pa’o fa’afuase’i o le faitoto’a. Ma sa manatu o ia, o le matagi.

Ae peitai, ina ua ia savali mai e va’ai, sa ia va’aaia ai se alii o tu i tafatafa o le faitoto’a o lona potu ma se naifi mai i le umukuka. Ma sa ta’ua e le tamaitai, le tamo’e muamua o le na molia, i totonu o le potu sa soso’o ma lona potu – o le potu lea a ona matua – ma e foliga mai o lo’o tau siaki e le na molia, po o iai seisi i totonu.

O le taimi lea, na taumafai ai le tamaitai e tamo’e mai i fafo o lona potu, ae na pa’u ma sa savali atu le na molia aga’i ia te ia, ma si’i i luga lona lima o lo’o iai le naifi ma e foliga mai o le a tui o ia (tamaitai), ae ona tago atu loa i le kiki ‘ese le naifi mai i le lima a le na molia.

Ae ua ‘a’apa lima lua atu nei le na molia ma taumafai e titina lona ua ma sisi aga’i i luga lona (tamaitai) ulu ma ta aga’I i le fola o le fale. Sa ta’ua e le tamaitai, ia lona a’apa atu ma maua mai le naifi ma sasau atu aga’i i le lima o le na molia.

Sa fa’ama’amulu ai loa o ia (tamaitai) e le na molia, ae tamo’e agai i le faitoto’a pito i tua o le fale.

I su’esu’ega a leoleo, sa fa’aalia ai, o le na molia, e tuaoi ma le tamaitai na a’afia, o le alii lea o Mose Mania, e 19 tausaga o lona soifua.

Ma sa aveina le na molia i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’atalanoaina, lea na ia fa’amaonia ai lona ulufale atu i totonu o le fale a le tamaitai, e ala i le faitoto’a pito i tua. Ma mana’o e alu i totonu o le fale, e va’ai pe iai ni mea taua e mafai ona ia gaoia.

Ina ua fesiligia le na molia, e leoleo, pe sa ia iloa, na iai se tagata i totonu o le fale. Sa tali le alii, ioe, sa na ia iloaina. Sa ia faamalamalamaina, na ulufale atu i totonu o le fale, ma alu i le umukuka, lea sa ia va’aia ai le naifi ma ia tago u’u mai.

Ona ia savali atu lea i se tasi o potu moe, sa matala mai le faitoto’a, ae o lo’o tu mai ai se tamaitai i le faitoto’a. Sa ia oso atu ma su’esu’e po o iai seisi i totonu o le fale. Ae ona va’aia le oso ‘ese mai o le tamaitai mai lona moega, ma pa’u i lalo a’o taumafai e sola ‘ese mai i le potu.

Na fa’amaonia foi e le alii lona alu atu i le tamaitai ma le naifi ma fa’amata’u o ia, ae na kiki ‘ese e le tamaitai ia le naifi mai ona (le na molia) lima. Sa ta’ua foi e le na molia, ia lona taumafai e tapuni le gutu o le tamaitai na a’afia, ina ia ‘aua ai ne’i ‘e’e, ae na sasau atu e le tamaitai ia le naifi, ma ia tu ai loa i luga ma sola i fafo o le fale.

O moliaga sa faia fa’asaga ia Mose Mania, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua – O se vaeag ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o le va o le 10 ma le 30 tausaga.

Faitauga 2: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 3: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O le vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

LOKA SE ALII I LE FA’ASUA’AVA MA LE FAATUPU VEVESI I LE OMV

O le taeao o le aso 13 o Setema, na lagoina atu ai e leoleo o le Ofisa Leoleo i Tafuna, ia se tagata o ‘e’e ma palauvale i tua o le ofisa o Taavale lea e soso’o atu ma le latou ofisa.

Sa aga’I atu leoleo e sailisili le mataupu ma fetaui ai ma se molimau, na fa’ailoa atu i leoleo, se alii lauulu u’umi, o lo’o la’ei sona ‘ie lavalava, o lo’o savali atu aga’i i le malaevaalele. Sa ta’ua foi e seisi molimau, le savali mai o le na molia mai i le DYWA, se’ia o’o mai i le OMV, ae o lo’o ‘e’e ma palauvale.

Na maua atu e leoleo ia le na molia, ae sa fa’aali lona fia fa’ali’i i leoleo ma sa sosogia foi e leoleo, le malosi o le ‘ava malosi i le alii. Na mafai ona avefaapagotaina le na molia, e leoleo ma aveina atu o ia i le latou ofisa mo le su’esu’eina.

Sa tu’uina le na molia, e leoleo, i totonu o se tasi o potu su’esu’e, ae sa le’i fa’aitiitia ai le fa’apisa o le alii ma ia lafoina ai ni upu taufa’amata’u i le oti, i leoleo. Ina ua fesiligiaina foi lona igoa, sa musu le na molia, e ta’u lona igoa. Ae sa maua mulimuli ane le igoa o le na molia, o Sefo Lemanu, ona e le o se taimi muamua lea ua o’o atu ai i le ofisa a leoleo.

I le taimi atoa sa iai Sefo i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau pea ona fa’aali ona uiga fa’atupu vevesi, se’ia o’o foi ina tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo, mo le aveina atu i le to’ese i Tafuna, sa ia taumafai ai e kiki ia fa’amalama o le taavale a leoleo.

O moliaga na faia e faasaga ia Sefo Lemanu, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele ma le Tete’e atu a’o taumafai leoleo e ave faapagota o ia.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le tete’e i leoleo, o se vaega ‘A’ i solitualfono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.