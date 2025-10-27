POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE TA INA O LE ULU A SE TAMAITAI I SE PATE PESIPOLO

O le afiafi o Setema 9, 2025 na valaau ai e se alii ia le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripoti ai ia le susuga ia Neria Pulefano (le na molia), o lo’o save’ina le filemu, na aofia ai ma lona sauaina o se tamaitai, e ala i lona (le na molia) ta ina o le ulu a le tamaitai, i se pate pesipolo.

Sa molia Pulefano i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atonuina le e totogia e tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

Sa ta’ua foi e le alii na valaau i le ofisa a leoleo, le aveina o le tamaitai na manu’a, i le ER a le LBJ, e togafitia ona manu’a.

Na aga’i atu leoleo i le falema’i, ma talanoa ai ma le tamaitai na manu’a, a’o le taimi lea sa fa’atalanoa ai e isi leoleo ia le tina a le na molia, lea sa iai i le ER i le taimi lea.

Sa fesiligia le tina a le na molia, pe na alu atu lona alo. Sa tali le tina, ioe. Na faapea ona faamalamalama iai e le leoleo, i le tina o le na molia, ia le mea o le a tupu ma na ioeina e le tina. O fafo o le falemai, sa ave faapagotaina ai e leoleo, ia le na molia, ma momoli atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo le su’esu’eina.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia se molimau ma sa ia faamatalaina, le savali atu o le na molia, i luga o le malae pesipolo, a’o faia le ta’aloga. Ma sa faatonuina o ia (le na molia) e le tamaitai na a’afia, e alu ese ma le malae, ona e faasa i le tulafono. Ae peitai, sa tali mai le na molia, e mafai e ia ona faia so’o se tulaga e mana’o iai. Ona va’aia lea o le na molia, ua amata ona ia sasaina le pa i le pate pesipolo, a’o tu le tamaitai na a’afia, i leisi itu o le pa.

Sa fa’alua ona ta e le na molia, ia le pa, ae fai atu iai le tamaitai na a’afia, e tu’u le sasaina o le pa, ina ne’i lavea ai. Ae sa le’i amanaia mai e le na molia ma toe ta le pa, ma tau ai lana ta i le manava o le tamaitai na a’afia. Ona tago lea o le tamaitai na a’afia, ua togi le ulu o le na molia, i se fagu vai. Ae fa’asaga mai le na molia, ua ato mai le pate pesipolo i le tamaitai na a’afia, ma tau i le ulu a le tamaitai.

Sa fa’amaonia e le tamaitai na a’afia, ia le faamatalaga a le molimau.

Ina ua taunu’u leoleo ma Neria (le na molia) i le ofisa a leoleo, sa fa’ailoa iai e leoleo ona aia tatau ma ina ua fesiligia o ia e tusa ai ma le faalavelave na tupu, sa ta’ua e le na molia, e na te le iloa, sa lavea le tamaitai, ma e le’i iai sona mana’o ina ia manu’a le tamaitai.

MOLIA E SE TINA SONA ALO I LE SAUAINA O SE TASI O TAGATA NOFO TOTOGI I LONA FALE

O le vaveao o le aso 9 o Setema, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai sona alo tama, e suafa ia Stanley Napoleone, i le fa’asuaava ma faatupu vevesi, atoa ai ma lona sauaina o se tasi o tagata e nofo i se fale totogi a le tina.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo, sa fa’ailoa iai e le tina, o lana tama tama, e nonofo faatasi ma nisi o tagata o lo’o mau totogi i fale totogi a le tina.

Sa ta’ua e le tina, o le 3:00 i le vaveao, sa fa’ate’ia mai ai o ia, a’o moe, i le ‘e’e leotele ma le palauvale a le na molia, i fafo o lona fale.

Ina ua savali atu i fafo le tina, sa ia va’aia le tu mai o le na molia, o lo’o sulu sona solo ta’ele, ae ua tau i le ua, i le fa’asua’ava.

Na faamatala e le tina lona savali atu agai i se tasi o fale nofo totogi, ma ia va’aia ai ni tagata o tu tu mai i fafo, ma o latou fa’ailoa atu ia te ia (tina), le sauaina e lona alo (le na molia) o se tasi o tamaitai, e nofo totogi i fale totogi a le tina.

Sa vala’au loa e le tina ia le ofisa a leoleo, ae o le taimi lea, ua sola ese ai le na molia, ina ua na iloa ua valaau leoleo.

Ina ua mae’a ona talatalanoa ia leoleo ma le tina, sa faapea loa ona agai atu i le fale nofo totogi, e faatalanoa le tamaitai na a’afia.

Ma sa faamatalaina e le tamaitai na a’afia, o le 3:00 i le vaveao, na ala ai i luga e amata tapena mo le galuega. Ma i le latou fale totogi, e na’o le tasi lava le fale ta’ele, o lona uiga, e feauaua’i i latou, i totonu o le fale ta’ele. Ma a’o fa’amalu le le tamaitai, sa ia faalogo mai o tu’itu’i atu se tagata i le faitoto’a. Ma na iloa e le tamaitai, o le tama tama a le tina e ana fale nofo totogi, i lona ‘e’e atu i fafo ma fai atu e tatala le faitoto’a.

Ona o lona fefe, sa tatalaina ai e le tamaitai na a’afia, ia le faitoto’a o le fale ta’ele ma oso atu ai le na molia, ma u’una’i o ia i lalo ma tu’i fa’a fa ona foliga. Na ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia lona u’una’i ese ina o le na molia, ma tamo’e mai i fafo ma le fale ta’ele, ae na tago le na molia, i le kiki i lalo le faitoto’a o le fale ta’ele, ma savali mai i fafo, ae ua leai ni ona la’ei.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, e foliga mai na ‘ova le fa’asua’ava o le na molia ma sa fealua’i telenoa solo i totonu o le fale, se’ia o’o atu i le umukuka, ona ia tago lea i le tu’i le faitoto’a o le umukuka, lea na pu ai.

Ona tago lea o le na molia, i le sulu se solo i lona sulugatiti ma agai mai i fafo o le fale, a’o fa’aauau pea ona ‘e’e ma palauvale leotele.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, e leai ni manu’a na va’aia i foliga o le tamaitai na a’afia ma sa fesiligia foi o ia, pe mana’omia se fesoasoani fa’afoma’i, ae sa te’ena e ia ma fai mai, e na’o lona fia alu e faigaluega.

Ina ua mae’a ona le fa’atalanoaina le tamaitai sa a’afia, na agai atu loa leoleo e saili le na molia, i le va o Faleniu ma Pavaiai, ae peitai, se le’i manuia a latou taumafaiga. Ae toe valaau atu le tina na fa’afeso’ota’iina leoleo, ma fa’ailoa mai i leoleo, le toe fo’i atu o le na molia, i le fale. Sa faapea ona toe liliu leoleo ma toe fo’i atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma maua atu le na molia, o tu ma sona solo o lo’o sulu i lona sulugatiti, i luma o le fale totogi.

Sa avefaapagotaina e leoleo ia Stanley (le na molia) ma momoliina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo.

O moliaga na faia faasaga ia Stanley Napoleone, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua (Sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i l e falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.