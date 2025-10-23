POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMALOA NA LAVEA AI SE TINA MATUA I LANA TAAVALE

O le aoauli o le aso 19 o Aukuso, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se fa’alavelave tau taavale i Puapua, Leone, na a’afia ai se tina matua, e 64 tausaga le matua.

E taunu’u atu leoleo i le nofoaga sa tupu ai le fa’alavelave, ua leai nisi o iai. Ae sa maitauina e leoleo ia le totolia o luga o le alatele, ma se tagata na tu’uina i leoleo, ia le numera o le laisene o le taavale sa lavea ai le tina matua, ma le faamatalaga, sa aveina le tina matua e nisi, e fa’afetaui le taavale a le EMS.

Sa taumafai leoleo e saili le taavale na tupu ai le faalavelave, ae peitai, e le’i faamanuiaina le latou sailiga.

O se taimi mulimuli ane, sa faapea ona o’o atu ai le aveta’avale, le susuga ia Tafiti Jr. Leiataua, i le ofisa a leoleo, i Leone. Ma na agai atu loa iai leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

E tusa ai ma le faamatalaga a Tafiti (le na molia), sa tu se pasi (Dial-A-Ride) i le faailo ‘Taofi’ i se magaala i Puapua, ma oso i lalo le tina na a’afia. Ma ina ua fa’aauau le malaga a le pasi “Dial-A-Ride”, sa faapea loa ona alu atu lana taavale, ae o lo’o ia tilotilo i le itu i sisifo e va’ai ni taavale o o mai. Ae ona faalogoina ai le oso o lana taavale i luga o se mea, ma ia lagonaina le valaau mai a se tagata i le fale faatali pasi, e tu lana taavale.

Sa ta’ua e Tafiti, ina ua oso mai i fafo o lana ta’avale, sa fa’ate’ia o ia, ina ua ia va’aia le tina matua, i lalo o lana taavale. Ma na o atu ni tagata se to’atele ma fesoasoani, e si’i i luga le pito i luma o lana taavale, ae ave’ese mai le tina. Ona ia fa’atopetope atu lea, e aveina le tina na a’afia, e fa’afetaui le EMS.

I le 4:12 i le aoauli, na taunu’u ai leoleo i le falema’i a le LBJ, e talatalanoa ma le tina na a’afia. Ma na fa’ailoa atu e le foma’i sa togafitia le tina na a’afia ia manu’a o le tina matua mai i Vailoa, na aofia ai lona ulu, o lona manava, ma lona vae tauagavale.

E le’i ta’ua i fa’amaumauga a le malo, pe sa avefaapagotaina ia Tafiti. Ae na molia o ia, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Aveta’avale le fa’autauta na manu’a ai se tagata – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Aveta’avale le usita’ia tulafono lautele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na faatulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

VALA’AU LEOLEO I LE MISA A SE ULUGALII I SE FALE TU’UFUA

O le aoauli o le aso 8 o Setema, 2025 na vala’au ai e se tagata ia le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia le misa a se ulugalii o lo’o faia i se fale tu’ufua, e latalata i se falesa, i Taputimu. Ma na ta’ua ai le sauaina e le tamaloa, o le fafine.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua leva ona sola le tamaloa na molia. Ae sa le’i taofia ai le faia o ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga faalotoifale) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 sa faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai i tua ia le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo, sa faasino iai e le tamaitai na valaau i le Ofisa a Leoleo, ia le fale tu’ufua na misa ai le ulugalii. Ma ina ua latalata atu iai leoleo, i le fale tu’ufua, sa lagonaina ia le leo o se tamaitai, o lo’o ‘ote i se tagata. Ona o le pogisa o le togavao sa punitia ai le fale tu’ufua, na faapea ona valaau atu leoleo, agai i le itu sa sau ai le leo o le tamaitai.

Ma ina ua fa’aauau ona savavali atu leoleo i le fale tu’ufua, sa va’aia le tamaitai o lo’o taoto ma tagi. Na fesiligia o ia e leoleo po o afaina, ae sa tali le tamaitai e leai, ae ua alu ‘ese le na molia, mai i lea nofoaga.

Sa faasino ifo e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le 2x6 lea na fa’aaoga e le na molia, e sasa ai o ia. Sa te’ena foi e le tamaitai na a’afia, ia se auaunaga mai i le vaega o le EMS. Ae na faapea loa ona aveina atu e leoleo ia le tamaitai na a’afia, i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Na fa’atalanoaina e leoleo ia ni tagata sa nonofo i se fale faatali pasi, e latalata i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. Sa ta’ua e nei molimau, lo latou va’aia o le ulugalii, o tau ‘upu ma savavali atu agai atu i le fale tu’ufua.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina e faapea, na alu e tamo’e i lea taeao ma na oso atu ai i se auala tami, mai i le latou fale, e agai i le alatele. Ae na te le iloa, o lo’o mata’i atu o ia e le na molia, i le auala tami i tafatafa o le fale tu’ufua. Ma sa fa’ate’ia o ia, ina ua oso atu le na molia ma futi mai lona ulu ma ta o ia i le laupapa.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, le le fa’amaoni o le na molia, i lo la va ma ua tolu i le fa masina, talu ona le toe fa’atasia le la ulugalii.