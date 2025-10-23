POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ATALII I LE FAATUPU VEVESI I ILIILI

I le aso 4 o Setema, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia lona atalii faaletulafono, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga, i Iliili.

E taunu’u atu leoleo, ua sola le susuga ia Epeil Vehikite, lea na molia i le tulafono. Ae sa mafai ona pu’eina o ia ma molia i le tulafono, i se taimi mulimuli ane.

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, ina ua taunu’u leoleo, sa fai se latou faatalanoaga ma le tina na a’afia. Sa faamatalaina e le tina, le alu atu o lona ‘nephew’, i le aso na muamua, e saili se nofoaga e nofo ai ma sa ia faatagaina le nofo o lona ‘nephew’ i le latou fale.

O le aso na soso’o ai (lea na tupu ai le faalavelave) na o ai ma lana tama teine, e asi leisi ona atalii faaletulafono, i le ICU i le falemai.

Ae ina ua o la toe fo’i atu i le fale, sa fa’ailoa atu e lana tama teine, na toeititi fasi e le na molia, ia lona ‘nephew’, sa ia palauvale foi i lona ‘nephew’ ma tago tuli i fafo mai i le fale.

Sa ripotia foi e le tina ia lona fai atu i le na molia, e tusa ai ma ana gaioiga, ae amata ona ia lafoina mai ni faamatalaga saua, ‘e’e ma palauvale.

Ona tago lea o le na molia, i se la’au u’amea, i le togi mai ia latou, lea na toeititi lavea ai lona ‘grandson’ e 11 masina le matua.

Sa tago loa le tina i le tuli i ‘ese le na molia, mai lo latou fanua, ae na fa’aauau pea ona ‘e’e ma palauvale. Ona o lona popole i le saogalemu a le fanau ma lona aiga, sa valaau ai loa le tina i le ofisa a leoleo mo se fesoasoani.

Sa faatalanoaina e leoleo ia le tama teine a le tina, ma na ia fa’amaonia le faamatalaga a lona tina, e aofia ai ma lona fa’ailoa atu i leoleo, o lana pepe lea na toeititi lavea i le la’au u’amea.

Sa faaleoina foi e le tama teine a le tina na a’afia, ia lona popolega mo ia ma lana fanau faapea lona aiga.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaga a leoleo, sa agai atu i le malae ta polo, e saili le na molia ma maua atu o ia i luma o se faleoloa, o lo’o taofiofi mai ai e se tasi o le aiga a le tina na a’afia.

Sa avefaapagotaina e leoleo ia le na molia ma aveina atu i le ofisa a leoleo, ae sa musu le na molia, e fai sana faamatalaga.

O moliaga na faia e faasaga ia Epeii Vehikite, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i le lotoifale – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE PULENU’U I LE TAUFA’AMATA’U I LE TO’ALUA A LONA USO

O le aoauli o Setema 6, 2025, na valaau ai atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Leone, ma ripotia ai le uso o lona to’alua, i le tau fa’amata’u o ia i le oti.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tina na a’afia, sa ia ta’ua ai e faapea, na alu i Fagamalo e pu’e ata o le latou fale tuai, lea o lo’o nonofo ai le aiga o lona to’alua, aua ni fa’amaumauga fa’ainisiua, sa manaomia e le ofisa o le VA.

Ae ina ua mae’a ona pu’eina ana ata ma ua toe agai atu i lana taavale, sa ia lagonaina se tagata o ‘e’e ma palauvale atu ia te ia, ma faatonu o ia, e alu ‘ese ma le fanua, a leai o le fasioti o ia.

Ma sa ta’ua e le tina na a’afia, ia le u’uina e le na molia, ia se paipa u’amea, a’o taumafai lona to’alua ma lana fanau, e fa’ato’ato’a. Sa ta’ua e le tina na a’afia, le se’i ese ina e le to’alua a le na molia, ia le paipa u’amea, ae agai atu ai le na molia, ia te ia (tina na a’afia) ma ni ma’a, ma fa’aauau ona fa’amata’u o ia.

O iina na ia valaau ai loa i leoleo mo se fesoasoani.

Sa faapea loa ona agai atu leoleo i le maota o le susuga ia Fili Uita – lea na molia i lenei mataupu. Ma na faamatala e Fili e faapea, na mafua ona le fiafia ona e le’i alu atu lona uso matua, e faamalamalama atu le gaioiga a lona to’alua sa faia i le latou fale.

Ina ua fesiligia Fili pe sa alu i le tina na a’afia ma se paipa u’amea, sa faamaonia e Fili na mafua ona ia faia lea tulaga, ona o lona ita.

Sa aveina e leoleo ia le na molia, I le ofisa a leoleo i Leone.

O ona moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.